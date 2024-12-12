Corriere Fiorentino: “Biraghi arrabbiato per le parole di Palladino. Tutto è nato dall’acquisto di Gosens”

Palladino sarebbe rimasto infastidito da certi comportamenti del giocatore

Voleva dirlo, Palladino, e l'ha detto. Senza che nessuno glielo avesse chiesto, e senza diplomazia. Parole, quelle di ieri, che da subito sono sembrate pesanti come un macigno. Soprattutto perché segnano in maniera definitiva la fine della carriera in maglia viola di quello che per anni è stato il capitano.

Il tecnico viola sarebbe rimasto infastidito da certi comportamenti del giocatore, l'ultimo diverbio ci sarebbe stato ieri, dopo che l'allenatore aveva gli comunicato la sua intenzione di lasciarlo fuori anche in Conference, a suo modo di vedere non da capitano, ma forse non si aspettava la durissima reazione dell'agente di Biraghi che però, tra i suoi assistiti, ha pure Parisi. Mario Giuffredi non è andato troppo per il sottile e ha annunciato che sia Biraghi che Parisi a gennaio andranno via da Firenze. La rottura, però, nasce da più lontano: qualche giorno fa, infatti, Palladino e Biraghi avrebbero avuto un durissimo scontro che avrebbe portato una chiusura definitiva al loro rapporto. Rapporto già inclinato a Nicosia, quando il capitano viola reagì male alla sostituzione.

La Fiorentina, probabilmente, a gennaio aveva già in testa di lasciar partire Biraghi (l'interesse del Fenerbahçe di Mourinho sembra serio), ma non pensava di dover salutare anche Fabiano Parisi. Magari da qua a gennaio ci sarà spazio per tentare di ricucire ma certo la situazione, a oggi, è a dir poco compromessa. Un feeling mai nato insomma, e non a caso l'uscita pubblica di ieri di Palladino non l'ha sorpreso più di tanto.

Se l'aspettava, in un certo senso, anche se fino all'ultimo ha pensato che il mister evitasse di mettere in piazza la vicenda. Chi l'ha sentito, e non è difficile da immaginare, lo descrive come a dir poco infastidito. Questa storia però, e così torniamo alla genesi di questa frattura, nasce dall'estate scorsa. Secondo chi gestisce Biraghi e Parisi infatti i dirigenti gli avevano garantito che non sarebbe arrivato un altro terzino sinistro. Qualcosa poi è cambiato, Palladino ha insistito per averlo, e l'ultimo giorno di mercato è stato accontentato. E stato, quello, l'inizio della fine. Per Biraghi, sicuramente, e almeno stando alla volontà dell'agente anche per Parisi. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/nazione-biraghi-fiorentina-si-va-verso-un-lungo-braccio-di-ferro-i-tifosi-si-sono-schierati/280545/