Notizie Spezia Fiorentina

Italiano: "Le imprese più belle? Salvezza con lo Spezia e Coppa Italia col Bologna. Brividi!"
09 maggio 2026 22:33
Il Secolo XIX: “Si continua a lavorare per Nzola. Il patron Roberts pronto ad aumentare il monte ingaggi”
12 gennaio 2026 13:02
La Nazione rivela: "Lo Spezia riprenderebbe Nzola solo se la Fiorentina gli pagasse quasi tutto lo stipendio"
09 gennaio 2026 13:40
TMW: “Nzola fuori portata per lo Spezia, guadagna 1,8 milioni a stagione. Piace anche al Genoa”
07 gennaio 2026 17:50
Nzola voluto da Italiano? Fake News. Il tecnico chiese Zapata. Ma Pradè era vicino a Macia e Branchini
07 gennaio 2026 12:40
Pioli guida 5-3 nei precedenti con Italiano avuti ai tempi del Milan e neanche un pareggio
25 ottobre 2025 16:03
Nazione: "Martinelli vorrebbe restare come vice De Gea, la Fiorentina ha altri piani. C'è lo Spezia"
27 giugno 2025 11:55
La Cremonese è di nuovo in paradiso: Stroppa trionfa al Picco e riporta i grigiorossi in Serie A
01 giugno 2025 23:05
Nzola, nostalgia Spezia, sosterrà le aquile ai play-off. Con la Fiorentina contratto sino al 2028
16 maggio 2025 22:15
Hristov sulla Fiorentina: “Se la rimpiango? Prima o poi doveva succedere, lo Spezia era in A”
27 novembre 2024 09:17
Secolo XIX: "La Fiorentina interessata a Candelari dello Spezia, giovane centrocampista classe 2005"
15 novembre 2024 12:38
L'Inter per Bertola vuole battere sul tempo la Fiorentina? C'è stato un incontro con lo Spezia
14 novembre 2024 19:29
Macia non è più il direttore tecnico dello Spezia: si interrompe il rapporto con il club ligure
27 luglio 2024 22:00
Dragowski si trasferisce al Panathinaikos, anche la Fiorentina ha una percentuale sulla vendita
27 giugno 2024 13:34
Dragowski lascia lo Spezia: la Fiorentina guadagnerà più di 1 milione di euro grazie al 50% sulla rivendita
07 giugno 2024 16:34
Pessina saluta Palladino: "Nello Spezia ti guardavo dare l'esempio in campo e fuori. In bocca al lupo mister"
05 giugno 2024 15:36
Marchizza ricorda: "Italiano mi ha fatto diventare terzino. Ha cambiato il modo di giocare dei terzini"
16 aprile 2024 19:05
Agudelo: "Alla Fiorentina non ho sfodato per colpa della pandemia. Parole di Amrabat fuori tempo"
14 aprile 2024 11:31
Melissano: "Joe Barone è un papà che si prende cura di tutti quanti. Sono molto legato a lui, forza Joe"
19 marzo 2024 15:32
Lo Spezia vicino a Barone, alla famiglia e alla Fiorentina. Platek: "Tieni duro amico mio, non mollare"
18 marzo 2024 23:36
Zurkowski: "Non ho capito nemmeno io cosa non ha funzionato nella Fiorentina. Ho dato tutto"
24 gennaio 2024 16:33
Nazione, Pierozzi verso lo Spezia. Per farlo crescere anche Infantino andrà via in prestito
21 dicembre 2023 09:46
Corriere dello Sport, Fiorentina su Holm ma operazione difficile ma lui chiederà di cambiare aria?
