27 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:27

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Ferrara duro: “Sarebbe ora che la proprietà prenda atto della situazione e faccia qualcosa. Pioli nervoso”

Rassegna Stampa

Ferrara duro: “Sarebbe ora che la proprietà prenda atto della situazione e faccia qualcosa. Pioli nervoso”

Redazione

27 Ottobre · 09:18

Aggiornamento: 27 Ottobre 2025 · 09:18

TAG:

ferraraFiorentina

Condividi:

di

"Una squadra di calcio contro un gruppo allo sbando"

Benedetto Ferrara ha così commentato Fiorentina-Bologna a La Nazione: “Una squadra di calcio contro un gruppo allo sbando che si prende un punto sui nervi, sull’elettricità e con l’uomo in più. Ma esaltare la reazione della Fiorentina o dire, come ha detto Pioli, sempre più confuso, nervoso e lontano dal suo stile (vedi siparietti televisivi a fine partita), farebbe quasi ridere, se non ci fosse questa classifica impietosa. La media in campionato racconta 0,50 punti a partita. Basterebbe questo per prendere decisioni.

La Fiorentina non ha gioco, perde i contrasti in mezzo, dietro non c’è concentrazione, davanti Gud salva un po’ la faccia calciando un rigore in un momento non facile, Kean si sbatte da solo con l’aria di chi sfida la frustrazione. Tra vittorie che non arrivano e il gioco del calcio che sembra aver abbandonato il Franchi, forse sarebbe ora che la proprietà prenda atto della situazione e faccia qualcosa. C’è un virus al Viola Park, sarebbe l’ora di prenderne atto. E di guarire la Fiorentina”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio