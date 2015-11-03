Notizie Allenamento Fiorentina Fiorentina

Dal Viola Park, Cataldi e Bove a disposizione, a Como ci saranno. Gudmundsson non si allena in gruppo
18 novembre 2024 19:47
Dal Viola Park, Oggi rifinitura e solo domani a Bergamo. Ancora tanta amarezza in casa Fiorentina
01 giugno 2024 19:01
Dal Viola Park, La Fiorentina partirà lunedì per Atene. Tutti a disposizione nell'allenamento di oggi
25 maggio 2024 19:46
Dal Viola Park, Belotti ed Ikonè mettono nel mirino il Napoli. L'obiettivo è avere tutti al meglio ad Atene
14 maggio 2024 19:29
Fiorentina-Venezia, 25 i precedenti, 13 le vittorie dei viola. All'andata lo sgambetto dei lagunari
16 aprile 2022 15:14
Un ultimo passo per il salto di qualità: gli esterni devono segnare più gol
22 febbraio 2022 09:36
In Curva Fiesole è nato un fico, alto un metro e mezzo. Condizioni Franchi disastrose
17 settembre 2020 19:21
Ecco le foto della seconda giornata di allenamenti per la Fiorentina
25 agosto 2020 21:55
Iachini confida nell'allenamento a piccoli gruppi. I giocatori intanto dovranno mantenere la condizione atletica allenandosi in casa
11 marzo 2020 14:01
Allenamento di fronte a 3.000 persone per la viola. Grande entusiasmo per il mister e la squadra
20 gennaio 2020 19:21
Terminate le vacanze per i giocatori viola. Oggi inizierà ufficialmente l'era di Beppe Iachini
28 dicembre 2019 12:18
La Fiorentina oggi e domani si allenerà a Corverciano non al centro sportivo. I motivi
07 agosto 2019 14:52
(FOTO): ALLENAMENTO A PORTE APERTE PRESENTI 1000 TIFOSI E ANDREA DELLA VALLE-CORVINO
24 maggio 2019 18:22
Né festa, né contestazione. Il racconto dell'allenamento della Fiorentina, senza la Fiesole...
01 novembre 2017 15:27
ALLENAMENTO A PORTE APERTE: 300 TIFOSI ALLO STADIO. MA NON C'È LA FIESOLE...
01 novembre 2017 14:46
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