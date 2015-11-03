Labaro Viola

Notizie Nzola Fiorentina

Futuro di Nzola in bilico. TMW: "Il Sassuolo sta valutando se riscattarlo a 3,5 milioni"

05 maggio 2026 18:46

Nzola: "Mi sento come Naruto, la gente lo insultava, ma come me non ha mai mollato"

19 febbraio 2026 00:12

Carnevali: "Non abbiamo avuto offerte dalla Fiorentina per Thorstvedt, il giocatore resta qua con noi"

03 febbraio 2026 13:36

Di Marzio: "Nzola sarà un nuovo giocatore del Sassuolo. Prestito dalla Fiorentina con diritto di riscatto"

29 gennaio 2026 19:13

Pedullà: "Arrivato il via libera della Fiorentina, accordo totale con il Sassuolo per Nzola"

28 gennaio 2026 21:54

Nazione: “Nzola va al Sassuolo. Un ritorno a Firenze non è mai stato preso in considerazione”

27 gennaio 2026 09:46

Di Marzio: "Nzola sempre più vicino al Sassuolo, ma manca ancora il via libera della Fiorentina"

27 gennaio 2026 00:27

Di Marzio rivela: "Nzola vicinissimo al Sassuolo, manca solo l'ok finale della Fiorentina"

26 gennaio 2026 15:50

Sky Sport: "Sassuolo attratto dagli attaccanti della Fiorentina: interessano Nzola e Kouame"

23 gennaio 2026 22:04

TMW: Scaricato dal Pisa ma piace a mezza Serie A: anche il Sassuolo osserva M'bala Nzola

21 gennaio 2026 22:44

Sportitalia: "Colloquio positivo tra Lecce e Fiorentina per Nzola, Corvino riflette su un prestito con diritto di riscatto"

19 gennaio 2026 17:51

Accomando:”Sondaggi di Genoa e Cagliari respinti dalla Fiorentina per Nzola”

15 gennaio 2026 11:15

Il Secolo XIX: “Si continua a lavorare per Nzola. Il patron Roberts pronto ad aumentare il monte ingaggi”

12 gennaio 2026 13:02

TMW rivela: "La Fiorentina preferisce cedere Dzeko all'estero, Nzola nel mirino del Genoa"

12 gennaio 2026 11:37

La Nazione rivela: "Lo Spezia riprenderebbe Nzola solo se la Fiorentina gli pagasse quasi tutto lo stipendio"

09 gennaio 2026 13:40

TMW: “Nzola fuori portata per lo Spezia, guadagna 1,8 milioni a stagione. Piace anche al Genoa”

07 gennaio 2026 17:50

Nzola voluto da Italiano? Fake News. Il tecnico chiese Zapata. Ma Pradè era vicino a Macia e Branchini

07 gennaio 2026 12:40

Di Marzio svela: "Lo Spezia è interessato a Nzola, possibile ritorno dopo l’addio al Pisa"

07 gennaio 2026 10:00

Finisce l’avventura di Nzola con il Pisa, il centravanti di proprietà della Fiorentina in cerca di una nuova squadra

06 gennaio 2026 23:57

Nzola perde la testa e decide di colpire in pieno Keita che cade a terra dolorante, rosso diretto

08 dicembre 2025 19:00

Disastro Pisa, perde con il Parma che va a +8 dalla Fiorentina. Nzola si mangia 3 gol e viene espulso

08 dicembre 2025 17:32

Nzola segna e il Pisa pareggia a San Siro contro il Milan. Fiorentina sempre più ultima in classifica

24 ottobre 2025 22:49

Nzola: "Peccato per la traversa, ci meritiamo di vincere e sappiamo che capiterà presto"

28 settembre 2025 17:33

Gazzetta: "Nzola a luglio non aveva neanche il benestare di allenarsi, ora al Pisa ha un gol in più di Kean"

