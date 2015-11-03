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Notizie Ferrara Fiorentina

Ferrara su Vanoli: “La Fiorentina era morta e l’ha rimessa in piedi. Ogni passo ha un prezzo, prima paura ora noia”

27 aprile 2026 09:43

Ferrara demolisce Gudmundsson: “È in ferie da un anno e mezzo. Non le ha ancora smaltite”

10 aprile 2026 08:45

Ferrara: “Se la Fiorentina sboccia come un fiore a primavera sarà soprattutto merito di Vanoli”

21 marzo 2026 09:28

Ferrara: “Vanoli? Ha fatto bene a limitare le rotazioni. Parisi è l’arma in più della Fiorentina”

20 marzo 2026 10:25

Ferrara: “La Fiorentina gioca da Fiorentina. Parisi e Dodò da applausi, sono due giocatori sopra le righe”

17 marzo 2026 09:52

Ferrara punge la Fiorentina: “Squadra malata, le fatiche verranno analizzate da uno psichiatra a fine stagione”

13 marzo 2026 09:19

Ferrara a gamba tesa: “Un tiro in porta in due partite. Chi ama la Fiorentina assiste a gare narcotizzanti”

09 marzo 2026 09:44

Ferrara: "Fiorentina incoerente e senza personalità. Gudmundsson è il simbolo di questa discontinuità"

28 febbraio 2026 14:25

Ferrara: "A Vanoli bisogna voler bene, dopo la salvezza la società deciderà il suo futuro"

25 febbraio 2026 13:46

Ferrara non ha dubbi: “Vittoria meritata, vietato rilassarsi. La lotta salvezza sarà lunga”

24 febbraio 2026 09:57

Ferrara: “Salvezza priorità ma avrebbe senso buttare la Conference che può farci saltare in EL?”

21 febbraio 2026 09:43

Ferrara: "E' cominciata in anticipo la primavera della Fiorentina. Difesa titolare? Non Comuzzo, ma Ranieri-Pongracic".

20 febbraio 2026 19:20

Ferrara bacchetta i giocatori: “Guardando la Fiorentina sembra che nessuno si sia reso conto della classifica”

01 febbraio 2026 10:07

Ferrara: “Il cambiamento di Commisso Jr? La perdita di un padre ti dà una missione”

30 gennaio 2026 09:34

Ferrara incalza: “La Fiorentina non ha chiuso l’operazione più urgente: un difensore di livello”

30 gennaio 2026 09:33

Ferrara: “Ndour in regia? Un dettaglio horror dentro un film demenziale. Fiorentina, niente orgoglio”

28 gennaio 2026 08:53

Ferrara a gamba tesa: “Inversione a U per tornare nel mare di disattenzioni. Perso un altro scontro diretto”

25 gennaio 2026 09:54

"Vanoli non pensa a promuovere se stesso, sta facendo un grande lavoro ma non se ne parla"

21 gennaio 2026 23:47

Ferrara: “Vanoli si è dannato l’anima per trovare l’armonia. Bravo lui e i giocatori, ora le gambe girano”

19 gennaio 2026 09:32

Ferrara: “La strada è quella giusta. Adesso serve cinismo e un paio di giocatori di personalità”

12 gennaio 2026 09:14

Ferrara: “Kean? A 25 anni non va coccolato, non ne ha 18. Non capisco le qualità di Ndour”

09 gennaio 2026 16:31

Ferrara sicuro: “Giusto così per come sono andate le cose. Primo tempo imbarazzante della Fiorentina”

08 gennaio 2026 09:37

Ferrara: "Ora pensiamo a preparaci psicologicamente all'ennesima ultima spiaggia"

03 gennaio 2026 09:55

Ferrara: "Vanoli si gioca tutto domenica, però la Fiorentina non deve abbandonare l'Europa"

17 dicembre 2025 13:42

Ferrara: "Vanoli ha dato un segnale di scelte coraggiose. Se non ci sono esterni è colpa di Pioli"

