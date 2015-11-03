Notizie Ferrara Fiorentina

Ferrara su Vanoli: “La Fiorentina era morta e l’ha rimessa in piedi. Ogni passo ha un prezzo, prima paura ora noia”
27 aprile 2026 09:43
Ferrara demolisce Gudmundsson: “È in ferie da un anno e mezzo. Non le ha ancora smaltite”
10 aprile 2026 08:45
Ferrara: “Se la Fiorentina sboccia come un fiore a primavera sarà soprattutto merito di Vanoli”
21 marzo 2026 09:28
Ferrara: “Vanoli? Ha fatto bene a limitare le rotazioni. Parisi è l’arma in più della Fiorentina”
20 marzo 2026 10:25
Ferrara: “La Fiorentina gioca da Fiorentina. Parisi e Dodò da applausi, sono due giocatori sopra le righe”
17 marzo 2026 09:52
Ferrara punge la Fiorentina: “Squadra malata, le fatiche verranno analizzate da uno psichiatra a fine stagione”
13 marzo 2026 09:19
Ferrara a gamba tesa: “Un tiro in porta in due partite. Chi ama la Fiorentina assiste a gare narcotizzanti”
09 marzo 2026 09:44
Ferrara: "Fiorentina incoerente e senza personalità. Gudmundsson è il simbolo di questa discontinuità"
28 febbraio 2026 14:25
Ferrara: "A Vanoli bisogna voler bene, dopo la salvezza la società deciderà il suo futuro"
25 febbraio 2026 13:46
Ferrara non ha dubbi: “Vittoria meritata, vietato rilassarsi. La lotta salvezza sarà lunga”
24 febbraio 2026 09:57
Ferrara: “Salvezza priorità ma avrebbe senso buttare la Conference che può farci saltare in EL?”
21 febbraio 2026 09:43
Ferrara: "E' cominciata in anticipo la primavera della Fiorentina. Difesa titolare? Non Comuzzo, ma Ranieri-Pongracic".
20 febbraio 2026 19:20
Ferrara bacchetta i giocatori: “Guardando la Fiorentina sembra che nessuno si sia reso conto della classifica”
01 febbraio 2026 10:07
Ferrara: “Il cambiamento di Commisso Jr? La perdita di un padre ti dà una missione”
30 gennaio 2026 09:34
Ferrara incalza: “La Fiorentina non ha chiuso l’operazione più urgente: un difensore di livello”
30 gennaio 2026 09:33
Ferrara: “Ndour in regia? Un dettaglio horror dentro un film demenziale. Fiorentina, niente orgoglio”
28 gennaio 2026 08:53
Ferrara a gamba tesa: “Inversione a U per tornare nel mare di disattenzioni. Perso un altro scontro diretto”
25 gennaio 2026 09:54
"Vanoli non pensa a promuovere se stesso, sta facendo un grande lavoro ma non se ne parla"
21 gennaio 2026 23:47
Ferrara: “Vanoli si è dannato l’anima per trovare l’armonia. Bravo lui e i giocatori, ora le gambe girano”
19 gennaio 2026 09:32
Ferrara: “La strada è quella giusta. Adesso serve cinismo e un paio di giocatori di personalità”
12 gennaio 2026 09:14
Ferrara: “Kean? A 25 anni non va coccolato, non ne ha 18. Non capisco le qualità di Ndour”
09 gennaio 2026 16:31
Ferrara sicuro: “Giusto così per come sono andate le cose. Primo tempo imbarazzante della Fiorentina”
08 gennaio 2026 09:37