27 settembre 2025 09:56

Da Dunga a Nzola, passando per Gilardino e Cuadrado: Pisa-Fiorentina, un derby tra passato e presente

25 settembre 2025 17:01

La Fiorentina ritrova Nzola: una storia che non ha mai portato i risultati sperati

25 settembre 2025 15:44

Gialrdino punta tutto su Nzola: “Confidiamo in lui, deve trascinarci. Ci basta anche al 60%”

21 settembre 2025 15:52

Nzola punge: "La Fiorentina? Non ci penso, il mio obiettivo è dimostare il mio valore a Pisa"

17 settembre 2025 17:09

Gilardino: "Nzola può portare esperienza nel gruppo, importante averlo con noi. In campo dovrà fare la differenza"

16 agosto 2025 17:17

Nzola si presenta carico: "Ciao tifosi pisani, speriamo di fare una grande stagione insieme"

07 agosto 2025 23:27

Di Marzio: "Nzola è arrivato a Bologna per svolgere le visite mediche con il Pisa"

06 agosto 2025 10:22

Tuttosport: “Nzola va al Pisa, oggi a Bologna le visite mediche. Mai lasciato il segno con la Fiorentina”

06 agosto 2025 08:57

Corriere dello Sport: “Nzola al Pisa, la Fiorentina ha mantenuto il 5% sulla futura rivendita”

06 agosto 2025 08:56

Di Marzio: "La Fiorentina conserverà il controriscatto per Nzola. Domani visite con il Pisa"

05 agosto 2025 18:45

Di Marzio: "Pisa scatenato, dopo Aebischer e Cuadrado pronto a chiudere per Nzola"

05 agosto 2025 00:12

La Fiorentina doveva vincere con Belotti e Nzola in attacco, oggi vanno al Pisa per non retrocedere

03 agosto 2025 17:19

Nazione: “Nzola-Pisa è fatta! Trattativa sbloccata quando la Fiorentina ha tolto l’obbligo”

02 agosto 2025 08:38

Pedullà: "Incontro tra Fiorentina e Parma per Sohm, richiesta scesa a 16 milioni. Nzola verso il Pisa in prestito"

01 agosto 2025 16:08

Nazione: “Nzola al Pisa in prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto a 5 che può diventare obbligo”

01 agosto 2025 08:57

TMW, Pisa insiste per Simeone, ma Nzola è ad un passo: nelle prossime ore i dettagli con la Fiorentina

31 luglio 2025 16:59

Nazione: "Nzola al Pisa in prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo in caso di salvezza"

31 luglio 2025 09:33

Di Marzio: "Pisa vicino a chiudere per Nzola, operazione in prestito con diritto a 6,5 milioni"

30 luglio 2025 23:44

TMW: "Nzola vicinissimo al Pisa in prestito con diritto di riscatto dopo l'anno al Lens"

30 luglio 2025 17:59

Corriere Fiorentino: "Il Pisa spinge per chiudere Nzola. Il nodo da sciogliere è l'ingaggio"

30 luglio 2025 12:01

Bocci: "Fiorentina deve risolvere la situazione esuberi. Non sono di primo livello e con stipendi alti"

29 luglio 2025 18:27

Pedullà: "Kessiè chiede 5/6 milioni d'ingaggio. Trattativa col Pisa per Nzola. Parole agente Mandragora fuori luogo"

29 luglio 2025 15:58

Nazione: “Cagliari e Verona su Barak. Il Pisa spinge per Nzola. Diversi sondaggi per Ikoné”

29 luglio 2025 09:13

Pedullà: "Il Pisa vuole Nzola ma deve alzare l'offerta, la Fiorentina lo cede ma alle sue condizioni"

29 luglio 2025 00:12

Corriere dello Sport: “Nzola fuori dal progetto di Pioli. Riflessioni su Kouamé”

28 luglio 2025 08:51

Tuttosport rivela: "Dopo il no di Simeone, il Pisa punta tutto su Nzola per l'attacco"

