Cataldi: “Sono più rammaricato per i due punti persi che soddisfatto per un pari a San Siro”

Danilo Cataldi ha parlato in conferenza stampa da San Siro dopo il pareggio 2-2 contro il Milan, queste le parole del centrocampista della Fiorentina:

“Stasera sono più rammaricato per i due punti persi che soddisfatto per aver pareggiato a San Siro contro una grande squadra. Prima della partita nello spogliatoio ci siamo detti che venivamo da grandi risultati ma sempre in casa, questa per noi era un banco di prova importante, è stato positivo il nostro atteggiamento, siamo stati uniti“.

“Sapevamo che sarebbe stata difficile perché il Milan ha giocatori di grandi qualità come Theo e Leao ma abbiamo fatto una buona partita. Jovic è un giocatore che ha caratteristiche diverse dagli altri attaccanti del Milan, lui è un giocatore che se azzecca il primo controllo diventa pericoloso. Hanno fatto comunque gol rocamboleschi, ma nonostante tutto in diverse occasioni potevamo fare il terzo gol”.

“Mi è pesato tanto non giocare, è stato un periodo lungo abbastanza difficile in generale, ho avuto anche influenze che mi hanno tenuto fuori dal campo, è stato complicato. Adesso sto ritrovando continuità anche se siamo 6/7 centrocampisti di assoluto livello. Siamo tanti ed il mister ha cambiato più volte il sistema di gioco per trovare la quadra di adesso. Dobbiamo certamente migliorare in fase di possesso, soprattutto ad inizio azione. In fase di non possesso invece ci siamo, aggrediamo meglio e questo agevola anche il lavoro davanti di Gud e Kean“