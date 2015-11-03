Notizie Dragowski Fiorentina

Papà Dragowski: “I miei nipoti sono nati a Firenze. Jagiellonia? La partita dell’anno, attenti a Jesus Imaz”
17 febbraio 2026 09:27
Lafont ci riprova: dopo la Fiorentina, duello tra i pali con Dragowski anche al Panathinaikos
16 luglio 2025 00:04
Ag. Dragowski: "Bart è entusiasta di tornare al Franchi, la Fiorentina una delle più forti della Conference"
13 marzo 2025 11:33
Dragowski si trasferisce al Panathinaikos, anche la Fiorentina ha una percentuale sulla vendita
27 giugno 2024 13:34
Dragowski lascia lo Spezia: la Fiorentina guadagnerà più di 1 milione di euro grazie al 50% sulla rivendita
07 giugno 2024 16:34
Dragowski: "Fiorentina rosa veramente forte, li auguro di vincere la Conference. Ieri grande finale"
25 maggio 2023 18:00
Cecchi: "Terracciano numero uno dei numeri dodici. Sempre pensato che Dragowski avesse qualcosa in più"
24 aprile 2023 16:20
Dragowski: "Boruc è il mio idolo fin da bambino. Grazie a lui ho scelto di fare il portiere"
12 aprile 2023 17:15
Sentite Dragowski: "Con la Fiorentina partita come le altre. A Firenze ricordi belli e brutti"
05 aprile 2023 19:40
Dragowski ammette: "Forse non sono stato all'altezza della Fiorentina e ho dovuto cambiare aria"
03 febbraio 2023 13:15
Dragowski su Italiano: “Quando mi schierò non feci bene, non discuto con gli allenatori, non ha senso”
13 gennaio 2023 09:19
Dragowski: "Sto bene mentalmente, Spezia mi sta dando tanto dopo l'anno difficile alla Fiorentina"
04 dicembre 2022 14:05
Adesso Dragowski ci scherza: "Ordinato nuova caviglia, se la consegna express funziona torno presto"
17 novembre 2022 15:41
Bella notizia da Dragowski, il report medico esclude rotture e fratture, si tratta di una lussazione"
14 novembre 2022 15:10
Grave infortunio per Dragowski alla caviglia in Verona-Spezia: salterà il Mondiale
13 novembre 2022 16:40
Dragowski arrabbiato: "Ho parlato con Terracciano ma meglio se le parole rimangono fra noi"
31 ottobre 2022 12:57
Dragowski: "Adesso gioco e sto meglio, a Firenze vivevo bene ma mia moglie preferisce il mare"
13 ottobre 2022 11:34
Dalla Polonia: il Leicester punta Dragowski per gennaio. Pronti 8-9 milioni per il polacco
07 ottobre 2022 16:18
Che papera di Dragowski, ecco il motivo perchè ha lasciato la Fiorentina. Liscia la palla e regala gol
27 agosto 2022 22:10
Ufficiale: Bartłomiej Dragowski lascia a titolo definitivo la Fiorentina: è un nuovo calciatore dello Spezia
10 agosto 2022 18:45
Pedullà rassicura dopo la notizia di Sky: "Dragowski allo Spezia non è mai stata trattativa a rischio"
10 agosto 2022 12:05
Dragowski torna a Firenze! La Fiorentina gli chiede di rinunciare a due stipendi e lui non ci sta
10 agosto 2022 00:55
TMW, Dragowski ha raggiunto il centro sportivo dello Spazia. Oggi la firma sul contratto
09 agosto 2022 16:15
Provedel è un nuovo calciatore della Lazio. A breve l'ufficialità di Dragowski allo Spezia?