20 novembre 2023 09:51
Boloca racconta: "Italiano in 2 mesi mi ha trasmesso cose clamorose, mi ha aperto la mente"
14 novembre 2023 16:26
Nzola è ufficiale alla Fiorentina. Allo Spezia possono finire Pierozzi ed Corradini
11 agosto 2023 08:03
Barone annuncia: "Per ora non ci sono contropartite. È segreto quello che ho detto a Castrovilli. Cabral al Benfica"
08 agosto 2023 00:03
Procuratore Nzola: "La Fiorentina è sempre stata la priorità prima di ogni squadra. L'abbiamo aspettata"
07 agosto 2023 23:41
Accordo trovato, Nzola è della Fiorentina. Domani le visite mediche a Firenze
07 agosto 2023 23:18
Incontro nel pieno centro di Firenze tra Barone, Pradè e i dirigenti dello Spezia per chiudere Nzola alla Fiorentina
07 agosto 2023 22:28
TMW, Nzola alla Fiorentina, siamo ai dettagli. Si tratta sui 12 milioni più Pierozzi in prestito
07 agosto 2023 11:07
Nazione: "Cerofolini la chiave per strappare Nzola allo Spezia? Il futuro del portiere è in bilico"
07 agosto 2023 09:48
Repubblica, Nzola-Fiorentina oggi può arrivare la chiusura. I viola potrebbero pagare la clausola da 10 milioni
07 agosto 2023 09:31
TgR rivela: "Nzola ha una clausola da 10 milioni. Fiorentina offre meno, Cerofolini potrebbe andare allo Spezia"
06 agosto 2023 17:47
TMW annuncia: "Forte accelerata per Nzola alla Fiorentina. Prossime 48 ore decisive per l'arrivo a Firenze"
06 agosto 2023 13:29
Corriere dello Sport, per Nzola la Fiorentina offre 10 milioni + 2 di bonus. Nel fine settimana la decisione
05 agosto 2023 09:05
Da La Spezia, Un club arabo piomba su Nzola: 15 milioni la richiesta. Prima scelta della Fiorentina
30 luglio 2023 17:58
Nazione: "Frenata per Beltran, sale il prezzo. Viva la pista Nzola ma lo Spezia ha fretta"
28 luglio 2023 08:45
Corriere Fiorentino, Nzola arriverà, obiettivo chiusura a 13-14 milioni bonus inclusi. Cabral via
27 luglio 2023 08:49
Sportitalia rivela: "Nuovi contatti tra la Fiorentina e Nzola. Italiano conosce bene l'attaccante"
26 luglio 2023 21:28
Corriere Fiorentino: "La Fiorentina ha scelto la punta, sarà Nzola. Serve trattare con lo Spezia"
21 luglio 2023 08:57
Nazione: "Nzola può arrivare alla Fiorentina entro due giorni: è stato indicato da Italiano"
20 luglio 2023 08:46
Nazione, Dia o Nzola? Uno dei due arriverà a Firenze. Italiano spinge per il suo pupillo
19 luglio 2023 09:25
Corriere dello Sport: "Igor e Quarta via? Ritorno di fiamma per Nikolaou dello Spezia"
05 luglio 2023 09:49
Cm.com rivela: "Trattativa in corso per Nzola tra la Fiorentina e lo Spezia. Anche la Roma sul giocatore"
01 luglio 2023 21:07
Corriere dello Sport, per Dia Fiorentina disposta a spendere 20 milioni. Nzola? La pista resiste
26 giugno 2023 07:47
Pedullà: "Berardi e Zaniolo fuori dai giochi della Fiorentina. Piace molto Nzola, ma ci sono 4 club"
21 giugno 2023 19:50
Gazzetta: “Nzola può arrivare alla Fiorentina, non ha molte pretendenti ma è funzionale al gioco di Italiano”
21 giugno 2023 09:12
Repubblica: "Provedel è il grande rimpianto di Italiano ma alla Fiorentina arriverà un portiere"
20 giugno 2023 11:13
