La Nazione, Castrovilli e Dragowski non sono in vendita, ma in caso di offerta si valuta cessione

Secondo quanto riportato questa mattina de La Nazione, la Fiorentina non ha messo in vendita Amrabat, Pulgar, Maleh, Dragowski e Castrovilli per il mercato di gennaio. La cessione, nei loro casi, si valuterebbe solo in caso di offerta economica sostanziosa. Solo per Amrabat, in questo momento non adatto al sistema tattico di Italiano, la Fiorentina valuterebbe e quindi prenderebbe in considerazione la possibilità di un prestito con diritto di riscatto obbligatorio a giugno 2022 o gennaio 2023.