Ferrara: "Ora pensiamo a preparaci psicologicamente all'ennesima ultima spiaggia"
03 gennaio 2026 09:55
Ferrara: "Vanoli si gioca tutto domenica, però la Fiorentina non deve abbandonare l'Europa"
17 dicembre 2025 13:42
Ferrara: "Vanoli ha dato un segnale di scelte coraggiose. Se non ci sono esterni è colpa di Pioli"
13 dicembre 2025 15:36
Ferrara: “Domani opportunità per dimostrare coerenza tra parole e fatti e per ritrovare autostima”
10 dicembre 2025 19:42
Ferrara: “Il patto del megafono solo una presa in giro. Nessuno sa spiegare cosa stia accadendo”
07 dicembre 2025 10:13
Ferrara: “L’uomo con megafono è l’immagine della settimana. La Fiorentina proverà a ripartire”
06 dicembre 2025 09:44
Ferrara: “Chi scappa non vince mai, testa alta. Se tornate voi, tornerà la fortuna e la vittoria”
01 dicembre 2025 09:04
Ferrara duro sulla Nazione: ”Vanoli sta allenando il dopo lavoro Viola Park. Squadra inesistente"
28 novembre 2025 11:35
Ferrara: "Se Kean e Piccoli non imparano a dialogare, le due punte restano un'utopia"
23 novembre 2025 09:53
Ferrara evidenzia: "Ranieri se vuole crescere deve avere un atteggiamento da capitano vero"
22 novembre 2025 09:41
Ferrara sui biglietti ancora a disposizione: “Se la Fiorentina ricomincia a giocare a calcio, la gente torna”
18 novembre 2025 19:12
Ferrara sicuro: "Sacrificio e praticità, comanda il Vanolismo. Sia benedetta la sosta"
15 novembre 2025 10:10
Ferrara: "Ieri Gudmundsson è tornato ad essere protagonista, Vanoli lo ha rimesso al centro della Fiorentina"
10 novembre 2025 13:48
Ferrara: “Il lavoro di Vanoli lo valuteremo tra un mesetto, per ora accontentiamoci della sua garra”
10 novembre 2025 09:36
Ferrara: “Ettore e Graziana, 32 ore di puro amore: salvate la Fiorentina per loro e per chi la ama”
08 novembre 2025 09:06
Ferrara: "Pioli? Ci ricordavamo un altro uomo. La Viola potrebbe anche proseguire con Galloppa"
05 novembre 2025 15:47
Ferrara: “Fiorentina come un pullman in discesa senza freni. È il momento delle scelte forti”
03 novembre 2025 09:36
Ferrara duro: “Sarebbe ora che la proprietà prenda atto della situazione e faccia qualcosa. Pioli nervoso”
27 ottobre 2025 09:18
Ferrara: “Non è un caso che stanno venendo fuori i creativi. Questa somiglia ad una botta di vita”
24 ottobre 2025 08:29
Ferrara: “Non colpevolizzerei Commisso per i risultati, la società i soldi li ha tirati fuori”
21 ottobre 2025 18:58
Ferrara sicuro: “Fiorentina terrorizzata. Chi ha voglia di lottare dentro, chi ha occhi spenti fuori”
20 ottobre 2025 08:19
Ferrara: "Non parliamo di sfortuna, a Pisa la Fiorentina è stata fortunata. Gud è ancora in ferie"
06 ottobre 2025 11:43
Ferrara: “In questa squadra non c’è uno come Sottil. Gudmundsson e Fagioli assenti, manca creatività”
01 ottobre 2025 19:17
Ferrara duro: "Palladino ha evitato di citare Pradè, mica è stupido. Però... perché proprio adesso?"