Corriere dello Sport: "Salvatore Esposito l'alternativa a Maxime Lopez, è in uscita dallo Spezia"
20 giugno 2023 09:01
Corriere dello Sport: "Nzola e Arnautovic nel mirino della Fiorentina: costano entrambi 10 milioni"
19 giugno 2023 09:37
Gazzetta: “Nzola in uscita dallo Spezia, piace alla Fiorentina ma su di lui c’è anche la Salernitana”
19 giugno 2023 08:51
TMW: Salvatore Esposito può lasciare lo Spezia, su di lui c'è la Fiorentina. Concorrenza Empoli
16 giugno 2023 22:17
Flachi: "Nzola non può essere il titolare della Fiorentina, serve un grande acquisto se no non migliori"
15 giugno 2023 18:32
Corriere dello Sport: “Nzola tra i nomi indicati da Italiano, con lo Spezia in B può concretizzarsi: feeling tra i due”
13 giugno 2023 09:14
La punizione divina per Zurkowski e Dragowski, portano lo Spezia in serie B. Il Verona vince e si salva
11 giugno 2023 22:51
Firenze sede di Verona-Spezia? Difficile, al Franchi sono state già tolte le porte e smosso il terreno
05 giugno 2023 19:33
Casini sullo spareggio tra Spezia e Verona: "Città? Anche Firenze tra le candidate"
05 giugno 2023 12:30
Sarà spareggio tra Verona e Spezia, partita secca in campo neutro. Potrebbe essere anche Firenze
04 giugno 2023 23:28
Gazzetta, la Fiorentina si muove per Nzola, servono 10 milioni per strapparlo allo Spezia
01 giugno 2023 09:34
L'indiscrezione: "Burdisso a La Spezia per osservare anche Ampadu, difensore di proprietà del Chelsea"
17 maggio 2023 21:31
Bucchioni sicuro: "Se Nzola avesse giocato nella Fiorentina quest'anno avrebbe fatto 20 gol"
16 maggio 2023 14:27
La Procura Federale indaga sul colloquio tra il Milan e gli ultras, è vietata dal regolamento: "Gogna"
14 maggio 2023 23:47
Burdisso a La Spezia per vedere Spezia-Milan. Occhi su Nzola oppure su un giocatore del Milan?
13 maggio 2023 16:41
Italiano vuole M'bala Nzola a Firenze. La Fiorentina cercherà di acquistare l'angolano nella prossima estate
29 aprile 2023 10:40
Senza stipendi da 4 mesi, quasi falliti e perdono anche il nome. Tifosi Sampdoria bloccano partita
22 aprile 2023 23:37
Zurkowski a Firenze non voleva quasi allenarsi ma il suo flop continua a La Spezia, di nuovo stop
18 aprile 2023 23:33
Nesta: "Ho giocato contro Italiano, lui ha bisogno di un centravanti che esca fuori per far inserire altri"
14 aprile 2023 23:16
Semplici torna sul pareggio con la Fiorentina: "C'è il rammarico per l'occasione di Shomurodov"
13 aprile 2023 15:15
Flachi: "Spesso capita di risparmiarsi inconsciamente prima di una partita molto importante"
12 aprile 2023 17:23
Dragowski: "Boruc è il mio idolo fin da bambino. Grazie a lui ho scelto di fare il portiere"
12 aprile 2023 17:15
Castrovilli: "Volevamo il risultato pieno, adesso dobbiamo concentrare le energie sulla gara di giovedì"
09 aprile 2023 16:22
Ferrara ironizza: "Jovic nella sua passeggiata in pausa pranzo ha fallito un pallone prezioso"
09 aprile 2023 11:46
Sottil? Rientro da rivedere, ma nemmeno Ikoné ha convinto. Bocciati gli esterni del primo tempo
09 aprile 2023 09:19
Semplici rovina la festa alla Fiorentina, sfuma il record per entrare nella storia e l'imbattibilità
