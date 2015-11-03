Notizie Nzola Fiorentina

Futuro di Nzola in bilico. TMW: "Il Sassuolo sta valutando se riscattarlo a 3,5 milioni"
05 maggio 2026 18:46
Nzola: "Mi sento come Naruto, la gente lo insultava, ma come me non ha mai mollato"
19 febbraio 2026 00:12
Carnevali: "Non abbiamo avuto offerte dalla Fiorentina per Thorstvedt, il giocatore resta qua con noi"
03 febbraio 2026 13:36
Di Marzio: "Nzola sarà un nuovo giocatore del Sassuolo. Prestito dalla Fiorentina con diritto di riscatto"
29 gennaio 2026 19:13
Pedullà: "Arrivato il via libera della Fiorentina, accordo totale con il Sassuolo per Nzola"
28 gennaio 2026 21:54
Nazione: “Nzola va al Sassuolo. Un ritorno a Firenze non è mai stato preso in considerazione”
27 gennaio 2026 09:46
Di Marzio: "Nzola sempre più vicino al Sassuolo, ma manca ancora il via libera della Fiorentina"
27 gennaio 2026 00:27
Di Marzio rivela: "Nzola vicinissimo al Sassuolo, manca solo l'ok finale della Fiorentina"
26 gennaio 2026 15:50
Sky Sport: "Sassuolo attratto dagli attaccanti della Fiorentina: interessano Nzola e Kouame"
23 gennaio 2026 22:04
TMW: Scaricato dal Pisa ma piace a mezza Serie A: anche il Sassuolo osserva M'bala Nzola
21 gennaio 2026 22:44
Sportitalia: "Colloquio positivo tra Lecce e Fiorentina per Nzola, Corvino riflette su un prestito con diritto di riscatto"
19 gennaio 2026 17:51
Accomando:”Sondaggi di Genoa e Cagliari respinti dalla Fiorentina per Nzola”
15 gennaio 2026 11:15
Il Secolo XIX: “Si continua a lavorare per Nzola. Il patron Roberts pronto ad aumentare il monte ingaggi”
12 gennaio 2026 13:02
TMW rivela: "La Fiorentina preferisce cedere Dzeko all'estero, Nzola nel mirino del Genoa"
12 gennaio 2026 11:37
La Nazione rivela: "Lo Spezia riprenderebbe Nzola solo se la Fiorentina gli pagasse quasi tutto lo stipendio"
09 gennaio 2026 13:40
TMW: “Nzola fuori portata per lo Spezia, guadagna 1,8 milioni a stagione. Piace anche al Genoa”
07 gennaio 2026 17:50
Nzola voluto da Italiano? Fake News. Il tecnico chiese Zapata. Ma Pradè era vicino a Macia e Branchini
07 gennaio 2026 12:40
Di Marzio svela: "Lo Spezia è interessato a Nzola, possibile ritorno dopo l’addio al Pisa"
07 gennaio 2026 10:00
Finisce l’avventura di Nzola con il Pisa, il centravanti di proprietà della Fiorentina in cerca di una nuova squadra
06 gennaio 2026 23:57
Nzola perde la testa e decide di colpire in pieno Keita che cade a terra dolorante, rosso diretto
08 dicembre 2025 19:00
Disastro Pisa, perde con il Parma che va a +8 dalla Fiorentina. Nzola si mangia 3 gol e viene espulso
08 dicembre 2025 17:32
Nzola segna e il Pisa pareggia a San Siro contro il Milan. Fiorentina sempre più ultima in classifica
