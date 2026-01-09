La Nazione rivela: “Lo Spezia riprenderebbe Nzola solo se la Fiorentina gli pagasse quasi tutto lo stipendio”

Secondo quanto riportato da La Nazione, l’attaccante angolano di proprietà viola Mbala Nzola è destinato a rientrare alla base dopo solo pochi mesi a Pisa e su di lui si muove lo Spezia che lo ha avuto in A sotto la guida di Italiano. I liguri prenderebbero di nuovo volentieri il giocatore in Serie B con il direttore Melissano che ha chiamato la Fiorentina per cominciare un’eventuale trattativa la quale potrebbe non decollare perché lo Spezia vuole che la Fiorentina paghi buona parte dei 900 mila euro di stipendio di Nzola.

La squadra di serie B vuole dare solo 250 mila euro al giocatore che riceverebbe il resto dai viola qualora fossero d’accordo, intanto in Serie A si muove anche il Genoa per lui per dare a De Rossi un altro attaccante fisico come Colombo.