27 luglio 2025 18:04

Nazione: "Torino e Sassuolo su Sottil, Flamengo su Nzola. Sturm Graz interessato a Christensen"

26 luglio 2025 10:24

Pedullà: "Nzola ha aperto al Pisa, la Fiorentina non vuole darlo in prestito. Un'uscita entro martedì"

25 luglio 2025 16:13

Pedullà: "Kessie è stato offerto ma devono cambiare le condizioni, a Parisi verrà rinnovato il contratto"

25 luglio 2025 15:12

Di Marzio rivela: "Il Flamengo vuole Nzola, in uscita dalla Fiorentina"

24 luglio 2025 21:10

Nazione: "Nzola-Pisa, difficile l'addio a titolo definitivo della Fiorentina. Partirà in prestito"

24 luglio 2025 09:34

Corriere Fiorentino: “Nzola-Pisa nei prossimi giorni la chiusura con la Fiorentina. Trattativa avanzata”

24 luglio 2025 08:59

Di Marzio: "Fiorentina-Pisa nuovi contatti oggi per Nzola, in uscita dai viola"

23 luglio 2025 14:11

Nazione: “Ikoné piace a Pisa e Cremonese. Su Nzola il Genoa, il Pisa ed il Parma”

21 luglio 2025 09:20

La Nazione rivela: "Su Nzola ci sono Pisa, Genoa e Parma, Ikonè interessa a Pisa e Cremonese"

20 luglio 2025 10:56

Pedullà sugli esuberi: "Cremonese e Pisa su Ikonè, Nzola ha mercato. Entro fine luglio due uscite"

18 luglio 2025 16:32

Tuttosport rivela: "Il Genoa piomba su Nzola. Ma la trattativa con la Fiorentina non si è ancora scaldata"

15 luglio 2025 08:43

Dalla Spagna: "Getafe, Alavés e Valencia piombano su Nzola. In Italia piace al Genoa"

14 luglio 2025 08:16

TMW: "Su Nzola c'è l'interesse di Pisa e Genoa e qualche cosa dall'estero. Si punta alla cessione"

11 luglio 2025 12:44

Di Marzio: "Pisa, per Nzola domani contatti con la Fiorentina, sullo fondo Cutrone e Simeone"

10 luglio 2025 00:29

Nazione: “La Fiorentina offre 10 milioni+Nzola per Bernabé ma il Parma chiede Beltran”

08 luglio 2025 08:46

Nzola torna alla Fiorentina ma è già in uscita: in Serie B ha mercato, il Venezia fiuta il colpo

01 luglio 2025 23:18

Sky Sport annuncia: "Al Genoa per l'attacco piacciono Nzola della Fiorentina e Simeone del Napoli"

28 giugno 2025 11:05

Il Lens saluta ufficialmente Nzola e lo rispedisce a Firenze. Esubero o risorsa da rivalutare?

26 giugno 2025 22:50

Nazione svela: “La Fiorentina vuole Pinamonti. Idea Nzola come contropartita per il Sassuolo”

25 giugno 2025 08:44

Tuttosport: "Il Torino su M'Bala Nzola in caso di addio di Sanabria. I granata cercano un attaccante esperto"

10 giugno 2025 11:46

Nzola, nostalgia Spezia, sosterrà le aquile ai play-off. Con la Fiorentina contratto sino al 2028

16 maggio 2025 22:15

TMW scrive: "Difficile il riscatto di Nzola nonostante le 7 reti, tornerà alla Fiorentina a fine stagione"

05 maggio 2025 11:16

Nzola esalta Italiano: "Il suo calcio mi ricorda Guardiola ed Arteta, non è una sorpresa per me"

25 aprile 2025 13:13

Nzola racconta: "A Firenze non è andata bene, Italiano grande allenatore ma non gliel'ho mai detto"

16 aprile 2025 12:35

Il Lens ha mandato Nzola a giocare nella squadra B per punizione. Il riscatto è sempre più difficile