24 ottobre 2025 22:49
Nzola: "Peccato per la traversa, ci meritiamo di vincere e sappiamo che capiterà presto"
28 settembre 2025 17:33
Gazzetta: "Nzola a luglio non aveva neanche il benestare di allenarsi, ora al Pisa ha un gol in più di Kean"
27 settembre 2025 09:56
Da Dunga a Nzola, passando per Gilardino e Cuadrado: Pisa-Fiorentina, un derby tra passato e presente
25 settembre 2025 17:01
La Fiorentina ritrova Nzola: una storia che non ha mai portato i risultati sperati
25 settembre 2025 15:44
Gialrdino punta tutto su Nzola: “Confidiamo in lui, deve trascinarci. Ci basta anche al 60%”
21 settembre 2025 15:52
Nzola punge: "La Fiorentina? Non ci penso, il mio obiettivo è dimostare il mio valore a Pisa"
17 settembre 2025 17:09
Gilardino: "Nzola può portare esperienza nel gruppo, importante averlo con noi. In campo dovrà fare la differenza"
16 agosto 2025 17:17
Nzola si presenta carico: "Ciao tifosi pisani, speriamo di fare una grande stagione insieme"
07 agosto 2025 23:27
Di Marzio: "Nzola è arrivato a Bologna per svolgere le visite mediche con il Pisa"
06 agosto 2025 10:22
Tuttosport: “Nzola va al Pisa, oggi a Bologna le visite mediche. Mai lasciato il segno con la Fiorentina”
06 agosto 2025 08:57
Corriere dello Sport: “Nzola al Pisa, la Fiorentina ha mantenuto il 5% sulla futura rivendita”
06 agosto 2025 08:56
Di Marzio: "La Fiorentina conserverà il controriscatto per Nzola. Domani visite con il Pisa"
05 agosto 2025 18:45
Di Marzio: "Pisa scatenato, dopo Aebischer e Cuadrado pronto a chiudere per Nzola"
05 agosto 2025 00:12
La Fiorentina doveva vincere con Belotti e Nzola in attacco, oggi vanno al Pisa per non retrocedere
03 agosto 2025 17:19
Nazione: “Nzola-Pisa è fatta! Trattativa sbloccata quando la Fiorentina ha tolto l’obbligo”
02 agosto 2025 08:38
Pedullà: "Incontro tra Fiorentina e Parma per Sohm, richiesta scesa a 16 milioni. Nzola verso il Pisa in prestito"
01 agosto 2025 16:08
Nazione: “Nzola al Pisa in prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto a 5 che può diventare obbligo”
01 agosto 2025 08:57
TMW, Pisa insiste per Simeone, ma Nzola è ad un passo: nelle prossime ore i dettagli con la Fiorentina
31 luglio 2025 16:59
Nazione: "Nzola al Pisa in prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo in caso di salvezza"
31 luglio 2025 09:33
Di Marzio: "Pisa vicino a chiudere per Nzola, operazione in prestito con diritto a 6,5 milioni"
30 luglio 2025 23:44
TMW: "Nzola vicinissimo al Pisa in prestito con diritto di riscatto dopo l'anno al Lens"
30 luglio 2025 17:59
Corriere Fiorentino: "Il Pisa spinge per chiudere Nzola. Il nodo da sciogliere è l'ingaggio"
30 luglio 2025 12:01
