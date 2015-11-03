Notizie Genoa Fiorentina

Pongracic: "Anche noi siamo arrabbiati come i tifosi ma finalmente abbiamo ottenuto la salvezza"
10 maggio 2026 18:53
"Nessuna impresa, gli eroi sono quelli che vi hanno seguito e sopportato. A mai più!"
10 maggio 2026 18:48
J.Commisso: "Ora la nostra responsabilità è costruire un grande futuro per la Fiorentina"
10 maggio 2026 18:13
Impresa di una Fiorentina da incubo: salva dopo 15 partite senza vittorie, nessuno c’era riuscito
10 maggio 2026 17:40
La Fiorentina (finalmente) è matematicamente salva. Al Franchi finisce 0-0 con il Genoa, a vincere è la noia
10 maggio 2026 17:02
Convocati Fiorentina-Genoa: Vanoli non ritrova Kean, l'attaccante non è a disposizione per il Genoa
09 maggio 2026 18:53
Caressa e Zazzaroni concordano: "Domani la Fiorentina batte il Genoa e si salva matematicamente"
09 maggio 2026 18:36
Vanoli non cambia idea: col Genoa favorito Gudmundsson come falso nove, Braschi ancora fuori
08 maggio 2026 22:41
Il Secolo XIX: “Ottimismo per la convocazione di Baldanzi contro la Fiorentina, Norton Cuffy in forte dubbio”
07 maggio 2026 20:00
Il Secolo XIX annuncia: "Frendrup vuole lasciare il Genoa in estate" Ritorno di fiamma della Fiorentina?
29 aprile 2026 14:37
Scatto salvezza del Genoa che va a +9 sulla zona retrocessione e a +4 momentaneamente sulla Fiorentina
12 aprile 2026 14:39
Rissa tra Berardi ed Ellertsson in Genoa Sassuolo: il capitano dei neroverdi potrebbe saltare Firenze per squalifica
12 aprile 2026 14:23
De Rossi, applausi dai tifosi della Juve: "Sono l'allenatore che vorresti avere nella tua squadra"
06 aprile 2026 22:18
Colpo esterno dell'Udinese a Genova. Ekkelenkamp e Davis bloccano i rossoblù a +5 sulla Fiorentina
20 marzo 2026 22:49
Il Genoa espugna Verona e conquista tre punti fondamentali per la salvezza, notte fonda per il Verona
15 marzo 2026 14:38
"De Rossi bravo, ma Firenze non è Genova, e il Genoa a livello d'ambizione non è la Fiorentina"
14 marzo 2026 22:52
Inter implacabile: 2-0 al Genoa e allungo in vetta, rossoblu fermi a +3 sulla Fiorentina
28 febbraio 2026 23:20
Volata salvezza: sei squadre in cinque punti, calendario e scontri diretti decisivi
23 febbraio 2026 22:04
Il Torino affonda e Barone è in bilico. Non si è presentato alle interviste. Dimissioni o esonero in vista?
