Nazione: “Cerofolini la chiave per strappare Nzola allo Spezia? Il futuro del portiere è in bilico”

E Cerofolini? La Fiorentina avrebbe intenzione di rinnovare l’accordo in scadenza nel 2024, ma se così non fosse, la soluzione aiuterebbe entrambi. Su Cerofolini, infatti, si era fatto vivo il Frosinone. Nelle ultime ore, invece, il suo ex allenatore ai tempi della Reggiana, Massimiliano Alvini, l’uomo del miracolo Cremonese e ora a Spezia, vorrebbe riprenderlo. Soluzione che potrebbe facilitare – anche in termini economici – la possibilità di chiudere l’inseguimento a Nzola, l’attaccante che più d’ogni altro Italiano vorrebbe nella Fiorentina. Lo scrive La Nazione.