Labaro Viola

Notizie Genoa Fiorentina

Pongracic: "Anche noi siamo arrabbiati come i tifosi ma finalmente abbiamo ottenuto la salvezza"

10 maggio 2026 18:53

"Nessuna impresa, gli eroi sono quelli che vi hanno seguito e sopportato. A mai più!"

10 maggio 2026 18:48

J.Commisso: "Ora la nostra responsabilità è costruire un grande futuro per la Fiorentina"

10 maggio 2026 18:13

Impresa di una Fiorentina da incubo: salva dopo 15 partite senza vittorie, nessuno c’era riuscito

10 maggio 2026 17:40

La Fiorentina (finalmente) è matematicamente salva. Al Franchi finisce 0-0 con il Genoa, a vincere è la noia

10 maggio 2026 17:02

Convocati Fiorentina-Genoa: Vanoli non ritrova Kean, l'attaccante non è a disposizione per il Genoa

09 maggio 2026 18:53

Caressa e Zazzaroni concordano: "Domani la Fiorentina batte il Genoa e si salva matematicamente"

09 maggio 2026 18:36

Vanoli non cambia idea: col Genoa favorito Gudmundsson come falso nove, Braschi ancora fuori

08 maggio 2026 22:41

Il Secolo XIX: “Ottimismo per la convocazione di Baldanzi contro la Fiorentina, Norton Cuffy in forte dubbio”

07 maggio 2026 20:00

Il Secolo XIX annuncia: "Frendrup vuole lasciare il Genoa in estate" Ritorno di fiamma della Fiorentina?

29 aprile 2026 14:37

Scatto salvezza del Genoa che va a +9 sulla zona retrocessione e a +4 momentaneamente sulla Fiorentina

12 aprile 2026 14:39

Rissa tra Berardi ed Ellertsson in Genoa Sassuolo: il capitano dei neroverdi potrebbe saltare Firenze per squalifica

12 aprile 2026 14:23

De Rossi, applausi dai tifosi della Juve: "Sono l'allenatore che vorresti avere nella tua squadra"

06 aprile 2026 22:18

Colpo esterno dell'Udinese a Genova. Ekkelenkamp e Davis bloccano i rossoblù a +5 sulla Fiorentina

20 marzo 2026 22:49

Il Genoa espugna Verona e conquista tre punti fondamentali per la salvezza, notte fonda per il Verona

15 marzo 2026 14:38

"De Rossi bravo, ma Firenze non è Genova, e il Genoa a livello d'ambizione non è la Fiorentina"

14 marzo 2026 22:52

Inter implacabile: 2-0 al Genoa e allungo in vetta, rossoblu fermi a +3 sulla Fiorentina

28 febbraio 2026 23:20

Volata salvezza: sei squadre in cinque punti, calendario e scontri diretti decisivi

23 febbraio 2026 22:04

Il Torino affonda e Barone è in bilico. Non si è presentato alle interviste. Dimissioni o esonero in vista?

22 febbraio 2026 15:21

Il Genoa umilia il Torino e lo inguaia nella lotta salvezza: é 3-0. Il racconto della gara e la classifica

22 febbraio 2026 14:28

Il Parma vince in extremis e affonda l'Hellas, Cremonese e Genoa pareggiano e la Fiorentina a-3 si avvicina

15 febbraio 2026 17:03

Il Napoli in 10 espugna Marassi al 94' e dà una mano alla Fiorentina: decisivo Hojlund dal dischetto

07 febbraio 2026 20:10

Il Genoa rimonta due gol anche alla Lazio, ma Cataldi al 97’ fa un favore alla Fiorentina

30 gennaio 2026 23:06

Nazione: “Sabiri ai margini della Fiorentina. A lui si è interessato anche il Genoa”

26 gennaio 2026 09:48

Palladino da una mano alla Fiorentina, il Bologna no e si fa rimontare dal Genoa che sale a +6 sui viola