22 febbraio 2026 15:21
Il Genoa umilia il Torino e lo inguaia nella lotta salvezza: é 3-0. Il racconto della gara e la classifica
22 febbraio 2026 14:28
Il Parma vince in extremis e affonda l'Hellas, Cremonese e Genoa pareggiano e la Fiorentina a-3 si avvicina
15 febbraio 2026 17:03
Il Napoli in 10 espugna Marassi al 94' e dà una mano alla Fiorentina: decisivo Hojlund dal dischetto
07 febbraio 2026 20:10
Il Genoa rimonta due gol anche alla Lazio, ma Cataldi al 97’ fa un favore alla Fiorentina
30 gennaio 2026 23:06
Nazione: “Sabiri ai margini della Fiorentina. A lui si è interessato anche il Genoa”
26 gennaio 2026 09:48
Palladino da una mano alla Fiorentina, il Bologna no e si fa rimontare dal Genoa che sale a +6 sui viola
25 gennaio 2026 20:40
TMW riporta: "Sabiri piace al Genoa, il trequartista può andare via anche in prestito"
23 gennaio 2026 14:17
Parma e Genoa non si fanno male e guadagnano un punto a testa. Genoa a +6 sulla salvezza
18 gennaio 2026 14:42
Sportmediaset: "Dzeko resta in uscita, Cagliari e Genoa monitorano la situazione dell'attaccante della Fiorentina"
16 gennaio 2026 21:12
Di Marzio:"Baldanzi vicino al Genoa di De Rossi, la Fiorentina non ha affondato per il giocatore della Roma"
13 gennaio 2026 21:13
TMW rivela: "La Fiorentina preferisce cedere Dzeko all'estero, Nzola nel mirino del Genoa"
12 gennaio 2026 11:37
Il Corriere Fiorentino riporta: "La pista Genoa si raffredda per Dzeko, su di lui squadre estere"
09 gennaio 2026 14:12
La Nazione rivela: "Lo Spezia riprenderebbe Nzola solo se la Fiorentina gli pagasse quasi tutto lo stipendio"
09 gennaio 2026 13:40
Milan, giallo pesante per Tomori: diffidato, salterà la sfida del Franchi contro la Fiorentina
08 gennaio 2026 23:03
Il Genoa sfiora l'impresa ma strappa un pareggio con il Milan, Stanciu sbaglia un rigore al 97'
08 gennaio 2026 23:02
Il Secolo XIX: "Il Genoa ha messo gli occhi su Pablo Marì e su un difensore ex Viola, Martinez Quarta"
08 gennaio 2026 13:34
TMW: “Nzola fuori portata per lo Spezia, guadagna 1,8 milioni a stagione. Piace anche al Genoa”
07 gennaio 2026 17:50
Il miglior risultato possibile per la Fiorentina, Genoa e Pisa pareggiano 1-1. Il racconto della gara
03 gennaio 2026 17:03
Gazzetta: “Dzeko via, si aspettava di più. Ma niente Genoa e Cagliari. Ha ingaggio da 1,8 milioni”
31 dicembre 2025 09:38
Roma-Genoa 3-1: Gasperini frena il Grifone e la Fiorentina resta a -5 dal quart'ultimo posto
29 dicembre 2025 23:27
De Rossi rivela: "La Fiorentina di Montella mi cercò, ma io non volevo giocare contro la Roma"
26 dicembre 2025 17:01
Dzeko in uscita dalla Fiorentina. TMW: "Occhio al Genoa, ha un rapporto fraterno con De Rossi"
25 dicembre 2025 15:03
Richardson in uscita dalla Fiorentina. Gazzetta: "È un'idea del Genoa per rinforzare il centrocampo"
25 dicembre 2025 11:34
Sportmediaset rivela: "Richardson piace al Genoa, ma il marocchino preferisce andare al Nizza a gennaio"
24 dicembre 2025 13:33
Una bella notizia per la Fiorentina: il Genoa perde in casa, resiste solo 90 minuti all'uomo in meno: 0-1
21 dicembre 2025 22:55
De Rossi fa volare il Genoa, 8 punti in 4 partite: vittoria a Udine per 1-2. Fiorentina a meno 8
08 dicembre 2025 20:11
Il Genoa batte il Verona e si porta fuori dalla zona retrocessione: gli scaligeri restano ultimi con la Fiorentina
29 novembre 2025 17:05
Colombo: “Gol alla Fiorentina, lo definirei come un click. Segni è un attimo dopo ti senti rinato”
15 novembre 2025 09:19
Cecchi: "Vanoli sta dando carattere, la Fiorentina deve iniziare a mettersi la tuta da operaio"
14 novembre 2025 13:45