Bocci: "Fiorentina deve risolvere la situazione esuberi. Non sono di primo livello e con stipendi alti"
29 luglio 2025 18:27
Pedullà: "Kessiè chiede 5/6 milioni d'ingaggio. Trattativa col Pisa per Nzola. Parole agente Mandragora fuori luogo"
29 luglio 2025 15:58
Nazione: “Cagliari e Verona su Barak. Il Pisa spinge per Nzola. Diversi sondaggi per Ikoné”
29 luglio 2025 09:13
Pedullà: "Il Pisa vuole Nzola ma deve alzare l'offerta, la Fiorentina lo cede ma alle sue condizioni"
29 luglio 2025 00:12
Corriere dello Sport: “Nzola fuori dal progetto di Pioli. Riflessioni su Kouamé”
28 luglio 2025 08:51
Tuttosport rivela: "Dopo il no di Simeone, il Pisa punta tutto su Nzola per l'attacco"
27 luglio 2025 18:04
Nazione: "Torino e Sassuolo su Sottil, Flamengo su Nzola. Sturm Graz interessato a Christensen"
26 luglio 2025 10:24
Pedullà: "Nzola ha aperto al Pisa, la Fiorentina non vuole darlo in prestito. Un'uscita entro martedì"
25 luglio 2025 16:13
Pedullà: "Kessie è stato offerto ma devono cambiare le condizioni, a Parisi verrà rinnovato il contratto"
25 luglio 2025 15:12
Di Marzio rivela: "Il Flamengo vuole Nzola, in uscita dalla Fiorentina"
24 luglio 2025 21:10
Nazione: "Nzola-Pisa, difficile l'addio a titolo definitivo della Fiorentina. Partirà in prestito"
24 luglio 2025 09:34
Corriere Fiorentino: “Nzola-Pisa nei prossimi giorni la chiusura con la Fiorentina. Trattativa avanzata”
24 luglio 2025 08:59
Di Marzio: "Fiorentina-Pisa nuovi contatti oggi per Nzola, in uscita dai viola"
23 luglio 2025 14:11
Nazione: “Ikoné piace a Pisa e Cremonese. Su Nzola il Genoa, il Pisa ed il Parma”
21 luglio 2025 09:20
La Nazione rivela: "Su Nzola ci sono Pisa, Genoa e Parma, Ikonè interessa a Pisa e Cremonese"
20 luglio 2025 10:56
Pedullà sugli esuberi: "Cremonese e Pisa su Ikonè, Nzola ha mercato. Entro fine luglio due uscite"
18 luglio 2025 16:32
Tuttosport rivela: "Il Genoa piomba su Nzola. Ma la trattativa con la Fiorentina non si è ancora scaldata"
15 luglio 2025 08:43
Dalla Spagna: "Getafe, Alavés e Valencia piombano su Nzola. In Italia piace al Genoa"
14 luglio 2025 08:16
TMW: "Su Nzola c'è l'interesse di Pisa e Genoa e qualche cosa dall'estero. Si punta alla cessione"
11 luglio 2025 12:44
Di Marzio: "Pisa, per Nzola domani contatti con la Fiorentina, sullo fondo Cutrone e Simeone"
10 luglio 2025 00:29
Nazione: “La Fiorentina offre 10 milioni+Nzola per Bernabé ma il Parma chiede Beltran”
08 luglio 2025 08:46
Nzola torna alla Fiorentina ma è già in uscita: in Serie B ha mercato, il Venezia fiuta il colpo
01 luglio 2025 23:18
Sky Sport annuncia: "Al Genoa per l'attacco piacciono Nzola della Fiorentina e Simeone del Napoli"
28 giugno 2025 11:05
Il Lens saluta ufficialmente Nzola e lo rispedisce a Firenze. Esubero o risorsa da rivalutare?