25 gennaio 2026 20:40

TMW riporta: "Sabiri piace al Genoa, il trequartista può andare via anche in prestito"

23 gennaio 2026 14:17

Parma e Genoa non si fanno male e guadagnano un punto a testa. Genoa a +6 sulla salvezza

18 gennaio 2026 14:42

Sportmediaset: "Dzeko resta in uscita, Cagliari e Genoa monitorano la situazione dell'attaccante della Fiorentina"

16 gennaio 2026 21:12

Di Marzio:"Baldanzi vicino al Genoa di De Rossi, la Fiorentina non ha affondato per il giocatore della Roma"

13 gennaio 2026 21:13

TMW rivela: "La Fiorentina preferisce cedere Dzeko all'estero, Nzola nel mirino del Genoa"

12 gennaio 2026 11:37

Il Corriere Fiorentino riporta: "La pista Genoa si raffredda per Dzeko, su di lui squadre estere"

09 gennaio 2026 14:12

La Nazione rivela: "Lo Spezia riprenderebbe Nzola solo se la Fiorentina gli pagasse quasi tutto lo stipendio"

09 gennaio 2026 13:40

Milan, giallo pesante per Tomori: diffidato, salterà la sfida del Franchi contro la Fiorentina

08 gennaio 2026 23:03

Il Genoa sfiora l'impresa ma strappa un pareggio con il Milan, Stanciu sbaglia un rigore al 97'

08 gennaio 2026 23:02

Il Secolo XIX: "Il Genoa ha messo gli occhi su Pablo Marì e su un difensore ex Viola, Martinez Quarta"

08 gennaio 2026 13:34

TMW: “Nzola fuori portata per lo Spezia, guadagna 1,8 milioni a stagione. Piace anche al Genoa”

07 gennaio 2026 17:50

Il miglior risultato possibile per la Fiorentina, Genoa e Pisa pareggiano 1-1. Il racconto della gara

03 gennaio 2026 17:03

Gazzetta: “Dzeko via, si aspettava di più. Ma niente Genoa e Cagliari. Ha ingaggio da 1,8 milioni”

31 dicembre 2025 09:38

Roma-Genoa 3-1: Gasperini frena il Grifone e la Fiorentina resta a -5 dal quart'ultimo posto

29 dicembre 2025 23:27

De Rossi rivela: "La Fiorentina di Montella mi cercò, ma io non volevo giocare contro la Roma"

26 dicembre 2025 17:01

Dzeko in uscita dalla Fiorentina. TMW: "Occhio al Genoa, ha un rapporto fraterno con De Rossi"

25 dicembre 2025 15:03

Richardson in uscita dalla Fiorentina. Gazzetta: "È un'idea del Genoa per rinforzare il centrocampo"

25 dicembre 2025 11:34

Sportmediaset rivela: "Richardson piace al Genoa, ma il marocchino preferisce andare al Nizza a gennaio"

24 dicembre 2025 13:33

Una bella notizia per la Fiorentina: il Genoa perde in casa, resiste solo 90 minuti all'uomo in meno: 0-1

21 dicembre 2025 22:55

De Rossi fa volare il Genoa, 8 punti in 4 partite: vittoria a Udine per 1-2. Fiorentina a meno 8

08 dicembre 2025 20:11

Il Genoa batte il Verona e si porta fuori dalla zona retrocessione: gli scaligeri restano ultimi con la Fiorentina

29 novembre 2025 17:05

Colombo: “Gol alla Fiorentina, lo definirei come un click. Segni è un attimo dopo ti senti rinato”

15 novembre 2025 09:19

Cecchi: "Vanoli sta dando carattere, la Fiorentina deve iniziare a mettersi la tuta da operaio"

14 novembre 2025 13:45

Criscitiello non include la Fiorentina nella lotta salvezza: "Lotta tra Cagliari, Verona, Pisa e Genoa"

13 novembre 2025 16:37

Open Var rivela: "Assist di mano di Ostigard per Colombo". Ma per Rocchi e il Var non c'è nulla

