Dragowski: “Adesso gioco e sto meglio, a Firenze vivevo bene ma mia moglie preferisce il mare”

Al giornale Il Secolo Xix ha parlato l’ex portiere della Fiorentina Dragowski. Queste le sue parole:

“Volevo tornare subito a giocare, quando ho saputo della possibilità di approdare allo Spezia non ci ho pensato due volte. Di sicuro per essere presi in considerazione fondamentale avere visibilità, spero di essere confermato in lista anche se non mi illudo di poter giocare. Adesso mi trovo molto bene, la città mi piace, abito nei dintorni con la famiglia, c’è il mare vicino e si vive davvero bene, a dir la verità mi sono trovato bene anche a Firenze ma mia moglie sta meglio quando vede il mare”

LE PAROLE DI VENUTI