27 settembre 2025 11:05
Ferrara: "Pisa-Fiorentina, questo sì che è un derby, due città rivali, nemiche, sangue e sgarbi ma che condividono tanto"
26 settembre 2025 09:37
Ferrara: "Pioli confuso, i giocatori sono spenti. Serve una quadra sul modulo, chi sbaglia a Pisa va fuori"
23 settembre 2025 21:42
Ferrara: "Pioli ha fatto un po' perdere il senso del presente. Non è un mago, ma può fare bene a questa Fiorentina"
20 settembre 2025 09:39
Ferrara lancia l'allarme: "Quando i giocatori di fantasia non girano difficile avere l'impronta giusta. Como già decisiva"
19 settembre 2025 21:07
Ferrara su Pioli: "Sbaglia partita e formazione. Felici di Fazzini, ha piede e personalità"
14 settembre 2025 09:31
Ferrara apprezza: “Conferenza molto positiva. Patrimonializzare scelta ottima. Dubbioso a centrocampo”
10 settembre 2025 17:01
Ferrara: "Il rinnovo di Kean è una grande mossa, ci fa capire che la Fiorentina intende fare una stagione importante"
30 agosto 2025 15:54
Ferrara: "Pioli punta in alto e la società gli va dietro, questa si che è ambizione. Piccoli una bella notizia"
23 agosto 2025 12:00
Ferrara: “Beltran vero professionista. Non deve sorprendere se è uscita l’ipotesi Sassuolo. Pensaci bene Lucas”
09 agosto 2025 11:20
Ferrara: "Beltran bravo ragazzo. Gli vuoi bene, ma poi? Piacciono di più i Mutu e gli Edmundo"
02 agosto 2025 12:29
Ferrara: "Sottil sognava il Milan ma il Milan non sognava lui. Sabiri più intrigante, forse è il caldo"
26 luglio 2025 15:17
Ferrara: "Kean rinnoverà con la Fiorentina se verrà confermata l'ambizione di crescere ancora"
23 luglio 2025 21:21
Ferrara: "Un'estate di bei pensieri, tutti dalla stessa parte. Pioli è un guelfo, mette tutti d'accordo"
19 luglio 2025 17:42
Ferrara: "Bisogna smettere di vedere l'Arabia come un campionato minore, chi va lì non sparisce dal calcio"
11 luglio 2025 14:46
Ferrara: "Pradé ha fatto il miracolo di ottenere uno sconto dai genovesi, complimenti a lui per il riscatto"
28 giugno 2025 15:31
Ferrara: "Giusto il mix tra Dzeko e Fazzini. Se va via Kean, la Fiorentina prenda Francesco Pio Esposito"
20 giugno 2025 19:09
Ferrara ironizza: "Dopo il Codice Da Vinci arriva il Codice Pradè: tra dimissioni, dubbi e il nuovo allenatore"
31 maggio 2025 12:52
Ferrara: "La Fiorentina ci aveva illuso, Conference meglio che niente ma l'obbiettivo non era questo"
26 maggio 2025 12:27
Ferrara e il "misterioso caso del rinnovo di Palladino": "Chi è stato? Commisso, Pradè, un magazziniere?"
24 maggio 2025 11:53
Ferrara: "Palladino ha pagato la sua inesperienza, non ha mai dato un'identità alla Fiorentina"
23 maggio 2025 18:52
Ferrara: "Palladino ha pagato l’inesperienza però credo che resterà, ma la Fiorentina sa cosa vuole?"
