14 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:48

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Corriere dello Sport: “Futuro Gosens? Tutto da scrivere. A fine anno parlerà con la Fiorentina”

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Corriere dello Sport: “Futuro Gosens? Tutto da scrivere. A fine anno parlerà con la Fiorentina”

Redazione

14 Aprile · 09:48

Aggiornamento: 14 Aprile 2026 · 09:48

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A gennaio lo voleva il Nottingham Forest, lui ha detto no

Non è dato sapere se il trentunenne farà ancora parte della Fiorentina il prossimo anno. Il suo contratto attuale, partito ufficialmente lo scorso luglio dopo il riscatto obbligatorio scattato in corso d’opera, terminerà nel 2028. Ma la sensazione è che il futuro di Gosens sia ancora tutto da scrivere. Nel mese di gennaio lo aveva cercato il Nottingham Forest, ma il giocatore non ha voluto approfondire la pista di mercato proprio per non abbandonare la nave che rischiava di affondare. E col senno di poi ha preso un decisione saggia. A fine anno riparlerà con il club delle rispettive esigenze. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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