Ferrara: "Biraghi intoccabile per anni. Ora scelga un addio degno di chi ha indossato la fascia di Astori"

Nella sua rubrica Rock & Gol su La Nazione, Benedetto Ferrara commenta la recente vicenda Biraghi, il tema più caldo degli ultimi giorni in casa Fiorentina: "Da capitano a panchinaro, può succeder...

Nella sua rubrica Rock & Gol su La Nazione, Benedetto Ferrara commenta la recente vicenda Biraghi, il tema più caldo degli ultimi giorni in casa Fiorentina: "Da capitano a panchinaro, può succedere, è successo. La ribalta non è mai per sempre. Accadono cose, a volte rivoluzioni. Sei stato il prescelto, il favorito, l’intoccabile. Per anni. In fondo aver indossato la fascia di capitano tanto a lungo è solo un onore da ricordare per sempre. Ma questo Cristiano Biraghi di sicuro lo sa bene. Certo, lui è stato un giocatore divisivo. E’ stato attaccato a volte ingiustamente, così come è stato criticato perché fa tutto parte del gioco. E’ stato anche difeso. Dalla società, certo, in particolar modo dalla proprietà, che ha tutto il diritto, e anche il dovere, di difendere i suoi “dipendenti”. Ma è stato anche difeso da molti tifosi, e anche questo fa parte della logica sentimentale di chi vive il calcio con passione.".

Poi ha proseguito: "Quello che non si capisce, però, è ciò che un procuratore azzarda sapendo bene di non dare una mano al suo assistito. Lui dice che porta via Biraghi e Parisi: il primo lo scaraventa nell’occhio del ciclone social, il secondo lo mette incautamente sullo stesso piano. Assurdo: per età, per investimento, per margini di miglioramento possibili e probabili. E poi che senso ha alzare un polverone in un momento così speciale, con la Fiorentina lassù in classifica e una città che sogna? Sicuramente certe dichiarazioni non aiutano Biraghi, che da parte sua ha tutto il diritto di chiedere di andare a giocare altrove, ma seguendo altre strade, quelle più degne di un uomo che ha indossato a lungo la fascia che fu di Davide Astori.

Infine: "Tra l’altro va anche detto che il tecnico, per portare avanti la sua rivoluzione senza creare traumi, aveva anche provato a far giocare l’ex capitano da centrale difensivo. Era una occasione. Fallita. Ok, noi speriamo che se l’ex capitano andrà via a gennaio, il tutto avvenga senza rancori. Biraghi nel frattempo potrebbe chiarire la sua posizione e perfino decidere di cambiare agente. Ma questa è una decisione che spetta solo a lui e a noi interessa poco".

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