Notizie Viola Park Fiorentina

Fair play Fiorentina: il Viola Park apre le porte al Crystal Palace dopo la qualificazione
17 aprile 2026 22:30
Paratici: “Viola Park? A lavorare qui ti senti come al Real Madrid. Alla Fiorentina non esistono ritiri punitivi”
09 aprile 2026 09:10
Corriere dello Sport: "Verso il Palace: ci saranno Dodo e Solomon. Prudenza per Parisi e Mandragora, dubbi su Fortini".
07 aprile 2026 09:45
Nazione: “La Fiorentina tornerà al Viola Park domani, Pasquetta per iniziare a preparare la gara di Conference”
05 aprile 2026 09:50
Nazione: “Oggi e domani due giorni di riposo. Martedì la Fiorentina tornerà al Viola Park”
29 marzo 2026 10:00
Allenamento a porte aperte della Fiorentina: al Viola Park 2.000 tifosi presenti, Solomon in gruppo
28 marzo 2026 15:44
Nazione: “Inizia l’era Paratici. Presenza fissa al Viola Park, sarà a stretto contatto con lo spogliatoio”
04 febbraio 2026 09:15
Gazzetta: “Paratici oggi al Viola Park. Dovrà incidere sull’aspetto mentale dei calciatori”
04 febbraio 2026 09:13
Nazione: “Mercoledì Paratici al Viola Park. La sua presenza al fianco di Vanoli diventerà quotidiana”
02 febbraio 2026 09:20
Giani: "Commisso resterà nella storia della Fiorentina e di tutta la Toscana per tutto"
26 gennaio 2026 18:19
Tutta la Fiorentina ha seguito unita i funerali del Presidente Rocco Commisso al Viola Park
21 gennaio 2026 22:23
Conti: "Di Commisso mi ricordo il suo essere genuino e buono, una persona con un cuore grandissimo"
17 gennaio 2026 15:40
Nazione: “Paratici al Viola Park il 10 o l’11 gennaio. Continua a lavorare sotto traccia per la Fiorentina”
05 gennaio 2026 10:31
Nazione: “Bunker viola al Viola Park. Scelta imposta dalla società ma condivisa da Vanoli e spogliatoio”
02 gennaio 2026 10:04
Nazione: “Capodanno silenzioso. Al Viola Park il messaggio è chiaro: testa bassa e lavorare”
31 dicembre 2025 09:41
"A Trigoria o Milanello respiri calcio, quando entri al Viola Park sembra di essere ai Gigli"
29 dicembre 2025 22:58
Corriere Fiorentino: "Petardi nella notte contro le reti del Viola Park. I carabinieri indagano"
17 dicembre 2025 10:13
Gazzetta: “I dirigenti hanno imposto alla squadra un confronto serrato e spietato dopo il Sassuolo”
14 dicembre 2025 09:10
“Tutti uniti, passo dopo passo”. Il Natale al Viola Park rilancia il patto tra squadra e tifosi
03 dicembre 2025 23:51
Galli duro: "Aprire il Viola Park. Non puoi chiedere ai tifosi senza dare, così sono solo dei bancomat"
01 dicembre 2025 13:46
Galloppa: “Firenze è passionale, ma non ho capito cosa voglia fino in fondo. Il Viola Park dà ‘appeal’”
21 novembre 2025 16:31
Barzagli: "Nel dramma di Astori il calcio si è unito, senza bandiere. Qui per abbracciare la famiglia"
20 novembre 2025 20:14
Bonocore: "Ho collaborato con Pioli, so che è un cultore della preparazione. I cali? Non solo questione fisica"
12 novembre 2025 10:20
Corriere dello Sport: "Duello Goretti-Angeloni per il ruolo di direttore sportivo della Fiorentina"
04 novembre 2025 09:51
Nicoletti: "Non sono convinto che Pradé si sia dimesso di testa sua, è una scossa per l'ambiente"
01 novembre 2025 14:37
Nazione svela: “Comuzzo con un virus ha perso peso e tono muscolare. In questi giorni visto al Viola Park”
15 ottobre 2025 09:04
Nazione dura: “Il problema dell’attacco della Fiorentina è a Bagno a Ripoli, copione che non funziona”
13 ottobre 2025 08:25
Nazione rivela: “Tifosi erano pronti ad andare al Viola Park per la “sveglia” in caso di ko con il Pisa”
30 settembre 2025 09:47
Nazione: "Confronto al Viola Park oggi. Atteso oggi il graduale rientro di Gudmundsson in gruppo"
16 settembre 2025 09:23
Criscitiello: "Come si fa a dare la 10 dell'Udinese a Zaniolo dopo il brutto episodio al Viola Park?"
04 settembre 2025 12:13
Fagioli: "Abbiamo grandi ambizioni, la Fiorentina ha tutto per fare una grande stagione"
15 agosto 2025 18:06
Corriere dello Sport svela: “Inaugurato il parcheggio scambiatore vicino al Viola Park”
14 agosto 2025 09:01
Trevisani: "Pioli è l'uomo giusto. Fiorentina sottovalutata, il quarto posto è possibile"
30 luglio 2025 21:03
Il sindaco di Bagno a Ripoli Pignotti sul Viola Park : "In 2 anni avremo tranvia e parcheggi per i tifosi."
