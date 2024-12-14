Bove è arrivato al Viola Park con Comuzzo, assisterà alla rifinitura della Fiorentina prima del Bologna

Edoardo Bove ha raggiunto questa mattina il Viola Park insieme a Comuzzo per salutare i compagni della Fiorentina

Dopo 12 giorni di ricovero in seguito al malore subito in Fiorentina-Inter, Edoardo Bove è stato dimesso ieri dall’ospedale Careggi di Firenze. Questa mattina, l'ex Roma si è recato al Viola Park per fare visita ai compagni di squadra.

Secondo quanto rivelato da Radio Bruno durante il Pentasport, Bove è arrivato al centro sportivo della Fiorentina intorno alle 11:50, in macchina insieme al compagno Pietro Comuzzo. I due sono stati i primi ad arrivare al centro sportivo viola, con tutti gli altri compagni che stanno giungendo alla spicciolata proprio in questi minuti, in vista dell’allenamento pomeridiano. Il numero 4 della Fiorentina ha salutato i tifosi presenti con volto stanco, ma contento. Anche i compagni non vedevano l’ora di salutarlo e di abbracciarlo dopo il grande spavento di due domeniche fa.

Adesso, Bove assisterà alla rifinitura della Fiorentina prima del big match contro il Bologna di Vincenzo Italiano, in programma domani alle ore 15. Poi, il centrocampista classe 2002 lascerà verosimilmente il Viola Park e tornerà a casa.

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