I precedenti sorridono a Italiano: 2 vittorie e 1 sconfitta contro Palladino, nel mezzo anche un pareggio

Domani alle ore 15 si affronteranno, in un affascinante Bologna-Fiorentina con vista sull'Europa, i due tecnici Italiano e Palladino con il primo che ritroverà il suo recente passato.Italiano infatti...

Domani alle ore 15 si affronteranno, in un affascinante Bologna-Fiorentina con vista sull'Europa, i due tecnici Italiano e Palladino con il primo che ritroverà il suo recente passato.

Italiano infatti è la storie recente della Fiorentina, con i suoi 3 anni che complice le 3 finali raggiunte hanno lasciato il segno in questi ultimi anni di calcio a Firenze. Da allenatore della Fiorentina Italiano ha affrontato 4 volte mister Palladino ed i precedenti gli sorridono: 2 vittorie per Italiano, 1 per Palladino e un pareggio. Il primo confronto tra i due fu in un Fiorentina-Monza terminato in pareggio grazie al missile di Cabral reso vano poi dalla rete di Carlos Augusto. Nel match di ritorno ad avere la meglio fu il Monza che in casa ribaltò le reti iniziali di Saponara e Kouamè grazie all'autogoal di Biraghi, la rete di Dany Mota e il rigore di Pessina.

Infine nelle scorsa stagione sono arrivate entrambe le vittorie di Italiano, per 0-1 a Monza con lo scippo di Beltran su gentile omaggio di Di Gregorio, mentre al Franchi la partita terminò con una vittoria in rimonta della Fiorentina che risponde con Gonzalez e Arthur al goal di Djuric.

Domani si affronteranno per la prima volta con due squadre diverse, e per Palladino è l'opportunità di pareggiare i conti con una squadra finalmente a livello di quelle di Italiano, vedremo se riuscirà il nuovo allenatore viola a sfruttare l'occasione.

BIRAGHI ARRABBIATO

https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-biraghi-arrabbiato-per-le-parole-di-palladino-tutto-e-nato-dallacquisto-di-gosens/280551/