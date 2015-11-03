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Notizie Allenamento Fiorentina Fiorentina

Dal Viola Park, Cataldi e Bove a disposizione, a Como ci saranno. Gudmundsson non si allena in gruppo

18 novembre 2024 19:47

Dal Viola Park, Oggi rifinitura e solo domani a Bergamo. Ancora tanta amarezza in casa Fiorentina

01 giugno 2024 19:01

Dal Viola Park, La Fiorentina partirà lunedì per Atene. Tutti a disposizione nell'allenamento di oggi

25 maggio 2024 19:46

Dal Viola Park, Belotti ed Ikonè mettono nel mirino il Napoli. L'obiettivo è avere tutti al meglio ad Atene

14 maggio 2024 19:29

Fiorentina-Venezia, 25 i precedenti, 13 le vittorie dei viola. All'andata lo sgambetto dei lagunari

16 aprile 2022 15:14

Un ultimo passo per il salto di qualità: gli esterni devono segnare più gol 

22 febbraio 2022 09:36

In Curva Fiesole è nato un fico, alto un metro e mezzo. Condizioni Franchi disastrose

17 settembre 2020 19:21

Ecco le foto della seconda giornata di allenamenti per la Fiorentina

25 agosto 2020 21:55

Iachini confida nell'allenamento a piccoli gruppi. I giocatori intanto dovranno mantenere la condizione atletica allenandosi in casa

11 marzo 2020 14:01

Allenamento di fronte a 3.000 persone per la viola. Grande entusiasmo per il mister e la squadra

20 gennaio 2020 19:21

Terminate le vacanze per i giocatori viola. Oggi inizierà ufficialmente l'era di Beppe Iachini

28 dicembre 2019 12:18

La Fiorentina oggi e domani si allenerà a Corverciano non al centro sportivo. I motivi

07 agosto 2019 14:52

(FOTO): ALLENAMENTO A PORTE APERTE PRESENTI 1000 TIFOSI E ANDREA DELLA VALLE-CORVINO

24 maggio 2019 18:22

Né festa, né contestazione. Il racconto dell'allenamento della Fiorentina, senza la Fiesole...

01 novembre 2017 15:27

ALLENAMENTO A PORTE APERTE: 300 TIFOSI ALLO STADIO. MA NON C'È LA FIESOLE...

01 novembre 2017 14:46

Lungo colloquio tra Pioli e Corvino. Le decisioni sulla linea da seguire e sull'allenamento a porte aperte di domani...

31 ottobre 2017 09:38

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