26 luglio 2025 15:59
Formazione Fiorentina contro la Carrarese: Richardson titolare, Fazzini e Ndour dietro Kean
25 luglio 2025 19:09
Domani Gattuso al Viola Park. Il CT della Nazionale italiana incontrerà i calciatori in vista dei prossimi impegni
25 luglio 2025 18:52
Gosens: "Ho vissuto duri ritiri con Gasp e in nazionale, fondamentale una grande preparazione"
22 luglio 2025 22:34
Dal Viola Park, Fortini torna in gruppo, infortunio smaltito. Seduta di forza per Mandragora
22 luglio 2025 19:38
Repubblica rivela: "Pioli ha chiesto di avere alla Fiorentina un difensore più veloce"
20 luglio 2025 09:43
Dal Viola Park, Fiorentina in campo: Christensen si allena con la squadra, c'è anche Valentini
18 luglio 2025 18:35
Dal Viola Park, Fiorentina in campo per l'allenamento. Richardson lascia il ritiro per problemi familiari
16 luglio 2025 19:21
Domani alle 12 ci sarà la conferenza stampa di presentazione di Dzeko al Viola Park
16 luglio 2025 16:51
Comuzzo dopo la presentazione: “Ieri sera atmosfera incredibile, non ricordo un'accoglienza simile”
15 luglio 2025 22:31
Commisso: ”Io qui per aiutare Firenze. Pioli ha deciso di venire alla Fiorentina, lo ringrazio"
14 luglio 2025 22:59
Ranieri su Kean: "Moise ama veramente questa città, è felice di giocare nella Fiorentina"
14 luglio 2025 22:45
Dzeko: “Sono felice di essere in un grande club come la Fiorentina”
14 luglio 2025 22:33
Il Viola Carpet in programma stasera è sold-out, primo abbraccio della stagione tra Fiorentina e tifosi
14 luglio 2025 11:33
Nazione: "Tutti al Viola Park da ieri sera, c'è anche Kean. In molti hanno rinunciato a giorni di ferie"
14 luglio 2025 08:30
Convocati Fiorentina per il ritiro: nessuna sorpresa. Nzola, Brekalo e Christensen arrivano nei prossimi giorni
13 luglio 2025 17:26
"Sottil giocatore da tenere, può essere determinante anche a gara in corso. Decisivo il modulo"
11 luglio 2025 22:57
La Fiorentina inizierà il ritiro lunedì 14. Allenamento delle 18.30 aperto ai tifosi, alle 21 "Viola Carpet". Tutte le info
08 luglio 2025 16:56
Mutu fa visita al Viola Park e annuncia collaborazione Fiorentina-Adrian Mutu Academy per il settore giovanile
07 luglio 2025 19:59
Multa da 15 mila euro a Zaniolo per i fatti del Viola Park. Nessuna rissa per la Procura
03 luglio 2025 17:20
Corriere Fiorentino: "Rinnovo Mandragora, l'incontro sarà al Viola Park. Betis alla finestra"
02 luglio 2025 12:01
Viti è arrivato al Viola Park. Ora il difensore firmerà il contratto con la Fiorentina, si attende l'ufficialità
01 luglio 2025 19:37
La Fiorentina va in ritiro il 14 luglio al Viola Park. Il 9 agosto l'amichevole con lo United in Inghilterra
20 giugno 2025 19:54
La Fiorentina farà il ritiro al Viola Park dal 14 al 27 Luglio, poi andrà in Inghilterra per una tournée
20 giugno 2025 11:30
Nazione: "Incendio al Viola Park, indagato un calciatore di 17 anni per incendio colposo"
04 giugno 2025 09:03
Nazione: “Incendio al Viola Park, padiglione C inagibile fino a settembre. L’innesco? Forse un phon”
02 giugno 2025 07:30
Nazione: “Incendio al Viola Park? Disattenzione che poteva avere effetti ancora più drammatici”
02 giugno 2025 07:29
Incendio nella notte al Viola Park, a fuoco il padiglione dei giovani: 4 persone intossicate
01 giugno 2025 09:06
La Fiorentina perde un'altra finale, al Viola Park l'Inter vince 3-0 ed è campione d'Italia Primavera
30 maggio 2025 22:47
Finale Scudetto Primavera: Inter-Fiorentina, venerdì sarà sfida tra giganti al Viola Park
27 maggio 2025 22:59
Zaniolo manda all'ospedale due primavera della Roma, comunicato durissimo dei giallorossi
27 maggio 2025 22:41
La Procura della FIGC ha aperto un inchiesta sulla rissa tra Zaniolo e la Roma primavera al Viola Park
27 maggio 2025 11:02
Malesani: "I tifosi li conosco bene, pretendono molto, ma ho fiducia in Palladino e nella società"
21 maggio 2025 22:53
Tragedia sfiorata al Viola Park: fulmine cade in campo durante l'allenamento dell'Under 18
07 maggio 2025 11:44
Dal Viola Park: "Gosens in dubbio per la Roma, potrebbe riposare. Sugli esterni pronti Parisi-Folorunsho"
