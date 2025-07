Tuttosport rivela: “Il Genoa piomba su Nzola. Ma la trattativa con la Fiorentina non si è ancora scaldata”

In attesa di raggiungere i compagni al Viola Park (è stato convocato per il ritiro ma ancora non si è unito ai compagni), il futuro di M’Bala Nzola sarà comunque da Firenze. L’attaccante angolano è finito nel mirino del Genoa, che dopo aver chiuso per Valentin Carboni dall’Inter in prestito, ora cerca un rinforzo in attacco.

Il club ligure valuta due nomi per completare il reparto offensivo: Kasper Tengstedt del Benfica e proprio Nzola, non considerato utile nel nuovo progetto tecnico di Stefano Pioli. La possibile cessione dell’ex Spezia libererebbe spazio e risorse per un nuovo innesto offensivo da parte della Viola, che continua a monitorare il mercato in attacco. La trattativa non è ancora entrata nella fase calda, ma il nome di Nzola resta tra i preferiti del Grifone. Lo scrive Tuttosport.