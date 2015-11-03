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Notizie Dragowski Fiorentina

Papà Dragowski: “I miei nipoti sono nati a Firenze. Jagiellonia? La partita dell’anno, attenti a Jesus Imaz”

17 febbraio 2026 09:27

Lafont ci riprova: dopo la Fiorentina, duello tra i pali con Dragowski anche al Panathinaikos

16 luglio 2025 00:04

Ag. Dragowski: "Bart è entusiasta di tornare al Franchi, la Fiorentina una delle più forti della Conference"

13 marzo 2025 11:33

Dragowski si trasferisce al Panathinaikos, anche la Fiorentina ha una percentuale sulla vendita

27 giugno 2024 13:34

Dragowski lascia lo Spezia: la Fiorentina guadagnerà più di 1 milione di euro grazie al 50% sulla rivendita

07 giugno 2024 16:34

Dragowski: "Fiorentina rosa veramente forte, li auguro di vincere la Conference. Ieri grande finale"

25 maggio 2023 18:00

Cecchi: "Terracciano numero uno dei numeri dodici. Sempre pensato che Dragowski avesse qualcosa in più"

24 aprile 2023 16:20

Dragowski: "Boruc è il mio idolo fin da bambino. Grazie a lui ho scelto di fare il portiere"

12 aprile 2023 17:15

Sentite Dragowski: "Con la Fiorentina partita come le altre. A Firenze ricordi belli e brutti"

05 aprile 2023 19:40

Dragowski ammette: "Forse non sono stato all'altezza della Fiorentina e ho dovuto cambiare aria"

03 febbraio 2023 13:15

Dragowski su Italiano: “Quando mi schierò non feci bene, non discuto con gli allenatori, non ha senso”

13 gennaio 2023 09:19

Dragowski: "Sto bene mentalmente, Spezia mi sta dando tanto dopo l'anno difficile alla Fiorentina"

04 dicembre 2022 14:05

Adesso Dragowski ci scherza: "Ordinato nuova caviglia, se la consegna express funziona torno presto"

17 novembre 2022 15:41

Bella notizia da Dragowski, il report medico esclude rotture e fratture, si tratta di una lussazione"

14 novembre 2022 15:10

Grave infortunio per Dragowski alla caviglia in Verona-Spezia: salterà il Mondiale

13 novembre 2022 16:40

Dragowski arrabbiato: "Ho parlato con Terracciano ma meglio se le parole rimangono fra noi"

31 ottobre 2022 12:57

Dragowski: "Adesso gioco e sto meglio, a Firenze vivevo bene ma mia moglie preferisce il mare"

13 ottobre 2022 11:34

Dalla Polonia: il Leicester punta Dragowski per gennaio. Pronti 8-9 milioni per il polacco

07 ottobre 2022 16:18

Che papera di Dragowski, ecco il motivo perchè ha lasciato la Fiorentina. Liscia la palla e regala gol

27 agosto 2022 22:10

Ufficiale: Bartłomiej Dragowski lascia a titolo definitivo la Fiorentina: è un nuovo calciatore dello Spezia

10 agosto 2022 18:45

Pedullà rassicura dopo la notizia di Sky: "Dragowski allo Spezia non è mai stata trattativa a rischio"

10 agosto 2022 12:05

Dragowski torna a Firenze! La Fiorentina gli chiede di rinunciare a due stipendi e lui non ci sta

10 agosto 2022 00:55

TMW, Dragowski ha raggiunto il centro sportivo dello Spazia. Oggi la firma sul contratto

09 agosto 2022 16:15

Provedel è un nuovo calciatore della Lazio. A breve l'ufficialità di Dragowski allo Spezia?

08 agosto 2022 19:53

Nazione, Dragowski allo Spezia per 2 milioni, la Fiorentina ha tenuto il 50% sulla futura rivendita 

08 agosto 2022 08:03

Sky Sport, Dragowski-Spezia è chiusa. Lunedì o martedì le visite mediche del polacco con i liguri

06 agosto 2022 19:40

Pedullà: "Dragowski allo Spezia: ci siamo. La Fiorentina avrà il 50% sulla futura rivendita del polacco"

05 agosto 2022 20:16

Pedullà a sorpresa: "Si riapre Dragowski allo Spezia. Buone possibilità di arrivare alla soluzione"

05 agosto 2022 16:05

Nazione, Dragowski, cessione in stallo, chiederà di essere reintegrato per allenarsi con il gruppo

05 agosto 2022 08:59

Richiesta troppo alta della Fiorentina per Dragowski. Lo Spezia vira su Meret in uscita da Napoli

04 agosto 2022 15:24

Da Genova: Fiorentina pronta a pagare una parte dell'ingaggio di Dragowski per aiutare lo Spezia

03 agosto 2022 15:51

Ag. Dragowski rivela: "Southampton saltato per i permessi di lavoro. La Fiorentina vuole troppi soldi"

02 agosto 2022 11:38

Nazione, Dragowski allo Spezia? Il portiere chiede tempo. Aspetta una proposta dalla Spagna

