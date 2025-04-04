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Reijnders in dubbio per la Fiorentina: mal di stomaco. Sarà valutato nelle prossime ore

Tijani Reijnders in dubbio per la Fiorentina. Come riportato da Sky Sport, il centrocampista ha avuto un'indisposizione in mattina, accusando mal di stomaco. Poco dopo l'inizio dell'allenamento, l'ola...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 aprile 2025 15:30
Reijnders in dubbio per la Fiorentina: mal di stomaco. Sarà valutato nelle prossime ore -
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Tijani Reijnders in dubbio per la Fiorentina. Come riportato da Sky Sport, il centrocampista ha avuto un'indisposizione in mattina, accusando mal di stomaco. Poco dopo l'inizio dell'allenamento, l'olandese è tornato a casa. Verrà rivalutato domani mattina da Conceicao e il suo staff: essendo solo mal di stomaco, non è da escludere un suo recupero. Situazione da monitorare. 

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