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Notizie Spezia Fiorentina

Italiano: "Le imprese più belle? Salvezza con lo Spezia e Coppa Italia col Bologna. Brividi!"

09 maggio 2026 22:33

Il Secolo XIX: “Si continua a lavorare per Nzola. Il patron Roberts pronto ad aumentare il monte ingaggi”

12 gennaio 2026 13:02

La Nazione rivela: "Lo Spezia riprenderebbe Nzola solo se la Fiorentina gli pagasse quasi tutto lo stipendio"

09 gennaio 2026 13:40

TMW: “Nzola fuori portata per lo Spezia, guadagna 1,8 milioni a stagione. Piace anche al Genoa”

07 gennaio 2026 17:50

Nzola voluto da Italiano? Fake News. Il tecnico chiese Zapata. Ma Pradè era vicino a Macia e Branchini

07 gennaio 2026 12:40

Pioli guida 5-3 nei precedenti con Italiano avuti ai tempi del Milan e neanche un pareggio

25 ottobre 2025 16:03

Nazione: "Martinelli vorrebbe restare come vice De Gea, la Fiorentina ha altri piani. C'è lo Spezia"

27 giugno 2025 11:55

La Cremonese è di nuovo in paradiso: Stroppa trionfa al Picco e riporta i grigiorossi in Serie A

01 giugno 2025 23:05

Nzola, nostalgia Spezia, sosterrà le aquile ai play-off. Con la Fiorentina contratto sino al 2028

16 maggio 2025 22:15

Hristov sulla Fiorentina: “Se la rimpiango? Prima o poi doveva succedere, lo Spezia era in A”

27 novembre 2024 09:17

Secolo XIX: "La Fiorentina interessata a Candelari dello Spezia, giovane centrocampista classe 2005"

15 novembre 2024 12:38

L'Inter per Bertola vuole battere sul tempo la Fiorentina? C'è stato un incontro con lo Spezia

14 novembre 2024 19:29

Macia non è più il direttore tecnico dello Spezia: si interrompe il rapporto con il club ligure

27 luglio 2024 22:00

Dragowski si trasferisce al Panathinaikos, anche la Fiorentina ha una percentuale sulla vendita

27 giugno 2024 13:34

Dragowski lascia lo Spezia: la Fiorentina guadagnerà più di 1 milione di euro grazie al 50% sulla rivendita

07 giugno 2024 16:34

Pessina saluta Palladino: "Nello Spezia ti guardavo dare l'esempio in campo e fuori. In bocca al lupo mister"

05 giugno 2024 15:36

Marchizza ricorda: "Italiano mi ha fatto diventare terzino. Ha cambiato il modo di giocare dei terzini"

16 aprile 2024 19:05

Agudelo: "Alla Fiorentina non ho sfodato per colpa della pandemia. Parole di Amrabat fuori tempo"

14 aprile 2024 11:31

Melissano: "Joe Barone è un papà che si prende cura di tutti quanti. Sono molto legato a lui, forza Joe"

19 marzo 2024 15:32

Lo Spezia vicino a Barone, alla famiglia e alla Fiorentina. Platek: "Tieni duro amico mio, non mollare"

18 marzo 2024 23:36

Zurkowski: "Non ho capito nemmeno io cosa non ha funzionato nella Fiorentina. Ho dato tutto"

24 gennaio 2024 16:33

Nazione, Pierozzi verso lo Spezia. Per farlo crescere anche Infantino andrà via in prestito

21 dicembre 2023 09:46

Corriere dello Sport, Fiorentina su Holm ma operazione difficile ma lui chiederà di cambiare aria? 