02 agosto 2022 08:39

Pedullà: "Passi in avanti per Dragowski allo Spezia. L'accordo totale potrebbe arrivare nelle prossime ore"

01 agosto 2022 20:43

Il Messaggero, Provedel aspetta Dragowski. Ma il polacco rifiuta lo Spezia: nodo ingaggio

01 agosto 2022 13:51

Nazione, Dragowski vicino allo Spezia: operazione da 3-4 milioni più percentuale sulla futura rivendita

01 agosto 2022 06:30

Corriere dello Sport, Dragowski-Spezia chiusura vicina: 3,5 milioni alla Fiorentina

31 luglio 2022 10:24

Nazione, Kokorin, Ranieri e Dragowski si allenano in Austria: non è previsto un loro inserimento in gruppo

29 luglio 2022 08:07

Corriere Fiorentino, Dragowski va allo Spezia. Rifiuto del rinnovo alla base dello strappo

27 luglio 2022 08:50

Nazione, Spezia su Dragowski, i liguri offrono 4 milioni, la Fiorentina ne vorrebbe di più

27 luglio 2022 08:46

Pedullà: "Dragowski allo Spezia: ci siamo. Atteso in giornata il via libera definitivo"

26 luglio 2022 13:55

Di Marzio: "Dragowski-Fiorentina: è finita. Sbloccata la trattativa con lo Spezia, siamo ai dettagli"

26 luglio 2022 13:13

Nazione, tutti pazzi per Dragowski: sul portiere ci sono Spezia, Torino e Celta Vigo

24 luglio 2022 17:30

Futuro in Spagna per Dragowski? Dopo l'Espanyol, anche il Celta Vigo sul portiere polacco

20 luglio 2022 21:21

TMW, Dragowski ha svolto le visite mediche. Si sta allenando a Firenze in attesa della cessione

20 luglio 2022 13:27

Nazione, Dragowski al Torino? Si può fare per 7 milioni. Spunta il Mainz, tramontato l'Espanyol

20 luglio 2022 09:09

Nazione, Dragowski può finire in prestito al Torino. Brusca frenata dell’Espanyol

18 luglio 2022 07:36

Secolo XIX, futuro in Serie A per Dragowski? Lo Spezia ci pensa, Espanyol fuori dalla corsa

14 luglio 2022 14:17

TMW, sfuma definitivamente Dragowski all'Espanyol: i catalani chiudono per Lecomte

12 luglio 2022 23:01

TMW, la Fiorentina chiede il terzino Pedrosa all'Espanyol in cambio di Dragowski. Scambio concreto

09 luglio 2022 13:39

TMW, Espanyol forte su Dragowski. Troppi gli 8 milioni richiesti dalla Fiorentina: ipotesi scambio secco

08 luglio 2022 00:42

Tirreno, distanza di tre milioni tra Fiorentina e Espanyol per Dragowski. Possibili novità a giorni

05 luglio 2022 13:53

TMW, Dragowski ha un accordo con l'Espanyol. In fase di stallo invece la trattativa col Torino

05 luglio 2022 11:51

TMW, la Fiorentina ha scelto Gollini, sarà lui il dopo Dragowski. Oggi contatto per il portiere

30 giugno 2022 14:15

TMW, Dragowski non sarà convocato per il ritiro di Moena. Cessione nei prossimi giorni?

30 giugno 2022 14:00

TMW, la Fiorentina fissa il prezzo per Dragowski: serviranno 8 milioni per il portiere polacco

27 giugno 2022 22:34

Corriere dello Sport, Dragowski all’addio, Espanyol o Reims: alla Fiorentina circa 5 milioni 

26 giugno 2022 09:30

Tuttosport, Dragowski in uscita, è nel mirino del Torino: c’è la concorrenza di Espanyol e Reims

25 giugno 2022 09:27

TMW, a breve inizierà la trattativa per rinnovo di Terracciano. La Fiorentina deve decidere se sarà il primo

21 giugno 2022 13:56

Tmw, offerta da tre milioni dell'Espanyol per Dragowski. La Fiorentina ne chiede più di cinque

21 giugno 2022 12:23

Sky Sport: "Fiorentina interessata a Vanja Milinkovic-Savic. Dragowski verso l' Espanyol"

18 giugno 2022 01:33

Tmw, la Fiorentina segue Milinkovic Savic, possibile scambio con Dragowski. Occhio a Rennes e Palace

17 giugno 2022 13:13

TMW, Dragowski ha l'accordo con l'Espanyol ma la Fiorentina chiede 8 milioni di euro per la cessione

17 giugno 2022 12:51

TMW, offerta Fiorentina per Galan: proposti 7 milioni più Dragowski per il terzino sinistro del Celta Vigo

14 giugno 2022 16:07

Nazione, prima la cessione di Dragowski poi partirà la caccia ad un nuovo titolare: Vicario e Gollini i nomi 

13 giugno 2022 09:28

Gazzetta, la Fiorentina frena per Vicario: l’Empoli chiede almeno 12 milioni 

13 giugno 2022 09:00

Dalla Spagna, l'Espanyol si aggiunge alla corsa per Dragowski. Da battere la concorrenza del Bournemouth

