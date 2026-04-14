Corriere dello Sport: “Futuro Gosens? Tutto da scrivere. A fine anno parlerà con la Fiorentina”

Non è dato sapere se il trentunenne farà ancora parte della Fiorentina il prossimo anno. Il suo contratto attuale, partito ufficialmente lo scorso luglio dopo il riscatto obbligatorio scattato in corso d’opera, terminerà nel 2028. Ma la sensazione è che il futuro di Gosens sia ancora tutto da scrivere. Nel mese di gennaio lo aveva cercato il Nottingham Forest, ma il giocatore non ha voluto approfondire la pista di mercato proprio per non abbandonare la nave che rischiava di affondare. E col senno di poi ha preso un decisione saggia. A fine anno riparlerà con il club delle rispettive esigenze. Lo riporta il Corriere dello Sport.