20 maggio 2025 23:24
Ferrara ironico: "Oristanio come Isco, Di Francesco come Pellegrini. Questa è una piccola Fiorentina"
13 maggio 2025 11:39
Ferrara: "Palladino non è riuscito a dare un gioco chiaro alla Fiorentina, si è vista la differenza con Pellegrini"
10 maggio 2025 18:21
Ferrara: "Gudmundsson deve essere più continuo, la Fiorentina ha bisogno di lui nel centro del gioco"
03 maggio 2025 19:08
Ferrara: "Sei punti senza Moise non sono poca cosa. Mandragora? Che gol ha fatto il vero vice-Kean"
28 aprile 2025 10:25
Ferrara su Palladino: "Senza Kean e Dodô è come andare in bici senza mani. Il Betis ci ricorda Joaquin"
26 aprile 2025 12:00
Ferrara: "La Fiorentina vuole vincere la Conference, ormai il campionato è passato in secondo piano"
19 aprile 2025 19:04
Ferrara: “Soffrire è una vocazione, Kean la soluzione. Fiorentina in semifinale con merito ma con qualche brivido"
18 aprile 2025 09:24
Ferrara: “Acqua e malinconia, resta l’incapacità di vincere le gare con squadre meno forti”
14 aprile 2025 08:33
Ferrara: “Il Celje è un fake del Como. Zaniolo delude ancora. Moreno? Che incubo per Dodò”
11 aprile 2025 08:19
Ferrara: “I pareggi? Roba strana ma è stata la gara dei portieri. Adesso la vera sfida sarà con le piccole”
06 aprile 2025 09:52
Ferrara: "All'inizio Gudmundsson ha sofferto delle pressioni che aveva, ora sta ritrovando la serenità necessaria"
04 aprile 2025 19:12
Ferrara: "Il problema di Kean non è la clausola ma le reali ambizioni della società"
29 marzo 2025 11:12
Ferrara: "Palladino deve liberarsi delle sue paure perché la Fiorentina non deve solo difendersi, ma proporre gioco"
10 marzo 2025 18:20
Sentite Ferrara: “La Fiorentina deve uscire dal non calcio, è la rosa migliore dell’era Commisso”
10 marzo 2025 09:17
Ferrara: "Questa squadra non si può permettere di giocare sempre un quarto d'ora a partita"
08 marzo 2025 18:20
Ferrara: "Cosa accade nello spogliatoio tra un tempo e l'altro? Intanto salviamo il soldato Terracciano"
08 marzo 2025 09:48
Ferrara: "Imbarazzo per il non gioco della Fiorentina. Terracciano non è stato lui a mettersi in formazione"
07 marzo 2025 12:43
Ferrara: "Palladino non deve riproporre la formazione surreale del Como, non vincere a Verona sarebbe autolesionista"
22 febbraio 2025 21:11
Ferrara: "Confusione totale, Pradè attacca. E mettere Fagioli trequartista come il parmigiano sulle vongole"
22 febbraio 2025 09:22
Ferrara: "Palladino non allena una neopromossa, la Fiorentina deve giocare da squadra che va in Europa"
15 febbraio 2025 19:03
Ferrara: "Gudmundsson leggero e trasparente. Non ha ancora dimostrato di essere un grande calciatore"
12 febbraio 2025 15:52
Ferrara: "Mercato da 7, dopo il gennaio scorso la società non poteva fallire di nuovo"
05 febbraio 2025 13:29
Ferrara: "La Fiorentina vive una crisi d'identità perché ha capito che non può essere grande"
20 gennaio 2025 13:43
Ferrara: “Da Edmundo a Pedro, il Brasile vale sempre una scommessa. I tifosi sognano un funambolo del gol”
11 gennaio 2025 10:07
Ferrara: "Gudmundsson va recuperato perché può essere il principale acquisto di gennaio"
06 gennaio 2025 18:17
Ferrara: “La società non ripeterà gli errori della scorsa stagione. Sabato capiremo se ha passato il brutto periodo”
02 gennaio 2025 20:43
Ferrara: “Palladino-Italiano, la differenza è nello stile. Mercato? Mettiamo una letterina sotto l’albero”
21 dicembre 2024 10:08
Ferrara: “Fiorentina? Avanti in coppa con dignità. Kean? Quando basta la presenza. I titolari cambiano tutto”
20 dicembre 2024 09:04
Ferrara: "Biraghi intoccabile per anni. Ora scelga un addio degno di chi ha indossato la fascia di Astori"
14 dicembre 2024 14:40
Ferrara: "Caso Biraghi? Già chiamarlo così fa sorridere. Racconta il potere dei procuratori"
14 dicembre 2024 10:39
Ferrara: “Si parla poco che la Fiorentina non subisce tanto dietro. Anche Beltran si sacrifica”
09 dicembre 2024 19:24
Sentite Ferrara: “Ora salvate San Pietro (Terracciano), un ottimo professionista”
07 dicembre 2024 10:36
Sentite Ferrara: "Magari con Martinelli la Fiorentina sarebbe uscita lo stesso. Certo però..."
05 dicembre 2024 14:00
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