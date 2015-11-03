Notizie Cataldi Fiorentina

Corriere Fiorentino punge la Fiorentina: “43 milioni spesi per tre centrocampisti, con 4 milioni riscattavi Cataldi”
12 aprile 2026 09:19
TMW: “Cataldi è diventato un punto fermo per Sarri. Un errore non averlo riscattato a Firenze?”
11 aprile 2026 15:59
Ag. Cataldi: “Quando abbiamo chiuso la trattativa per andare alla Fiorentina era un uomo distrutto”
14 marzo 2026 16:07
Il Genoa rimonta due gol anche alla Lazio, ma Cataldi al 97’ fa un favore alla Fiorentina
30 gennaio 2026 23:06
Precedenti Fiorentina Cagliari: 31 vittorie su 45, l'ultimo finì 1-0 con Cataldi che fa la dedica a Bove
24 gennaio 2026 15:28
Cataldi: "Firenze è stata differente per me, Kean ha doti fisiche incredibili e può diventare il numero uno"
15 gennaio 2026 14:07
Cappellini: "Non riscattare Cataldi una follia, è stato uno dei mille errori del mercato estivo Viola"
07 gennaio 2026 16:05
Nazione svela: "Cataldi bocciato da Pioli. Con Palladino sarebbe stato riscattato"
07 gennaio 2026 09:51
Riecco Cataldi: pedina indispensabile per Sarri e rimpianto della Fiorentina
06 gennaio 2026 11:30
Cataldi: "Alla Fiorentina e a Firenze sono stato bene. Quel 1° dicembre fu davvero intenso"
06 gennaio 2026 11:30
Sarri: "A Cataldi ha fatto bene l'aria di Firenze. Se avesse un motore superiore sarebbe da Big"
31 ottobre 2025 23:02
Grassia preoccupato: "Avrei tenuto Cataldi e Adli, c'è qualcosa che non funziona a livello di gruppo"
15 ottobre 2025 21:37
Cataldi torna a Firenze da turista ma il vuoto lasciato a centrocampo pesa ancora
07 ottobre 2025 23:29
Sella: “Alla Fiorentina manca uno come Cataldi. Dzeko? Meglio impiegarlo dall’inizio”
07 ottobre 2025 15:54
Malusci: "Alla Fiorentina manca un giocatore come Torreira, avrei riconfermato Cataldi perchè è un leader"
18 settembre 2025 15:38
Bucchioni: "Cataldi non riscattato per scelta tecnica. Fiorentina società che ha comprato di più in Italia"
04 settembre 2025 16:24
L'abbraccio da brividi tra Bove e Cataldi dopo aver scartato il regalo del compleanno. Ecco il video
07 agosto 2025 15:25
Fattori: “Sohm non è più forte di Adli e Cataldi. Era meglio Bernabè, Pioli ci lavorerà”
04 agosto 2025 18:13
Corriere dello sport: "Cataldi di nuovo al centro del progetto Lazio con Sarri, sarà fondamentale"
20 luglio 2025 16:37
La Fiorentina saluta i calciatori non riscattati: "Grazie per aver indossato con passione la nostra maglia"
30 giugno 2025 11:09
Cataldi su Palladino: "Un uomo capace di affrontare ogni tipo di situazione dentro e fuori dal campo"
28 giugno 2025 11:50
Cataldi saluta: "Non dimenticherò mai quei momenti che ci hanno fatto paura ma poi ci hanno unito"
28 giugno 2025 11:34
La Stampa annuncia: "Cataldi potrebbe non restare alla Lazio, piace al Torino di Baroni"
27 giugno 2025 13:35
Da Roma: Cataldi non è certo di rimanere alla Lazio. Vuole garanzie e fiducia, Sarri riflette
25 giugno 2025 17:30
Anche questa stagione la Fiorentina cambierà il suo regista, è il settimo anno di fila che succede
18 giugno 2025 17:10
TMW conferma: "La Fiorentina ha deciso di non riscattare Cataldi. Ritroverà Sarri alla Lazio"
17 giugno 2025 13:50
Pedullà annuncia: "La Fiorentina ha deciso di non riscattare Cataldi, se lo riprende Sarri"
17 giugno 2025 00:00
Pedullà su Cataldi: "Si viaggia verso un ritorno alla Lazio, il giocatore sarebbe contento di tornare da Sarri."