13 dicembre 2025 15:36

Ferrara: “Domani opportunità per dimostrare coerenza tra parole e fatti e per ritrovare autostima”

10 dicembre 2025 19:42

Ferrara: “Il patto del megafono solo una presa in giro. Nessuno sa spiegare cosa stia accadendo”

07 dicembre 2025 10:13

Ferrara: “L’uomo con megafono è l’immagine della settimana. La Fiorentina proverà a ripartire”

06 dicembre 2025 09:44

Ferrara: “Chi scappa non vince mai, testa alta. Se tornate voi, tornerà la fortuna e la vittoria”

01 dicembre 2025 09:04

Ferrara duro sulla Nazione: ”Vanoli sta allenando il dopo lavoro Viola Park. Squadra inesistente"

28 novembre 2025 11:35

Ferrara: "Se Kean e Piccoli non imparano a dialogare, le due punte restano un'utopia"

23 novembre 2025 09:53

Ferrara evidenzia: "Ranieri se vuole crescere deve avere un atteggiamento da capitano vero"

22 novembre 2025 09:41

Ferrara sui biglietti ancora a disposizione: “Se la Fiorentina ricomincia a giocare a calcio, la gente torna”

18 novembre 2025 19:12

Ferrara sicuro: "Sacrificio e praticità, comanda il Vanolismo. Sia benedetta la sosta"

15 novembre 2025 10:10

Ferrara: "Ieri Gudmundsson è tornato ad essere protagonista, Vanoli lo ha rimesso al centro della Fiorentina"

10 novembre 2025 13:48

Ferrara: “Il lavoro di Vanoli lo valuteremo tra un mesetto, per ora accontentiamoci della sua garra”

10 novembre 2025 09:36

Ferrara: “Ettore e Graziana, 32 ore di puro amore: salvate la Fiorentina per loro e per chi la ama”

08 novembre 2025 09:06

Ferrara: "Pioli? Ci ricordavamo un altro uomo. La Viola potrebbe anche proseguire con Galloppa"

05 novembre 2025 15:47

Ferrara: “Fiorentina come un pullman in discesa senza freni. È il momento delle scelte forti”

03 novembre 2025 09:36

Ferrara duro: “Sarebbe ora che la proprietà prenda atto della situazione e faccia qualcosa. Pioli nervoso”

27 ottobre 2025 09:18

Ferrara: “Non è un caso che stanno venendo fuori i creativi. Questa somiglia ad una botta di vita”

24 ottobre 2025 08:29

Ferrara: “Non colpevolizzerei Commisso per i risultati, la società i soldi li ha tirati fuori”

21 ottobre 2025 18:58

Ferrara sicuro: “Fiorentina terrorizzata. Chi ha voglia di lottare dentro, chi ha occhi spenti fuori”

20 ottobre 2025 08:19

Ferrara: "Non parliamo di sfortuna, a Pisa la Fiorentina è stata fortunata. Gud è ancora in ferie"

06 ottobre 2025 11:43

Ferrara: “In questa squadra non c’è uno come Sottil. Gudmundsson e Fagioli assenti, manca creatività”

01 ottobre 2025 19:17

Ferrara duro: "Palladino ha evitato di citare Pradè, mica è stupido. Però... perché proprio adesso?"

27 settembre 2025 11:05

Ferrara: "Pisa-Fiorentina, questo sì che è un derby, due città rivali, nemiche, sangue e sgarbi ma che condividono tanto"

26 settembre 2025 09:37

Ferrara: "Pioli confuso, i giocatori sono spenti. Serve una quadra sul modulo, chi sbaglia a Pisa va fuori"

23 settembre 2025 21:42

Ferrara: "Pioli ha fatto un po' perdere il senso del presente. Non è un mago, ma può fare bene a questa Fiorentina"

20 settembre 2025 09:39

Ferrara lancia l'allarme: "Quando i giocatori di fantasia non girano difficile avere l'impronta giusta. Como già decisiva"