03 maggio 2025 15:12
Colpani verso la convocazione con l'Empoli mentre per Kean dipende da quando farà rientro a Firenze
24 aprile 2025 15:28
Commisso resta al Viola Park: il presidente guarda la sfida di Conference con i tifosi
10 aprile 2025 23:38
Dal Viola Park: De Gea verso la maglia da titolare, in panchina nuovamente Terracciano in Slovenia
09 aprile 2025 13:51
Nazione: "Parcheggi al Viola Park, a novembre la sentenza. Ieri incontro Commisso-Pignotti"
04 aprile 2025 10:05
Corriere Fiorentino: “Viola Park? Commisso incontra Pignotti, il Comune vuole trovare soluzioni"
04 aprile 2025 09:38
Sind. Bagno a Ripoli: "Ho incontrato Commisso. Parcheggio Viola Park? Opera fondamentale, aspettiamo Novembre"
03 aprile 2025 15:15
Manetti Bros. e Rocco Papaleo ospiti al Viola Park per presentare il film: U.s Palmese
01 aprile 2025 20:06
Giuseppe Rossi: "Una serata indimenticabile, grazie al popolo viola e alla Fiorentina"
25 marzo 2025 22:08
Nazione: “Mini vacanza finita per la Fiorentina, oggi allenamento al Viola Park: ultima sosta prima del finale”
19 marzo 2025 08:52
Allagamenti Viola Park, Casamonti: “Canale di scolo ostruito”. Il Comune: “Responsabilità non nostra”
16 marzo 2025 09:26
La storia di Billy Camara: dallo sbarco a Lampedusa al provino con la Fiorentina Primavera al Viola Park
06 marzo 2025 14:23
Dal Viola Park: Probabile formazione gigliata contro il Como: 4-4-2 senza Gudmundsson. In attacco la coppia Zaniolo-Beltran
15 febbraio 2025 15:16
Zaniolo: "Appena ho saputo della Fiorentina ho detto sì. Non vedo l'ora di lavorare con Palladino"
03 febbraio 2025 18:44
Patto di responsabilità al Viola Park, la Curva Fiesole non sarà all’Olimpico. Serve invertire la marcia
22 gennaio 2025 08:47
“Si cambi regime”, sedute sempre più intense al Viola Park, attenzione massima per uscire dalle difficoltà
15 gennaio 2025 09:20
Kean: “Continassa bellissima ma avete visto il Viola Park?! Bove? Mi sono spaventato tantissimo”
27 dicembre 2024 09:42
Funaro: "La Fiorentina continuerà a giocare al Franchi durante i lavori. Porteremo la tramvia a Bagno a Ripoli"
19 dicembre 2024 13:58
Cena di Natale al Viola Park, clima di festa con Bove coccolato da società e compagni
17 dicembre 2024 23:42
Bove torna al Viola Park, assisterà a tutti i prossimi allenamenti della Fiorentina
15 dicembre 2024 09:40
Bove è arrivato al Viola Park con Comuzzo, assisterà alla rifinitura della Fiorentina prima del Bologna
14 dicembre 2024 13:21
Gazzetta: “Bove domani lascerà l’ospedale e poi andrà al Viola Park. Futuro? Tutti gli scenari restano possibili”
11 dicembre 2024 09:16
Bucchioni: "Il modello da seguire è l'Atalanta. Il Viola Park deve diventare la fucina di talenti per il futuro"
10 dicembre 2024 14:21
Gazzetta: “Bove ha detto sì al defibrillatore, lunedì verrà operato. Poi la visita al Viola Park”
07 dicembre 2024 09:47
Dal Viola Park, Titolari vogliono giocare con l'Empoli per Bove. Gudmundsson ok, Richardson in gruppo
03 dicembre 2024 18:58
Angeloni: "Comuzzo riempie di orgoglio. In Primavera siamo società con meno stranieri. Lavoriamo sulla mentalità"
20 novembre 2024 18:58
Casini: "Il ricorso sul Viola Parking era preventivato. È un parcheggio non impattante ed è stato autorizzato"
19 novembre 2024 19:45
Dal Viola Park, Cataldi e Bove a disposizione, a Como ci saranno. Gudmundsson non si allena in gruppo
18 novembre 2024 19:47
Dodò e la gioia del Brasile, ma al Viola Park in che condizioni arriverà?
18 novembre 2024 10:35
Si chiude la settimana di sosta, domani al Viola Park senza sette giocatori, ancora in Nazionale
17 novembre 2024 09:57
Palladino: "Vivo al Viola Park, non voglio perdere neanche un minuto della giornata per la Fiorentina"
16 novembre 2024 14:20
Gudmundsson lavora da solo al Viola Park, nel mirino c’è il Como. Lo staff medico resta cauto
16 novembre 2024 09:59
Viola Park, braccio di ferro. Il Tar boccia il parcheggio, a rischio 500 posti auto. Resta la destinazione agricola
16 novembre 2024 09:55
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