08 agosto 2022 19:53
Nazione, Dragowski allo Spezia per 2 milioni, la Fiorentina ha tenuto il 50% sulla futura rivendita
08 agosto 2022 08:03
Sky Sport, Dragowski-Spezia è chiusa. Lunedì o martedì le visite mediche del polacco con i liguri
06 agosto 2022 19:40
Pedullà: "Dragowski allo Spezia: ci siamo. La Fiorentina avrà il 50% sulla futura rivendita del polacco"
05 agosto 2022 20:16
Pedullà a sorpresa: "Si riapre Dragowski allo Spezia. Buone possibilità di arrivare alla soluzione"
05 agosto 2022 16:05
Nazione, Dragowski, cessione in stallo, chiederà di essere reintegrato per allenarsi con il gruppo
05 agosto 2022 08:59
Richiesta troppo alta della Fiorentina per Dragowski. Lo Spezia vira su Meret in uscita da Napoli
04 agosto 2022 15:24
Da Genova: Fiorentina pronta a pagare una parte dell'ingaggio di Dragowski per aiutare lo Spezia
03 agosto 2022 15:51
Ag. Dragowski rivela: "Southampton saltato per i permessi di lavoro. La Fiorentina vuole troppi soldi"
02 agosto 2022 11:38
Nazione, Dragowski allo Spezia? Il portiere chiede tempo. Aspetta una proposta dalla Spagna
02 agosto 2022 08:39
Pedullà: "Passi in avanti per Dragowski allo Spezia. L'accordo totale potrebbe arrivare nelle prossime ore"
01 agosto 2022 20:43
Il Messaggero, Provedel aspetta Dragowski. Ma il polacco rifiuta lo Spezia: nodo ingaggio
01 agosto 2022 13:51
Nazione, Dragowski vicino allo Spezia: operazione da 3-4 milioni più percentuale sulla futura rivendita
01 agosto 2022 06:30
Corriere dello Sport, Dragowski-Spezia chiusura vicina: 3,5 milioni alla Fiorentina
31 luglio 2022 10:24
Nazione, Kokorin, Ranieri e Dragowski si allenano in Austria: non è previsto un loro inserimento in gruppo
29 luglio 2022 08:07
Corriere Fiorentino, Dragowski va allo Spezia. Rifiuto del rinnovo alla base dello strappo
27 luglio 2022 08:50
Nazione, Spezia su Dragowski, i liguri offrono 4 milioni, la Fiorentina ne vorrebbe di più
27 luglio 2022 08:46
Pedullà: "Dragowski allo Spezia: ci siamo. Atteso in giornata il via libera definitivo"
26 luglio 2022 13:55
Di Marzio: "Dragowski-Fiorentina: è finita. Sbloccata la trattativa con lo Spezia, siamo ai dettagli"
26 luglio 2022 13:13
Nazione, tutti pazzi per Dragowski: sul portiere ci sono Spezia, Torino e Celta Vigo
24 luglio 2022 17:30
Futuro in Spagna per Dragowski? Dopo l'Espanyol, anche il Celta Vigo sul portiere polacco
20 luglio 2022 21:21
TMW, Dragowski ha svolto le visite mediche. Si sta allenando a Firenze in attesa della cessione
20 luglio 2022 13:27
Nazione, Dragowski al Torino? Si può fare per 7 milioni. Spunta il Mainz, tramontato l'Espanyol
20 luglio 2022 09:09
Nazione, Dragowski può finire in prestito al Torino. Brusca frenata dell’Espanyol
18 luglio 2022 07:36
Secolo XIX, futuro in Serie A per Dragowski? Lo Spezia ci pensa, Espanyol fuori dalla corsa
14 luglio 2022 14:17
TMW, sfuma definitivamente Dragowski all'Espanyol: i catalani chiudono per Lecomte
12 luglio 2022 23:01
TMW, la Fiorentina chiede il terzino Pedrosa all'Espanyol in cambio di Dragowski. Scambio concreto
09 luglio 2022 13:39
TMW, Espanyol forte su Dragowski. Troppi gli 8 milioni richiesti dalla Fiorentina: ipotesi scambio secco
08 luglio 2022 00:42
Tirreno, distanza di tre milioni tra Fiorentina e Espanyol per Dragowski. Possibili novità a giorni
05 luglio 2022 13:53
TMW, Dragowski ha un accordo con l'Espanyol. In fase di stallo invece la trattativa col Torino
05 luglio 2022 11:51
TMW, la Fiorentina ha scelto Gollini, sarà lui il dopo Dragowski. Oggi contatto per il portiere
30 giugno 2022 14:15
TMW, Dragowski non sarà convocato per il ritiro di Moena. Cessione nei prossimi giorni?
30 giugno 2022 14:00
TMW, la Fiorentina fissa il prezzo per Dragowski: serviranno 8 milioni per il portiere polacco
27 giugno 2022 22:34
Corriere dello Sport, Dragowski all’addio, Espanyol o Reims: alla Fiorentina circa 5 milioni
26 giugno 2022 09:30
Tuttosport, Dragowski in uscita, è nel mirino del Torino: c’è la concorrenza di Espanyol e Reims
25 giugno 2022 09:27
TMW, a breve inizierà la trattativa per rinnovo di Terracciano. La Fiorentina deve decidere se sarà il primo
21 giugno 2022 13:56
Tmw, offerta da tre milioni dell'Espanyol per Dragowski. La Fiorentina ne chiede più di cinque
21 giugno 2022 12:23
Sky Sport: "Fiorentina interessata a Vanja Milinkovic-Savic. Dragowski verso l' Espanyol"
18 giugno 2022 01:33
Tmw, la Fiorentina segue Milinkovic Savic, possibile scambio con Dragowski. Occhio a Rennes e Palace
17 giugno 2022 13:13
TMW, Dragowski ha l'accordo con l'Espanyol ma la Fiorentina chiede 8 milioni di euro per la cessione