07 aprile 2025 12:19

Duro attacco dalla Francia per Nzola: "Non è un calciatore, ha i piedi montati al contrario. Catastrofe"

01 aprile 2025 14:20

Nazione: "Kayode? Difficilmente il Brentford lo pagherà 17,5 milioni. Nzola altro caso spinoso"

24 marzo 2025 09:40

All. Lens contro Nzola: "Deve segnare, la squadra non ha bisogno del suo ego e della sua energia negativa"

18 marzo 2025 15:15

Follia Nzola in Francia: entra e viene espulso dopo 16' per aver lanciato il pallone all'arbitro, VIDEO

24 febbraio 2025 11:39

Stop ai prestiti all'estero, la Fiorentina ha già prestato Infantino, Sabiri, Nzola, Barak, Brekalo e Amrabat

20 gennaio 2025 18:51

Nzola segna al PSG e realizza il suo 5° gol stagionale. Potrebbe convincere il Lens a riscattarlo

18 gennaio 2025 20:44

All. Lens: "Nzola è molto utile e importante, è una delle note positive. Tocca a lui fare gol"

30 novembre 2024 15:55

Nazione: “Da Nzola a Nico, quante partenze flop! Altro che rimpianti per la Fiorentina”

15 novembre 2024 09:39

Nzola sbaglia le scarpe, l'allenatore del Lens è una furia: "Mi ha fatto inc***are, avrebbe segnato"

22 ottobre 2024 14:15

Tuttosport: "Il Torino su due giocatori della Fiorentina, Kouame o Nzola per sostituire Zapata"

14 ottobre 2024 11:44

Corriere dello Sport: "Il Torino osserva Kouamé e Nzola per gennaio, caccia al sostituto di Zapata"

14 ottobre 2024 09:20

Nzola felice a Lens: "Ho ritrovato la gioia. Qui ognuno vuole il meglio per il compagno di squadra"

08 ottobre 2024 14:35

Nzola all'esordio in Ligue 1 entra e segna il gol decisivo per il pareggio del Lens

21 settembre 2024 22:34

Ufficiale, Nzola è un nuovo giocatore del Lens in prestito con diritto di riscatto

09 agosto 2024 19:22

Nazione: "Nzola ha già svolto le visite con il Lens. La Fiorentina incassa 10 milioni"

09 agosto 2024 11:33

TMW: "Nzola verso il Lens. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto a 10 milioni"

07 agosto 2024 16:05

TMW: "Lens in pole per Nzola. Pradè l'aveva proposto al Genoa ma Gilardino non è convinto"

07 agosto 2024 10:39

Longari (Sportitalia): "Il Lens ha manifestato interesse per M'Bala Nzola della Fiorentina"

07 agosto 2024 00:02

La Nazione: "Nzola resta in uscita, la Fiorentina vorrebbe venderlo a titolo definitivo"

06 agosto 2024 12:09

Gazzetta: "Al Cagliari piace Nzola in uscita dalla Fiorentina. Ma il Lecce non molla la presa"

04 agosto 2024 09:35

La Nazione scrive: "Nzola via per non meno di 10 milioni, Lecce e Cagliari le opzioni più valide"

02 agosto 2024 11:45

Lady Radio riporta: "Nzola potrebbe avere un corto trasferimento in Serie A, su di lui l'Empoli"

01 agosto 2024 13:27

Gazzetta: "Al Cagliari piace Nzola, ostacolo ingaggio. Possibile solo se la Fiorentina contribuisce"

29 luglio 2024 10:04

Longari (Sportitalia): "Si riapre la pista Nzola per il Cagliari, l'attaccante è in uscita dalla Fiorentina"

23 luglio 2024 14:34

TMW: "Nzola di nuovo ai margini della Fiorentina. Per il Lecce un sogno, per il Genoa forse no"

23 luglio 2024 10:32

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