Polverosi: "Caso Franchi, la partita si chiuderà senza vincitori: a perdere sono i tifosi"

Il Comune paga gli errori, la Fiorentina rinuncia al suo progetto: resta uno stadio ridimensionato e una città delusa

Sulle pagine del Corriere dello Sport, Alberto Polverosi commenta così la vicenda dello stadio Artemio Franchi:

«La Fiorentina ha ufficializzato la disponibilità a mettere sul tavolo 55 milioni di euro, cioè esattamente la metà dei 110 ancora necessari per completare il restyling dello stadio, ma a precise condizioni: controllo rigoroso dei costi, tempi certi, chiarezza sul cronoprogramma, consegna del cantiere al termine della prima fase e una concessione futura per l’utilizzo dell’impianto.

Ed è qui che nasce il paradosso: per almeno 49 anni la Fiorentina potrà gestire lo stadio come meglio crede. In pratica, investendo 55 milioni, otterrà più o meno ciò che avrebbe avuto costruendo l’impianto da sola e a proprie spese. Quello che verrà fuori sarà uno stadio di compromesso, che già alla nascita rischia di non essere al passo con i tempi, anche se questo è un aspetto secondario.

Alla fine, questa partita non avrà vincitori. Il Comune ha sbagliato strategia e ora deve trovare gli altri 55 milioni, sperando anche in un aiuto della UEFA. La Fiorentina, invece, non avrà lo stadio che aveva immaginato, ma qualcosa di simile. Non vince nessuno, ma qualcuno perde: i cittadini».