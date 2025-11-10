Ferrara: “Ieri Gudmundsson è tornato ad essere protagonista, Vanoli lo ha rimesso al centro della Fiorentina”

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista Benedetto Ferrara per parlare della Fiorentina che ha pareggiato a Genova: “L’ottimismo è del cuore perché in questi momenti la classifica è drammatica, ma si può risalire. Bisogna mettere a posto veramente tutto, però Vanoli si è posto bene e ha già capito la situazione che rimane grave. Pioli forse doveva essere cacciato prima ma ora è il passato, però la squadra deve crescere molto ancora quindi c’è da essere pessimisti con ragione per analizzare a freddo tutto quanto.”

Prosegue: “Vanoli poteva fare poco in 48 ore, ha lavorato un po’ sulla testa e sulle marcature, ma ancora il lavoro è lungo da svolgere. Ieri Piccoli ha fatto un buon secondo tempo, però resta dietro nelle gerarchie perché Kean è il tuo titolare. Gudmundsson è stato rimesso al centro e ora lo vedo più libero, per questo anche la punta ne beneficia, ma non è vero che si trovi meglio con uno o con l’altro. Teniamoli vivi entrambi perché ne avremo bisogno.”