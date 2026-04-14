14 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:48

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Gosens abbraccia Vanoli ed esclama “Mamma mia”. Ha segnato il gol più pesante della stagione

Firenze, Stadio Franchi, 08.03.2026, Fiorentina-Parma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Gosens abbraccia Vanoli ed esclama “Mamma mia”. Ha segnato il gol più pesante della stagione

Redazione

14 Aprile · 09:45

Aggiornamento: 14 Aprile 2026 · 09:45

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Gosens è voluto restare alla Fiorentina per salvarla

È voluto rimanere per salvare la Fiorentina, forse ha segnato il gol più pesante della stagione. Robin Gosens ci ha messo la firma, e che firma. «Mamma mia», ha detto al fischio finale abbracciando Vanoli. La vittoria di ieri contro la Lazio potrebbe aver permesso ai viola di scavare un solco definitivo con le contendenti alla permanenza in A. Merito del terzino tedesco, che ha sbloccato la partita al ventottesimo minuto del primo tempo regalando alla sua squadra un successo di platino, tra l’altro dopo il brutto 3-0 subìto in Inghilterra che rischiava di condizionare la testa dei giocatori anche in campionato. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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