20 novembre 2023 09:51

Boloca racconta: "Italiano in 2 mesi mi ha trasmesso cose clamorose, mi ha aperto la mente"

14 novembre 2023 16:26

Nzola è ufficiale alla Fiorentina. Allo Spezia possono finire Pierozzi ed Corradini

11 agosto 2023 08:03

Barone annuncia: "Per ora non ci sono contropartite. È segreto quello che ho detto a Castrovilli. Cabral al Benfica"

08 agosto 2023 00:03

Procuratore Nzola: "La Fiorentina è sempre stata la priorità prima di ogni squadra. L'abbiamo aspettata"

07 agosto 2023 23:41

Accordo trovato, Nzola è della Fiorentina. Domani le visite mediche a Firenze

07 agosto 2023 23:18

Incontro nel pieno centro di Firenze tra Barone, Pradè e i dirigenti dello Spezia per chiudere Nzola alla Fiorentina

07 agosto 2023 22:28

TMW, Nzola alla Fiorentina, siamo ai dettagli. Si tratta sui 12 milioni più Pierozzi in prestito

07 agosto 2023 11:07

Nazione: "Cerofolini la chiave per strappare Nzola allo Spezia? Il futuro del portiere è in bilico"

07 agosto 2023 09:48

Repubblica, Nzola-Fiorentina oggi può arrivare la chiusura. I viola potrebbero pagare la clausola da 10 milioni

07 agosto 2023 09:31

TgR rivela: "Nzola ha una clausola da 10 milioni. Fiorentina offre meno, Cerofolini potrebbe andare allo Spezia"

06 agosto 2023 17:47

TMW annuncia: "Forte accelerata per Nzola alla Fiorentina. Prossime 48 ore decisive per l'arrivo a Firenze"

06 agosto 2023 13:29

Corriere dello Sport, per Nzola la Fiorentina offre 10 milioni + 2 di bonus. Nel fine settimana la decisione

05 agosto 2023 09:05

Da La Spezia, Un club arabo piomba su Nzola: 15 milioni la richiesta. Prima scelta della Fiorentina

30 luglio 2023 17:58

Nazione: "Frenata per Beltran, sale il prezzo. Viva la pista Nzola ma lo Spezia ha fretta"

28 luglio 2023 08:45

Corriere Fiorentino, Nzola arriverà, obiettivo chiusura a 13-14 milioni bonus inclusi. Cabral via

27 luglio 2023 08:49

Sportitalia rivela: "Nuovi contatti tra la Fiorentina e Nzola. Italiano conosce bene l'attaccante"

26 luglio 2023 21:28

Corriere Fiorentino: "La Fiorentina ha scelto la punta, sarà Nzola. Serve trattare con lo Spezia"

21 luglio 2023 08:57

Nazione: "Nzola può arrivare alla Fiorentina entro due giorni: è stato indicato da Italiano"

20 luglio 2023 08:46

Nazione, Dia o Nzola? Uno dei due arriverà a Firenze. Italiano spinge per il suo pupillo

19 luglio 2023 09:25

Corriere dello Sport: "Igor e Quarta via? Ritorno di fiamma per Nikolaou dello Spezia"

05 luglio 2023 09:49

Cm.com rivela: "Trattativa in corso per Nzola tra la Fiorentina e lo Spezia. Anche la Roma sul giocatore"

01 luglio 2023 21:07

Corriere dello Sport, per Dia Fiorentina disposta a spendere 20 milioni. Nzola? La pista resiste

26 giugno 2023 07:47

Pedullà: "Berardi e Zaniolo fuori dai giochi della Fiorentina. Piace molto Nzola, ma ci sono 4 club"

21 giugno 2023 19:50

Gazzetta: “Nzola può arrivare alla Fiorentina, non ha molte pretendenti ma è funzionale al gioco di Italiano”

21 giugno 2023 09:12

Repubblica: "Provedel è il grande rimpianto di Italiano ma alla Fiorentina arriverà un portiere"

20 giugno 2023 11:13

Corriere dello Sport: "Salvatore Esposito l'alternativa a Maxime Lopez, è in uscita dallo Spezia"