09 giugno 2022 17:29

Dalla Spagna, Dragowski piace molto all'Espanyol ma l'alta valutazione della Fiorentina spaventa

09 giugno 2022 13:20

Dragowski e Zurkowski titolari contro il Belgio in Nations League. Piatek out dai convocati

08 giugno 2022 20:44

Italiano scherza: "Il primo giorno avevo detto a Dragowski di tagliarsi la barba, pesava 10 kg di più"

06 giugno 2022 12:03

Nazione si interroga: "Dragowski, sarà un rimpianto? La convivenza ora è impossibile"

01 giugno 2022 09:24

Corriere dello Sport, Dragowski all'addio, ci sono due club di Premier: i viola non vogliono prestiti

28 maggio 2022 09:45

Nazione, la Fiorentina ha scelto Gollini, pronta un'operazione in prestito con diritto di riscatto

27 maggio 2022 09:52

Nazione, Dragowski ai saluti: Vicario e Gollini in corsa per la porta viola, due trattative diverse

25 maggio 2022 09:40

"Fiorentina, il problema è il portiere. Terracciano non adatto, Dragowski fa bene a lasciare Firenze"

21 maggio 2022 09:26

Pedullà: "Futuro di Dragowski lontano da Firenze. Bournemouth in pole, sorpassato il Southampton"

20 maggio 2022 17:40

Nazione, 11 calciatori della Fiorentina in bilico, da Dragowski a Piatek: sarà la loro ultima partita?

20 maggio 2022 09:30

Dalla Polonia sicuri: "Dragowski lascerà la Fiorentina in estate per andare a giocare nel Southampton"

17 maggio 2022 20:53

Futuro di Dragowski è ancora tutto da scrivere, su di lui ora c'è l'interesse del Southampton

11 maggio 2022 17:16

Il consiglio di Frey: "Meret ha gli stessi problemi di Dragowski. Fiorentina prendi Vicario o Cragno"

04 maggio 2022 11:18

"La Fiorentina ha bisogno di un portiere di alto livello. Servono parate che portano punti"

03 maggio 2022 22:02

Basta cercare sempre colpevoli, la Fiorentina perde perchè non segna. 13 gol fatti nelle ultime 13 partite

02 maggio 2022 14:19

Agroppi non condivide scelta di Italiano: "Ma quale promessa a Dragowski, non è mica il tuo figliolo"

22 aprile 2022 14:51

Galli: "Errore Dragowski su gol Juve? Sbaglia Biraghi, si insegna ai bambini di non respingerla lì"

22 aprile 2022 13:32

Corriere Fiorentino, Dragowski all’addio: sirene dall’Inghilterra, Fiorentina pronta alle offerte

22 aprile 2022 09:53

Italiano difende Dragowski: "Pensava di prendere la palla, vogliamo che il portiere abbia coraggio"

21 aprile 2022 10:34

Zazzaroni scrive: "La Juventus ha segnato quasi per caso, la Fiorentina ha dominato come l'Atalanta"

21 aprile 2022 10:15

La Nazione non ha dubbi, Dragowski il peggiore: "Due buoni interventi poi l'uscita sballata"

21 aprile 2022 09:34

Frey sicuro: "Dragowski vuole il Mondiale, senza la sicurezza di giocare lascerà la Fiorentina"

15 aprile 2022 22:21

Incrocio Meret-Dragowski in panchina, anticipo di mercato? Entrambi con la valigia pronta

10 aprile 2022 09:43

Nazione, la Fiorentina vuole Meret, possibile scambio col Napoli che potrebbe prendersi Dragowski

06 aprile 2022 12:37

Cecchi non ha dubbi: ''Prendere Provedel e vendere Dragowski? Mi sento male. Odriozola importante''

28 marzo 2022 16:21

L’avventura di Dragowski alla Fiorentina é giunta al capolinea: ipotesi di rinnovo allontanata 

25 marzo 2022 09:23

Pedullà sentenzia Dragowski: ''Sempre più lontano dall'ambiente, e Terracciano ha convinto tutti''

24 marzo 2022 18:05

Terracciano resta, Dragowski ai saluti. Fiorentina su Carnesecchi ma anche su Vicario

24 marzo 2022 09:36

Da Empoli, la Fiorentina ha scelto il post-Dragowski: sarà Vicario. Il portiere piace ad Italiano

23 marzo 2022 18:11

La Fiorentina sta scrivendo la storia con i portieri, Terracciano corre di media quasi 7 km a partita

22 marzo 2022 14:57

Il calendario dei calciatori della Fiorentina impegnati nella sosta con le rispettive nazionali

21 marzo 2022 17:28

Nazione, Dragowski all'addio, stallo sul rinnovo: la Fiorentina incasserà almeno 11 milioni

21 marzo 2022 09:12

Atalanta può vendere Carnesecchi o Gollini alla Fiorentina. Dragowski lascerà Firenze a fine stagione

14 marzo 2022 09:28

Archivio

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