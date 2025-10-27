27 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:27

Cecchi sicuro: “Al gol di Castro Fiorentina evaporata. Meteo in peggioramento…”

27 Ottobre · 09:16

"La forza del carattere o solo un destino benevolo?"

Stefano Cecchi ha così commentato Fiorentina-Bologna a La Nazione: “La forza del carattere o solo un destino benevolo? Chissà. Perché quella di ieri pomeriggio è una gara non certo facile da raccontare. La Fiorentina ha provato a sterzare la deriva del suo campionato affidandosi al collaudato 3-5-2 con più sostanza a centrocampo ma è servito a poco. Dopo un inizio tiepido, alla prima difficoltà, ovvero al gol di Castro, la Fiorentina è come evaporata, finendo prigioniera delle sue paure e rischiando la disfatta.

Cosa l’ha fatta uscire dalla buca per agguantare il pari? Forse il carattere, il non volersi arrendere agli eventi. O forse solo un destino benevolo che ha offerto due rigori e un’espulsione a favore. Di certo se la gara di ieri doveva fornire il barometro per capire le previsioni del tempo viola, questo indica tutto tranne che bel tempo in arrivo. Come accade spesso nella meteorologia, speriamo che la previsione venga ribaltata dai fatti, ma…”