19 settembre 2025 21:07

Ferrara su Pioli: "Sbaglia partita e formazione. Felici di Fazzini, ha piede e personalità"

14 settembre 2025 09:31

Ferrara apprezza: “Conferenza molto positiva. Patrimonializzare scelta ottima. Dubbioso a centrocampo”

10 settembre 2025 17:01

Ferrara: "Il rinnovo di Kean è una grande mossa, ci fa capire che la Fiorentina intende fare una stagione importante"

30 agosto 2025 15:54

Ferrara: "Pioli punta in alto e la società gli va dietro, questa si che è ambizione. Piccoli una bella notizia"

23 agosto 2025 12:00

Ferrara: “Beltran vero professionista. Non deve sorprendere se è uscita l’ipotesi Sassuolo. Pensaci bene Lucas”

09 agosto 2025 11:20

Ferrara: "Beltran bravo ragazzo. Gli vuoi bene, ma poi? Piacciono di più i Mutu e gli Edmundo"

02 agosto 2025 12:29

Ferrara: "Sottil sognava il Milan ma il Milan non sognava lui. Sabiri più intrigante, forse è il caldo"

26 luglio 2025 15:17

Ferrara: "Kean rinnoverà con la Fiorentina se verrà confermata l'ambizione di crescere ancora"

23 luglio 2025 21:21

Ferrara: "Un'estate di bei pensieri, tutti dalla stessa parte. Pioli è un guelfo, mette tutti d'accordo"

19 luglio 2025 17:42

Ferrara: "Bisogna smettere di vedere l'Arabia come un campionato minore, chi va lì non sparisce dal calcio"

11 luglio 2025 14:46

Ferrara: "Pradé ha fatto il miracolo di ottenere uno sconto dai genovesi, complimenti a lui per il riscatto"

28 giugno 2025 15:31

Ferrara: "Giusto il mix tra Dzeko e Fazzini. Se va via Kean, la Fiorentina prenda Francesco Pio Esposito"

20 giugno 2025 19:09

Ferrara ironizza: "Dopo il Codice Da Vinci arriva il Codice Pradè: tra dimissioni, dubbi e il nuovo allenatore"

31 maggio 2025 12:52

Ferrara: "La Fiorentina ci aveva illuso, Conference meglio che niente ma l'obbiettivo non era questo"

26 maggio 2025 12:27

Ferrara e il "misterioso caso del rinnovo di Palladino": "Chi è stato? Commisso, Pradè, un magazziniere?"

24 maggio 2025 11:53

Ferrara: "Palladino ha pagato la sua inesperienza, non ha mai dato un'identità alla Fiorentina"

23 maggio 2025 18:52

Ferrara: "Palladino ha pagato l’inesperienza però credo che resterà, ma la Fiorentina sa cosa vuole?"

20 maggio 2025 23:24

Ferrara ironico: "Oristanio come Isco, Di Francesco come Pellegrini. Questa è una piccola Fiorentina"

13 maggio 2025 11:39

Ferrara: "Palladino non è riuscito a dare un gioco chiaro alla Fiorentina, si è vista la differenza con Pellegrini"

10 maggio 2025 18:21

Ferrara: "Gudmundsson deve essere più continuo, la Fiorentina ha bisogno di lui nel centro del gioco"

03 maggio 2025 19:08

Ferrara: "Sei punti senza Moise non sono poca cosa. Mandragora? Che gol ha fatto il vero vice-Kean"

28 aprile 2025 10:25

Ferrara su Palladino: "Senza Kean e Dodô è come andare in bici senza mani. Il Betis ci ricorda Joaquin"

26 aprile 2025 12:00

Ferrara: "La Fiorentina vuole vincere la Conference, ormai il campionato è passato in secondo piano"

19 aprile 2025 19:04

Ferrara: “Soffrire è una vocazione, Kean la soluzione. Fiorentina in semifinale con merito ma con qualche brivido"

18 aprile 2025 09:24

Ferrara: “Acqua e malinconia, resta l’incapacità di vincere le gare con squadre meno forti”

14 aprile 2025 08:33

Ferrara: “Il Celje è un fake del Como. Zaniolo delude ancora. Moreno? Che incubo per Dodò”

11 aprile 2025 08:19

Ferrara: “I pareggi? Roba strana ma è stata la gara dei portieri. Adesso la vera sfida sarà con le piccole”

06 aprile 2025 09:52

Ferrara: "All'inizio Gudmundsson ha sofferto delle pressioni che aveva, ora sta ritrovando la serenità necessaria"

04 aprile 2025 19:12

Ferrara: "Il problema di Kean non è la clausola ma le reali ambizioni della società"

29 marzo 2025 11:12

Ferrara: "Palladino deve liberarsi delle sue paure perché la Fiorentina non deve solo difendersi, ma proporre gioco"

10 marzo 2025 18:20

Sentite Ferrara: “La Fiorentina deve uscire dal non calcio, è la rosa migliore dell’era Commisso”

10 marzo 2025 09:17

Ferrara: "Questa squadra non si può permettere di giocare sempre un quarto d'ora a partita"

08 marzo 2025 18:20

Ferrara: "Cosa accade nello spogliatoio tra un tempo e l'altro? Intanto salviamo il soldato Terracciano"

08 marzo 2025 09:48

Ferrara: "Imbarazzo per il non gioco della Fiorentina. Terracciano non è stato lui a mettersi in formazione"

07 marzo 2025 12:43

Ferrara: "Palladino non deve riproporre la formazione surreale del Como, non vincere a Verona sarebbe autolesionista"

22 febbraio 2025 21:11

Ferrara: "Confusione totale, Pradè attacca. E mettere Fagioli trequartista come il parmigiano sulle vongole"

22 febbraio 2025 09:22

Ferrara: "Palladino non allena una neopromossa, la Fiorentina deve giocare da squadra che va in Europa"

15 febbraio 2025 19:03

Ferrara: "Gudmundsson leggero e trasparente. Non ha ancora dimostrato di essere un grande calciatore"

12 febbraio 2025 15:52

Ferrara: "Mercato da 7, dopo il gennaio scorso la società non poteva fallire di nuovo"

05 febbraio 2025 13:29

Ferrara: "La Fiorentina vive una crisi d'identità perché ha capito che non può essere grande"

20 gennaio 2025 13:43

Ferrara: “Da Edmundo a Pedro, il Brasile vale sempre una scommessa. I tifosi sognano un funambolo del gol”

11 gennaio 2025 10:07

Ferrara: "Gudmundsson va recuperato perché può essere il principale acquisto di gennaio"

06 gennaio 2025 18:17

Ferrara: “La società non ripeterà gli errori della scorsa stagione. Sabato capiremo se ha passato il brutto periodo”

02 gennaio 2025 20:43

Ferrara: “Palladino-Italiano, la differenza è nello stile. Mercato? Mettiamo una letterina sotto l’albero”

21 dicembre 2024 10:08

Ferrara: “Fiorentina? Avanti in coppa con dignità. Kean? Quando basta la presenza. I titolari cambiano tutto”

20 dicembre 2024 09:04

Ferrara: "Biraghi intoccabile per anni. Ora scelga un addio degno di chi ha indossato la fascia di Astori"

14 dicembre 2024 14:40

Ferrara: "Caso Biraghi? Già chiamarlo così fa sorridere. Racconta il potere dei procuratori"

14 dicembre 2024 10:39

Ferrara: “Si parla poco che la Fiorentina non subisce tanto dietro. Anche Beltran si sacrifica”

09 dicembre 2024 19:24

Sentite Ferrara: “Ora salvate San Pietro (Terracciano), un ottimo professionista”

07 dicembre 2024 10:36

Sentite Ferrara: "Magari con Martinelli la Fiorentina sarebbe uscita lo stesso. Certo però..."

05 dicembre 2024 14:00

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