26 giugno 2025 22:50
Nazione svela: “La Fiorentina vuole Pinamonti. Idea Nzola come contropartita per il Sassuolo”
25 giugno 2025 08:44
Tuttosport: "Il Torino su M'Bala Nzola in caso di addio di Sanabria. I granata cercano un attaccante esperto"
10 giugno 2025 11:46
Nzola, nostalgia Spezia, sosterrà le aquile ai play-off. Con la Fiorentina contratto sino al 2028
16 maggio 2025 22:15
TMW scrive: "Difficile il riscatto di Nzola nonostante le 7 reti, tornerà alla Fiorentina a fine stagione"
05 maggio 2025 11:16
Nzola esalta Italiano: "Il suo calcio mi ricorda Guardiola ed Arteta, non è una sorpresa per me"
25 aprile 2025 13:13
Nzola racconta: "A Firenze non è andata bene, Italiano grande allenatore ma non gliel'ho mai detto"
16 aprile 2025 12:35
Il Lens ha mandato Nzola a giocare nella squadra B per punizione. Il riscatto è sempre più difficile
07 aprile 2025 12:19
Duro attacco dalla Francia per Nzola: "Non è un calciatore, ha i piedi montati al contrario. Catastrofe"
01 aprile 2025 14:20
Nazione: "Kayode? Difficilmente il Brentford lo pagherà 17,5 milioni. Nzola altro caso spinoso"
24 marzo 2025 09:40
All. Lens contro Nzola: "Deve segnare, la squadra non ha bisogno del suo ego e della sua energia negativa"
18 marzo 2025 15:15
Follia Nzola in Francia: entra e viene espulso dopo 16' per aver lanciato il pallone all'arbitro, VIDEO
24 febbraio 2025 11:39
Stop ai prestiti all'estero, la Fiorentina ha già prestato Infantino, Sabiri, Nzola, Barak, Brekalo e Amrabat
20 gennaio 2025 18:51
Nzola segna al PSG e realizza il suo 5° gol stagionale. Potrebbe convincere il Lens a riscattarlo
18 gennaio 2025 20:44
All. Lens: "Nzola è molto utile e importante, è una delle note positive. Tocca a lui fare gol"
30 novembre 2024 15:55
Nazione: “Da Nzola a Nico, quante partenze flop! Altro che rimpianti per la Fiorentina”
15 novembre 2024 09:39
Nzola sbaglia le scarpe, l'allenatore del Lens è una furia: "Mi ha fatto inc***are, avrebbe segnato"
22 ottobre 2024 14:15
Tuttosport: "Il Torino su due giocatori della Fiorentina, Kouame o Nzola per sostituire Zapata"
14 ottobre 2024 11:44
Corriere dello Sport: "Il Torino osserva Kouamé e Nzola per gennaio, caccia al sostituto di Zapata"
14 ottobre 2024 09:20
Nzola felice a Lens: "Ho ritrovato la gioia. Qui ognuno vuole il meglio per il compagno di squadra"
08 ottobre 2024 14:35
Nzola all'esordio in Ligue 1 entra e segna il gol decisivo per il pareggio del Lens
21 settembre 2024 22:34
Ufficiale, Nzola è un nuovo giocatore del Lens in prestito con diritto di riscatto
09 agosto 2024 19:22
Nazione: "Nzola ha già svolto le visite con il Lens. La Fiorentina incassa 10 milioni"
09 agosto 2024 11:33
TMW: "Nzola verso il Lens. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto a 10 milioni"
07 agosto 2024 16:05
TMW: "Lens in pole per Nzola. Pradè l'aveva proposto al Genoa ma Gilardino non è convinto"
07 agosto 2024 10:39
Longari (Sportitalia): "Il Lens ha manifestato interesse per M'Bala Nzola della Fiorentina"
07 agosto 2024 00:02
La Nazione: "Nzola resta in uscita, la Fiorentina vorrebbe venderlo a titolo definitivo"
06 agosto 2024 12:09
Gazzetta: "Al Cagliari piace Nzola in uscita dalla Fiorentina. Ma il Lecce non molla la presa"
04 agosto 2024 09:35
La Nazione scrive: "Nzola via per non meno di 10 milioni, Lecce e Cagliari le opzioni più valide"
02 agosto 2024 11:45
Lady Radio riporta: "Nzola potrebbe avere un corto trasferimento in Serie A, su di lui l'Empoli"
01 agosto 2024 13:27
Gazzetta: "Al Cagliari piace Nzola, ostacolo ingaggio. Possibile solo se la Fiorentina contribuisce"
29 luglio 2024 10:04
Longari (Sportitalia): "Si riapre la pista Nzola per il Cagliari, l'attaccante è in uscita dalla Fiorentina"
23 luglio 2024 14:34
TMW: "Nzola di nuovo ai margini della Fiorentina. Per il Lecce un sogno, per il Genoa forse no"
23 luglio 2024 10:32
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