20 giugno 2023 09:01

Corriere dello Sport: "Nzola e Arnautovic nel mirino della Fiorentina: costano entrambi 10 milioni"

19 giugno 2023 09:37

Gazzetta: “Nzola in uscita dallo Spezia, piace alla Fiorentina ma su di lui c’è anche la Salernitana”

19 giugno 2023 08:51

TMW: Salvatore Esposito può lasciare lo Spezia, su di lui c'è la Fiorentina. Concorrenza Empoli

16 giugno 2023 22:17

Flachi: "Nzola non può essere il titolare della Fiorentina, serve un grande acquisto se no non migliori"

15 giugno 2023 18:32

Corriere dello Sport: “Nzola tra i nomi indicati da Italiano, con lo Spezia in B può concretizzarsi: feeling tra i due”

13 giugno 2023 09:14

La punizione divina per Zurkowski e Dragowski, portano lo Spezia in serie B. Il Verona vince e si salva

11 giugno 2023 22:51

Firenze sede di Verona-Spezia? Difficile, al Franchi sono state già tolte le porte e smosso il terreno

05 giugno 2023 19:33

Casini sullo spareggio tra Spezia e Verona: "Città? Anche Firenze tra le candidate"

05 giugno 2023 12:30

Sarà spareggio tra Verona e Spezia, partita secca in campo neutro. Potrebbe essere anche Firenze

04 giugno 2023 23:28

Gazzetta, la Fiorentina si muove per Nzola, servono 10 milioni per strapparlo allo Spezia 

01 giugno 2023 09:34

L'indiscrezione: "Burdisso a La Spezia per osservare anche Ampadu, difensore di proprietà del Chelsea"

17 maggio 2023 21:31

Bucchioni sicuro: "Se Nzola avesse giocato nella Fiorentina quest'anno avrebbe fatto 20 gol"

16 maggio 2023 14:27

La Procura Federale indaga sul colloquio tra il Milan e gli ultras, è vietata dal regolamento: "Gogna"

14 maggio 2023 23:47

Burdisso a La Spezia per vedere Spezia-Milan. Occhi su Nzola oppure su un giocatore del Milan?

13 maggio 2023 16:41

Italiano vuole M'bala Nzola a Firenze. La Fiorentina cercherà di acquistare l'angolano nella prossima estate

29 aprile 2023 10:40

Senza stipendi da 4 mesi, quasi falliti e perdono anche il nome. Tifosi Sampdoria bloccano partita

22 aprile 2023 23:37

Zurkowski a Firenze non voleva quasi allenarsi ma il suo flop continua a La Spezia, di nuovo stop

18 aprile 2023 23:33

Nesta: "Ho giocato contro Italiano, lui ha bisogno di un centravanti che esca fuori per far inserire altri"

14 aprile 2023 23:16

Semplici torna sul pareggio con la Fiorentina: "C'è il rammarico per l'occasione di Shomurodov"

13 aprile 2023 15:15

Flachi: "Spesso capita di risparmiarsi inconsciamente prima di una partita molto importante"

12 aprile 2023 17:23

Dragowski: "Boruc è il mio idolo fin da bambino. Grazie a lui ho scelto di fare il portiere"

12 aprile 2023 17:15

Castrovilli: "Volevamo il risultato pieno, adesso dobbiamo concentrare le energie sulla gara di giovedì"

09 aprile 2023 16:22

Ferrara ironizza: "Jovic nella sua passeggiata in pausa pranzo ha fallito un pallone prezioso"

09 aprile 2023 11:46

Sottil? Rientro da rivedere, ma nemmeno Ikoné ha convinto. Bocciati gli esterni del primo tempo

09 aprile 2023 09:19

Semplici rovina la festa alla Fiorentina, sfuma il record per entrare nella storia e l'imbattibilità

09 aprile 2023 09:16

Pari viola e record sfumato, che rabbia! Legni di Brekalo e Biraghi ad impedire la decima vittoria