11 novembre 2025 19:26

Polverosi: "Nicolussi Caviglia non è abituato a giocare a Firenze, tiri fuori gli attributi per fare il regista viola"

11 novembre 2025 14:11

Bucchioni: "Questa squadra non è libera di testa, bisogna cominciare a far punti per salvare la baracca"

11 novembre 2025 13:19

Borghi: "Vanoli non è una scelta per costruire, è un uomo per stuccare le crepe dell'avvio"

10 novembre 2025 20:47

Scugnizzo Viola: "La mano di Vanoli si è già vista. Chi non è contento, si facesse da parte"

10 novembre 2025 15:26

Pruzzo: "Se facevo io il centrocampo della Fiorentina, mentre giocavo a briscola, veniva molto meglio"

10 novembre 2025 14:22

Cecchi: "Vanoli ha portato carattere, prima questa Fiorentina si scioglieva nelle difficoltà"

10 novembre 2025 14:03

Ferrara: "Ieri Gudmundsson è tornato ad essere protagonista, Vanoli lo ha rimesso al centro della Fiorentina"

10 novembre 2025 13:48

Adani: "La Fiorentina ha una gran paura, in area di rigore si paralizzano e spariscono"

10 novembre 2025 13:26

Moviola Corriere dello Sport: "Ok il gol di Colombo, tocco con il braccio ma non c'è immediatezza"

10 novembre 2025 10:01

Ranieri da 4,5 in pagella. Nazione: “Da un po’ di tempo non è il suo momento”

10 novembre 2025 09:38

Nazione sottolinea: “Il punticino fa poca classifica ma tanto morale. Prime tracce di una rinascita”

10 novembre 2025 09:37

Dzeko irrompe nella conferenza di De Rossi : "Ero sicuro che avrebbe segnato, è un mio amico""

09 novembre 2025 20:11

Leali: “Fiorentina squadra forte, Gudmundsson freddo sul rigore: oggi è stato più bravo di me”

09 novembre 2025 18:22

Piccoli: "Siamo indietro fisicamente ma oggi siamo stati sfortunati: è un punto di ripartenza"

09 novembre 2025 18:21

Bucchioni: "11 partite fotocopia. Che differenza avete visto con la gestione precedente?"

09 novembre 2025 18:08

Baldini: "La Fiorentina ha perso tempo, Pioli doveva essere esonerato prima perchè ora è sempre più difficile"

09 novembre 2025 18:02

Cecchi: "Finalmente la Fiorentina ha avuto carattere e non si è sciolta, ma per la salvezza serve di più"

09 novembre 2025 17:51

Brovarone: “Difesa da incubo, ma qualcosa di buono s'è visto. Vanoli la nostra speranza”

09 novembre 2025 17:23

Amoruso: "La difesa della Fiorentina non funziona proprio, ci sono degli errori grossi che ci fanno prendere troppi gol"

09 novembre 2025 17:08

Genoa-Fiorentina finisce 2-2! Piccoli illude i viola, ma poco dopo Colombo sigla il pareggio

09 novembre 2025 16:54

PAGELLE FIORENTINA: DE GEA GIOIE E DOLORI, BENE GUDMUNDSSON, PICCOLI DA BOMBER

09 novembre 2025 16:53

FORMAZIONE FIORENTINA: PICCOLI CENTRAVANTI, FORTINI A SINISTRA. SOHM A CENTROCAMPO

09 novembre 2025 14:03

Corriere dello Sport: "Vanoli è stato chiaro: vuole una Fiorentina che lotti, con anima e cuore"

09 novembre 2025 09:51

I convocati di De Rossi per la partita contro la Fiorentina. Assente Malinovskyi per squalifica

08 novembre 2025 22:06

Vanoli ha fatto esonerare De Rossi nell'unico precedente tra i due: Il Venezia sconfisse per 2-1 la Spal in B

08 novembre 2025 16:26

Corriere dello Sport: "Vanoli a Genova con il 3-5-2. Fortini ancora titolare. Ballottaggio tra Gud e Dzeko"

08 novembre 2025 09:21

Precedenti viola a Genova: Nel 2023 fu show gigliato alla prima di campionato. Finì 1-4

07 novembre 2025 20:37

Corriere Fiorentino: “Vanoli-Fiorentina, parti al lavoro per gli accordi. Già in panchina con il Genoa?”