17 giugno 2022 12:51
TMW, offerta Fiorentina per Galan: proposti 7 milioni più Dragowski per il terzino sinistro del Celta Vigo
14 giugno 2022 16:07
Nazione, prima la cessione di Dragowski poi partirà la caccia ad un nuovo titolare: Vicario e Gollini i nomi
13 giugno 2022 09:28
Gazzetta, la Fiorentina frena per Vicario: l’Empoli chiede almeno 12 milioni
13 giugno 2022 09:00
Dalla Spagna, l'Espanyol si aggiunge alla corsa per Dragowski. Da battere la concorrenza del Bournemouth
09 giugno 2022 17:29
Dalla Spagna, Dragowski piace molto all'Espanyol ma l'alta valutazione della Fiorentina spaventa
09 giugno 2022 13:20
Dragowski e Zurkowski titolari contro il Belgio in Nations League. Piatek out dai convocati
08 giugno 2022 20:44
Italiano scherza: "Il primo giorno avevo detto a Dragowski di tagliarsi la barba, pesava 10 kg di più"
06 giugno 2022 12:03
Nazione si interroga: "Dragowski, sarà un rimpianto? La convivenza ora è impossibile"
01 giugno 2022 09:24
Corriere dello Sport, Dragowski all'addio, ci sono due club di Premier: i viola non vogliono prestiti
28 maggio 2022 09:45
Nazione, la Fiorentina ha scelto Gollini, pronta un'operazione in prestito con diritto di riscatto
27 maggio 2022 09:52
Nazione, Dragowski ai saluti: Vicario e Gollini in corsa per la porta viola, due trattative diverse
25 maggio 2022 09:40
"Fiorentina, il problema è il portiere. Terracciano non adatto, Dragowski fa bene a lasciare Firenze"
21 maggio 2022 09:26
Pedullà: "Futuro di Dragowski lontano da Firenze. Bournemouth in pole, sorpassato il Southampton"
20 maggio 2022 17:40
Nazione, 11 calciatori della Fiorentina in bilico, da Dragowski a Piatek: sarà la loro ultima partita?
20 maggio 2022 09:30
Dalla Polonia sicuri: "Dragowski lascerà la Fiorentina in estate per andare a giocare nel Southampton"
17 maggio 2022 20:53
Futuro di Dragowski è ancora tutto da scrivere, su di lui ora c'è l'interesse del Southampton
11 maggio 2022 17:16
Il consiglio di Frey: "Meret ha gli stessi problemi di Dragowski. Fiorentina prendi Vicario o Cragno"
04 maggio 2022 11:18
"La Fiorentina ha bisogno di un portiere di alto livello. Servono parate che portano punti"
03 maggio 2022 22:02
Basta cercare sempre colpevoli, la Fiorentina perde perchè non segna. 13 gol fatti nelle ultime 13 partite
02 maggio 2022 14:19
Agroppi non condivide scelta di Italiano: "Ma quale promessa a Dragowski, non è mica il tuo figliolo"
22 aprile 2022 14:51
Galli: "Errore Dragowski su gol Juve? Sbaglia Biraghi, si insegna ai bambini di non respingerla lì"
22 aprile 2022 13:32
Corriere Fiorentino, Dragowski all’addio: sirene dall’Inghilterra, Fiorentina pronta alle offerte
22 aprile 2022 09:53
Italiano difende Dragowski: "Pensava di prendere la palla, vogliamo che il portiere abbia coraggio"
21 aprile 2022 10:34
Zazzaroni scrive: "La Juventus ha segnato quasi per caso, la Fiorentina ha dominato come l'Atalanta"
21 aprile 2022 10:15
La Nazione non ha dubbi, Dragowski il peggiore: "Due buoni interventi poi l'uscita sballata"
21 aprile 2022 09:34
Frey sicuro: "Dragowski vuole il Mondiale, senza la sicurezza di giocare lascerà la Fiorentina"
15 aprile 2022 22:21
Incrocio Meret-Dragowski in panchina, anticipo di mercato? Entrambi con la valigia pronta
10 aprile 2022 09:43
Nazione, la Fiorentina vuole Meret, possibile scambio col Napoli che potrebbe prendersi Dragowski
06 aprile 2022 12:37
Cecchi non ha dubbi: ''Prendere Provedel e vendere Dragowski? Mi sento male. Odriozola importante''
28 marzo 2022 16:21
L’avventura di Dragowski alla Fiorentina é giunta al capolinea: ipotesi di rinnovo allontanata
25 marzo 2022 09:23
Pedullà sentenzia Dragowski: ''Sempre più lontano dall'ambiente, e Terracciano ha convinto tutti''
24 marzo 2022 18:05
Terracciano resta, Dragowski ai saluti. Fiorentina su Carnesecchi ma anche su Vicario
24 marzo 2022 09:36
Da Empoli, la Fiorentina ha scelto il post-Dragowski: sarà Vicario. Il portiere piace ad Italiano
23 marzo 2022 18:11
La Fiorentina sta scrivendo la storia con i portieri, Terracciano corre di media quasi 7 km a partita
22 marzo 2022 14:57
Il calendario dei calciatori della Fiorentina impegnati nella sosta con le rispettive nazionali
21 marzo 2022 17:28
Nazione, Dragowski all'addio, stallo sul rinnovo: la Fiorentina incasserà almeno 11 milioni
21 marzo 2022 09:12
Atalanta può vendere Carnesecchi o Gollini alla Fiorentina. Dragowski lascerà Firenze a fine stagione
14 marzo 2022 09:28
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