09 aprile 2023 09:11

Biraghi da 7, è il migliore in campo, l’autogol di Wisniewski è al 75% un suo gol

09 aprile 2023 09:09

Nikolaou: "Alla fine potevamo anche vincere contro la Fiorentina, ci accontentiamo del pareggio"

08 aprile 2023 23:48

Verona esplode di gioia al 95', Sassuolo battuto. Adesso Corvino e Semplici rischiano di andare in B

08 aprile 2023 20:55

Semplici: "Shomurodov ha chiesto scusa a tutti, avremmo vinto ma non lo avremmo meritato"

08 aprile 2023 17:39

Brekalo: "Prima di entrare Italiano mi ha detto che avrei segnato. Dispiace per il pareggio"

08 aprile 2023 17:28

Lo Spezia interrompe la striscia di vittorie della Fiorentina, al Franchi finisce 1-1

08 aprile 2023 16:29

FORM.UFFICIALE: CASTROVILLI E SOTTIL TITOLARI. JOVIC FUORI, CABRAL DAVANTI. NICO ESCLUSO

08 aprile 2023 13:20

Nazione, record e vittoria, Fiorentina pigliatutto: ma occhio alla trappola Spezia

08 aprile 2023 09:51

L'agente di Reca fa visita al centro sportivo della Fiorentina: novità di mercato in arrivo?

07 aprile 2023 16:40

Probabile formazione: Terzic in difesa, c’è Castrovilli. Jovic o Kouamé dal 1’, rifiata Cabral

07 aprile 2023 09:39

Entusiasmo alle stelle: contro lo Spezia ci saranno 35mila tifosi viola al Franchi

07 aprile 2023 09:20

Semplici: "Tifo Fiorentina e Firenze è casa mia. Domenica però voglio fargli un dispetto"

06 aprile 2023 18:29

Sentite Dragowski: "Con la Fiorentina partita come le altre. A Firenze ricordi belli e brutti"

05 aprile 2023 19:40

Macia: "Semplici nella Fiorentina ha valorizzato gente come Chiesa, Mancini e Bernardeschi"

24 febbraio 2023 15:25

I tifosi della Juventus fanno pipì su un uomo e una donna dello Spezia durante la partita contro i bianconeri

20 febbraio 2023 15:19

La Fiorentina lo aveva chiesto ma non lo vedrà a Firenze. Parisi espulso, salterà lo scontro diretto

11 febbraio 2023 16:02

Macia presenta Zurkowski: "Servivano le sue qualità. Investito su di lui, non mi piacciono prestiti"

03 febbraio 2023 18:57

Zurkowski non ha pace neanche allo Spezia. Gotti rivela: "20 giorni di stop"

26 gennaio 2023 21:50

La lezione di Macia: "Il problema non è chi vendi ma come vai a sostituire che hai ceduto"

24 gennaio 2023 23:29

Nzola racconta: "Correvo dappertutto, Italiano mi disse «Se continui a correre non farai tanti gol»"

20 gennaio 2023 13:33

Radio Bruno: "La Fiorentina non ha mai chiesto Nzola e lo Spezia non lo venderebbe mai a gennaio"

19 gennaio 2023 14:02

TMW, Gollini-Fiorentina addio vicino, aspetta il Napoli, ha rifiutato lo Spezia nei giorni scorsi

17 gennaio 2023 23:00

Pedullà: "Cittadini potrebbe lasciare il Modena a gennaio, la Fiorentina ci pensa ma solo per giugno"

17 gennaio 2023 00:03

Nazione, non solo Cittadini, spunta l'idea Holm dello Spezia per la difesa della Fiorentina

15 gennaio 2023 10:46

Dragowski su Italiano: “Quando mi schierò non feci bene, non discuto con gli allenatori, non ha senso”

13 gennaio 2023 09:19

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