Ferrara duro: “Sarebbe ora che la proprietà prenda atto della situazione e faccia qualcosa. Pioli nervoso”

Benedetto Ferrara ha così commentato Fiorentina-Bologna a La Nazione: “Una squadra di calcio contro un gruppo allo sbando che si prende un punto sui nervi, sull’elettricità e con l’uomo in più. Ma esaltare la reazione della Fiorentina o dire, come ha detto Pioli, sempre più confuso, nervoso e lontano dal suo stile (vedi siparietti televisivi a fine partita), farebbe quasi ridere, se non ci fosse questa classifica impietosa. La media in campionato racconta 0,50 punti a partita. Basterebbe questo per prendere decisioni.

La Fiorentina non ha gioco, perde i contrasti in mezzo, dietro non c’è concentrazione, davanti Gud salva un po’ la faccia calciando un rigore in un momento non facile, Kean si sbatte da solo con l’aria di chi sfida la frustrazione. Tra vittorie che non arrivano e il gioco del calcio che sembra aver abbandonato il Franchi, forse sarebbe ora che la proprietà prenda atto della situazione e faccia qualcosa. C’è un virus al Viola Park, sarebbe l’ora di prenderne atto. E di guarire la Fiorentina”.