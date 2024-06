Dal Viola Park, Oggi rifinitura e solo domani a Bergamo. Ancora tanta amarezza in casa Fiorentina

Come riporta Radio Bruno arrivano gli aggiornamenti dal Viola Park dove la Fiorentina è tornata in campo dopo la sconfitta in finale di Conference League contro l’Olympiacos per preparare il recupero del match contro l’Atalanta di domani. Ultimo allenamento quindi della stagione per la Fiorentina, per Vincenzo Italiano che dirà addio dopo 3 anni, ma anche per molti giocatori che lasceranno Firenze in estate. La sofferenza e l’amarezza continua ad essere inevitabilmente tanta e si può toccare con mano dalle facce dei giocatori e dei dirigenti nella giornata di oggi. La Fiorentina ha svolto la rifinitura e partirà solo domani per Bergamo. Si prospetta un ampio turnover, in una partita che non conta praticamente nulla per la Fiorentina, ed Italiano molto probabilmente non convocherà nessun calciatore della Primavera.