Criscitiello non include la Fiorentina nella lotta salvezza: "Lotta tra Cagliari, Verona, Pisa e Genoa"
13 novembre 2025 16:37
Open Var rivela: "Assist di mano di Ostigard per Colombo". Ma per Rocchi e il Var non c'è nulla
11 novembre 2025 19:26
Polverosi: "Nicolussi Caviglia non è abituato a giocare a Firenze, tiri fuori gli attributi per fare il regista viola"
11 novembre 2025 14:11
Bucchioni: "Questa squadra non è libera di testa, bisogna cominciare a far punti per salvare la baracca"
11 novembre 2025 13:19
Borghi: "Vanoli non è una scelta per costruire, è un uomo per stuccare le crepe dell'avvio"
10 novembre 2025 20:47
Scugnizzo Viola: "La mano di Vanoli si è già vista. Chi non è contento, si facesse da parte"
10 novembre 2025 15:26
Pruzzo: "Se facevo io il centrocampo della Fiorentina, mentre giocavo a briscola, veniva molto meglio"
10 novembre 2025 14:22
Cecchi: "Vanoli ha portato carattere, prima questa Fiorentina si scioglieva nelle difficoltà"
10 novembre 2025 14:03
Ferrara: "Ieri Gudmundsson è tornato ad essere protagonista, Vanoli lo ha rimesso al centro della Fiorentina"
10 novembre 2025 13:48
Adani: "La Fiorentina ha una gran paura, in area di rigore si paralizzano e spariscono"
10 novembre 2025 13:26
Moviola Corriere dello Sport: "Ok il gol di Colombo, tocco con il braccio ma non c'è immediatezza"
10 novembre 2025 10:01
Ranieri da 4,5 in pagella. Nazione: “Da un po’ di tempo non è il suo momento”
10 novembre 2025 09:38
Nazione sottolinea: “Il punticino fa poca classifica ma tanto morale. Prime tracce di una rinascita”
10 novembre 2025 09:37
Dzeko irrompe nella conferenza di De Rossi : "Ero sicuro che avrebbe segnato, è un mio amico""
09 novembre 2025 20:11
Leali: “Fiorentina squadra forte, Gudmundsson freddo sul rigore: oggi è stato più bravo di me”
09 novembre 2025 18:22
Piccoli: "Siamo indietro fisicamente ma oggi siamo stati sfortunati: è un punto di ripartenza"
09 novembre 2025 18:21
Bucchioni: "11 partite fotocopia. Che differenza avete visto con la gestione precedente?"
09 novembre 2025 18:08
Baldini: "La Fiorentina ha perso tempo, Pioli doveva essere esonerato prima perchè ora è sempre più difficile"
09 novembre 2025 18:02
Cecchi: "Finalmente la Fiorentina ha avuto carattere e non si è sciolta, ma per la salvezza serve di più"
09 novembre 2025 17:51
Brovarone: “Difesa da incubo, ma qualcosa di buono s'è visto. Vanoli la nostra speranza”
09 novembre 2025 17:23
Amoruso: "La difesa della Fiorentina non funziona proprio, ci sono degli errori grossi che ci fanno prendere troppi gol"
09 novembre 2025 17:08
Genoa-Fiorentina finisce 2-2! Piccoli illude i viola, ma poco dopo Colombo sigla il pareggio
09 novembre 2025 16:54
PAGELLE FIORENTINA: DE GEA GIOIE E DOLORI, BENE GUDMUNDSSON, PICCOLI DA BOMBER
09 novembre 2025 16:53
FORMAZIONE FIORENTINA: PICCOLI CENTRAVANTI, FORTINI A SINISTRA. SOHM A CENTROCAMPO
09 novembre 2025 14:03
Corriere dello Sport: "Vanoli è stato chiaro: vuole una Fiorentina che lotti, con anima e cuore"
09 novembre 2025 09:51
I convocati di De Rossi per la partita contro la Fiorentina. Assente Malinovskyi per squalifica
08 novembre 2025 22:06
Vanoli ha fatto esonerare De Rossi nell'unico precedente tra i due: Il Venezia sconfisse per 2-1 la Spal in B
08 novembre 2025 16:26
Corriere dello Sport: "Vanoli a Genova con il 3-5-2. Fortini ancora titolare. Ballottaggio tra Gud e Dzeko"
08 novembre 2025 09:21
Precedenti viola a Genova: Nel 2023 fu show gigliato alla prima di campionato. Finì 1-4
07 novembre 2025 20:37
Corriere Fiorentino: “Vanoli-Fiorentina, parti al lavoro per gli accordi. Già in panchina con il Genoa?”