06 novembre 2025 09:29

De Rossi è il nuovo allenatore del Genoa, domenica sarà in panchina contro la Fiorentina

05 novembre 2025 11:28

Di Marzio: "Il Genoa ha incontrato sia De Rossi che Vanoli, su cui c'è anche l'interesse della Fiorentina"

02 novembre 2025 23:05

Clamoroso dietrofront in casa Genoa: risolto il contratto con Vieira, al suo posto ci sarà Criscito

01 novembre 2025 11:15

Di Marzio: "Ottolini, potrebbe lasciare il Genoa. Viera invece no" E la Fiorentina continua ad aspettare

30 ottobre 2025 09:27

Corriere dello Sport: "Bonus scattati per Gudmundsson, alla Fiorentina è costato più di 24 milioni"

28 ottobre 2025 09:39

I bonus di Gudmundsson sono giá scattati, piú di 24 milioni totali al Genoa tra prestiti riscatto e bonus

27 ottobre 2025 16:56

Il Genoa perde anche a Torino e non supera la Fiorentina all'ultimo posto in classifica

26 ottobre 2025 14:31

Il Genoa pareggia 0-0 contro il Parma: il Grifone raggiunge la Fiorentina all'ultimo posto

19 ottobre 2025 17:15

Vieira: "Juve squadra più forte in cui ho giocato. Dopo Calciopoli ho cambiato idea sul club”

10 ottobre 2025 23:26

Ekhator su Kean: "Abbiamo uno stile di gioco simile. Lo guardo spesso, cerco di prendere spunto da lui"

08 ottobre 2025 23:03

Pernat attacca: "Gudmundsson è fortissimo, non rende per colpa del ruolo, va lasciato libero"

08 ottobre 2025 10:48

La Lazio di Sarri si rialza e schianta il Genoa a Marassi 3-0. Fiorentina al penultimo posto

29 settembre 2025 22:59

Onofri: "Gudmundsson mi sta deludendo a Firenze, va lasciato libero di agire in campo"

27 settembre 2025 16:48

Gol, spettacolo e rimonta. Il Bologna batte il Genoa all'ultimo minuto. Il racconto della partita

20 settembre 2025 17:19

Corriere dello Sport: “Fortini spinge per il Torino, ma ci sono anche Genoa e Cagliari. Prestito secco o contro riscatto”

24 agosto 2025 09:19

Sottil parte dalla panchina, poi entra e non incide. A Genova per il Lecce è 0-0. Il racconto della gara

23 agosto 2025 20:34

Romano annuncia: "De Winter al Milan, affare da 20 milioni". Niente da fare per Comuzzo

10 agosto 2025 23:03

Pedullà: "De Winter è il primo della lista per il Milan, nessun contatto ad ora per Comuzzo"

10 agosto 2025 15:25

Il Genoa ha negato l'abbonamento all'ex presidente Zangrillo e al figlio. Lui fa un esposto in Procura

01 agosto 2025 10:19

Moretto: "Zanoli piace a Fiorentina e Bologna, può essere lui il rinforzo per la fascia"

30 luglio 2025 18:59

La Gazzetta dello Sport riporta: "Frendrup è l'obiettivo dell'Inter, la Fiorentina è defilata per lui"

28 luglio 2025 18:19

Pedullà su Frendrup: "Il Genoa lo cede per 20/25 milioni. Era stato sondato da Fiorentina e Atalanta"

22 luglio 2025 16:29

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