Dal Viola Park, Cataldi e Bove a disposizione, a Como ci saranno. Gudmundsson non si allena in gruppo

La Fiorentina è tornata ad allenarsi al Viola Park, dopo la settimana di riposo concessa da mister Raffaele Palladino ai giocatori non impegnati con le nazionali, per preparare la trasferta di domenica quando i Viola se la vedranno contro il Como. Come riportato da Radio Bruno, torna in gruppo Danilo Cataldi dopo l’infortunio che lo teneva fuori dalla partita contro la Roma. Anche Edoardo Bove si è allenato regolarmente con il resto della squadra dopo aver lasciato il ritiro della Nazionale Under 21: per il centrocampista si trattava solo di stanchezza per le tante partite giocate con la Fiorentina proprio prima della sosta. Situazione diversa invece per Albert Gudmundsson: l’attaccante islandese è tornato a correre ma ancora non si sta allenando con i compagni e con ogni probabilità non ci sarà a Como. L’islandese mette nel mirino la sfida di Conference League contro il Pafos per quanto riguarda la convocazione mentre, per rivederlo in campo per un buon spezzone di gara, si dovrà attendere il big match del Franchi contro l’Inter.

PALLADINO SI PREPARA PER GENNAIO. LA RICHIESTA E’ IL VICE KEAN