06 novembre 2025 09:29
De Rossi è il nuovo allenatore del Genoa, domenica sarà in panchina contro la Fiorentina
05 novembre 2025 11:28
Di Marzio: "Il Genoa ha incontrato sia De Rossi che Vanoli, su cui c'è anche l'interesse della Fiorentina"
02 novembre 2025 23:05
Clamoroso dietrofront in casa Genoa: risolto il contratto con Vieira, al suo posto ci sarà Criscito
01 novembre 2025 11:15
Di Marzio: "Ottolini, potrebbe lasciare il Genoa. Viera invece no" E la Fiorentina continua ad aspettare
30 ottobre 2025 09:27
Corriere dello Sport: "Bonus scattati per Gudmundsson, alla Fiorentina è costato più di 24 milioni"
28 ottobre 2025 09:39
I bonus di Gudmundsson sono giá scattati, piú di 24 milioni totali al Genoa tra prestiti riscatto e bonus
27 ottobre 2025 16:56
Il Genoa perde anche a Torino e non supera la Fiorentina all'ultimo posto in classifica
26 ottobre 2025 14:31
Il Genoa pareggia 0-0 contro il Parma: il Grifone raggiunge la Fiorentina all'ultimo posto
19 ottobre 2025 17:15
Vieira: "Juve squadra più forte in cui ho giocato. Dopo Calciopoli ho cambiato idea sul club”
10 ottobre 2025 23:26
Ekhator su Kean: "Abbiamo uno stile di gioco simile. Lo guardo spesso, cerco di prendere spunto da lui"
08 ottobre 2025 23:03
Pernat attacca: "Gudmundsson è fortissimo, non rende per colpa del ruolo, va lasciato libero"
08 ottobre 2025 10:48
La Lazio di Sarri si rialza e schianta il Genoa a Marassi 3-0. Fiorentina al penultimo posto
29 settembre 2025 22:59
Onofri: "Gudmundsson mi sta deludendo a Firenze, va lasciato libero di agire in campo"
27 settembre 2025 16:48
Gol, spettacolo e rimonta. Il Bologna batte il Genoa all'ultimo minuto. Il racconto della partita
20 settembre 2025 17:19
Corriere dello Sport: “Fortini spinge per il Torino, ma ci sono anche Genoa e Cagliari. Prestito secco o contro riscatto”
24 agosto 2025 09:19
Sottil parte dalla panchina, poi entra e non incide. A Genova per il Lecce è 0-0. Il racconto della gara
23 agosto 2025 20:34
Romano annuncia: "De Winter al Milan, affare da 20 milioni". Niente da fare per Comuzzo
10 agosto 2025 23:03
Pedullà: "De Winter è il primo della lista per il Milan, nessun contatto ad ora per Comuzzo"
10 agosto 2025 15:25
Il Genoa ha negato l'abbonamento all'ex presidente Zangrillo e al figlio. Lui fa un esposto in Procura
01 agosto 2025 10:19
Moretto: "Zanoli piace a Fiorentina e Bologna, può essere lui il rinforzo per la fascia"
30 luglio 2025 18:59
La Gazzetta dello Sport riporta: "Frendrup è l'obiettivo dell'Inter, la Fiorentina è defilata per lui"
28 luglio 2025 18:19
Pedullà su Frendrup: "Il Genoa lo cede per 20/25 milioni. Era stato sondato da Fiorentina e Atalanta"
22 luglio 2025 16:29
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