09 aprile 2023 09:16
Pari viola e record sfumato, che rabbia! Legni di Brekalo e Biraghi ad impedire la decima vittoria
09 aprile 2023 09:11
Biraghi da 7, è il migliore in campo, l’autogol di Wisniewski è al 75% un suo gol
09 aprile 2023 09:09
Nikolaou: "Alla fine potevamo anche vincere contro la Fiorentina, ci accontentiamo del pareggio"
08 aprile 2023 23:48
Verona esplode di gioia al 95', Sassuolo battuto. Adesso Corvino e Semplici rischiano di andare in B
08 aprile 2023 20:55
Semplici: "Shomurodov ha chiesto scusa a tutti, avremmo vinto ma non lo avremmo meritato"
08 aprile 2023 17:39
Brekalo: "Prima di entrare Italiano mi ha detto che avrei segnato. Dispiace per il pareggio"
08 aprile 2023 17:28
Lo Spezia interrompe la striscia di vittorie della Fiorentina, al Franchi finisce 1-1
08 aprile 2023 16:29
FORM.UFFICIALE: CASTROVILLI E SOTTIL TITOLARI. JOVIC FUORI, CABRAL DAVANTI. NICO ESCLUSO
08 aprile 2023 13:20
Nazione, record e vittoria, Fiorentina pigliatutto: ma occhio alla trappola Spezia
08 aprile 2023 09:51
L'agente di Reca fa visita al centro sportivo della Fiorentina: novità di mercato in arrivo?
07 aprile 2023 16:40
Probabile formazione: Terzic in difesa, c’è Castrovilli. Jovic o Kouamé dal 1’, rifiata Cabral
07 aprile 2023 09:39
Entusiasmo alle stelle: contro lo Spezia ci saranno 35mila tifosi viola al Franchi
07 aprile 2023 09:20
Semplici: "Tifo Fiorentina e Firenze è casa mia. Domenica però voglio fargli un dispetto"
06 aprile 2023 18:29
Sentite Dragowski: "Con la Fiorentina partita come le altre. A Firenze ricordi belli e brutti"
05 aprile 2023 19:40
Macia: "Semplici nella Fiorentina ha valorizzato gente come Chiesa, Mancini e Bernardeschi"
24 febbraio 2023 15:25
I tifosi della Juventus fanno pipì su un uomo e una donna dello Spezia durante la partita contro i bianconeri
20 febbraio 2023 15:19
La Fiorentina lo aveva chiesto ma non lo vedrà a Firenze. Parisi espulso, salterà lo scontro diretto
11 febbraio 2023 16:02
Macia presenta Zurkowski: "Servivano le sue qualità. Investito su di lui, non mi piacciono prestiti"
03 febbraio 2023 18:57
Zurkowski non ha pace neanche allo Spezia. Gotti rivela: "20 giorni di stop"
26 gennaio 2023 21:50
La lezione di Macia: "Il problema non è chi vendi ma come vai a sostituire che hai ceduto"
24 gennaio 2023 23:29
Nzola racconta: "Correvo dappertutto, Italiano mi disse «Se continui a correre non farai tanti gol»"
20 gennaio 2023 13:33
Radio Bruno: "La Fiorentina non ha mai chiesto Nzola e lo Spezia non lo venderebbe mai a gennaio"
19 gennaio 2023 14:02
TMW, Gollini-Fiorentina addio vicino, aspetta il Napoli, ha rifiutato lo Spezia nei giorni scorsi
17 gennaio 2023 23:00
Pedullà: "Cittadini potrebbe lasciare il Modena a gennaio, la Fiorentina ci pensa ma solo per giugno"
17 gennaio 2023 00:03
Nazione, non solo Cittadini, spunta l'idea Holm dello Spezia per la difesa della Fiorentina
15 gennaio 2023 10:46
Dragowski su Italiano: “Quando mi schierò non feci bene, non discuto con gli allenatori, non ha senso”
13 gennaio 2023 09:19
Archivio