15 giugno 2025 12:04
Orsi: "Se prendi Pioli, vai ad ingaggiare uno dei migliori allenatori in circolazione in Europa"
14 giugno 2025 18:36
Amoruso: "Biraghi al Toro? scelta giusta per tutti, la Fiorentina non ne sentirà la mancanza"
13 giugno 2025 22:54
Per il Corriere Fiorentino Pioli vuole ripartire dal 3-5-2 e come regista il preferito dal tecnico viola è Bennacer
13 giugno 2025 08:49
Per il Corriere dello Sport-Stadio la Fiorentina è interessata a Frendrup dal Genoa e Bennacer
13 giugno 2025 08:22
Repubblica: "Cataldi, turbato dalle dimissioni di Palladino, potrebbe decidere di tornare alla Lazio da Sarri"
10 giugno 2025 14:01
Corriere dello Sport svela: “Sarri vuole Cataldi alla Lazio, la Fiorentina lascerà decidere il calciatore”
08 giugno 2025 09:06
Corriere dello Sport: "Cataldi più lontano dalla Fiorentina. Senza Palladino potrebbe tornare da Sarri"
02 giugno 2025 11:48
Cataldi torna alla Lazio? Ha grande feeling con Sarri. E senza Palladino alla Fiorentina può salutare
01 giugno 2025 20:16
Gazzetta dello Sport: "Cataldi e un riscatto quasi certo: dal legame forte con Palladino al costo contenuto"
27 maggio 2025 11:43
Agostinelli: "La Fiorentina ha fatto poco per le sue possibilità, è mancato il salto di qualità"
24 maggio 2025 15:19
Gazzetta: "Comuzzo dovrebbe recuperare per Udine, Cataldi sarà convocato ma è difficile che giochi"
22 maggio 2025 11:55
Dal Viola Park: "Palladino recupera Cataldi per l'Udinese. Rebus Comuzzo, Gudmundsson recuperato"
21 maggio 2025 21:13
Contro l'Udinese Fagioli e Pablo Marì diffidati. Comuzzo e Cataldi da valutare per il rientro
19 maggio 2025 23:47
Nazione: "Il campionato di Cataldi potrebbe essere già finito. Speranze minime di rivederlo in campo"
14 maggio 2025 09:11
Gazzetta: “Kean e Gudmundsson dovrebbero recuperare per il Bologna. Torna anche Cataldi?”
14 maggio 2025 08:50
Monti: "Cataldi è un'assenza pesantissima, senza di lui ci manca equilibrio a centrocampo"
12 maggio 2025 14:40
Corriere dello Sport: "Cataldi sarà out, pessimismo su Kean. Torna Marì, in mediana Richardson"
11 maggio 2025 09:37
Gazzetta: “Gosens, De Gea e Cataldi verso il riscatto. La Fiorentina può sacrificare Comuzzo”
10 maggio 2025 09:24
Kean è in dubbio per la gara contro il Venezia: "Il giocatore ha avvertito un dolore alla coscia durante uno scatto"
09 maggio 2025 14:20
I convocati della Fiorentina per il Betis: Dodò sta bene e torna a disposizione, Cataldi è l'unico assente
08 maggio 2025 12:20
Malusci: "L'assenza di Cataldi pesa molto, mancherà l'allenatore in campo della Fiorentina domani"
07 maggio 2025 14:15
Rifinitura Fiorentina verso il Betis: Cataldi non si allena ed è l'unico assente, Dodò è recuperato
07 maggio 2025 11:45
Corriere dello Sport svela: "Cataldi a fari spenti sta provando ad eliminare il fastidio muscolare"
07 maggio 2025 09:15
Corriere Fiorentino: "Cataldi resta in dubbio per il Betis, si scaldano Adlì e Fagioli"
06 maggio 2025 08:20
Corriere dello Sport pessimista: "Cataldi assente oggi, dovrebbe saltare anche il ritorno di giovedì contro il Betis"
04 maggio 2025 14:20
Bocci: "Beltran fa fatica a fare la punta, la mancanza di un vice Kean si fa sentire troppo"
02 maggio 2025 18:42
Cataldi esce per infortunio muscolare. Ieri non si era allenato con il resto del gruppo per precauzione
01 maggio 2025 21:56
Nazione: “Futuro di Cataldi? Ci sarà tempo ma se dipendesse solo da lui ci sarebbe sempre la Fiorentina”
29 aprile 2025 09:56
Nazione: “La Fiorentina esce da San Siro mordendosi le mani. L’esclusione di Cataldi porta fragilità”
06 aprile 2025 09:48
Cataldi: "Sono più rammaricato per i due punti persi che soddisfatto per un pari a San Siro"
06 aprile 2025 00:15
Cataldi ricorda Suor Paola: "Sei stata d'ispirazione per me, hai dedicato la tua intera vita al prossimo"
02 aprile 2025 14:20
Corriere dello Sport: "Gosens, Cataldi e De Gea pronti a restare. Bove, Zaniolo e Colpani, riscatto difficile"
29 marzo 2025 09:50
Sentite Cataldi: "Vorrei vincere la Conference ma ancora di più vorrei andare in Champions, ti dà tanto"
26 marzo 2025 10:53
Cataldi: "Palladino? Rapporto franco e diretto. Infortuni? Dispiaciuto di essere fuori così a lungo"
26 marzo 2025 10:48
Nazione: “Cataldi verso il riscatto, resterà alla Fiorentina. 4 milioni alla Lazio”
26 marzo 2025 10:38
Di Gennaro: "La Fiorentina può tenere nel mirino la Champions. Fagioli? È di un'altra categoria, ha il calcio nel dna"
26 marzo 2025 09:52
Nazione: "Cataldi, Adlì e Gud, il loro riscatto è nel limbo per diversi motivi. Sull'islandese pesa il processo"
25 marzo 2025 09:50
Gazzetta: "Cataldi e Folorunsho verranno riscattati per 12 milioni. Adlì dubbio per la Fiorentina, cifre alte"
23 marzo 2025 10:15
Borja Valero: “Centrocampo Fiorentina? Il Made in Italy può essere un bene per il calcio. Si compensano”
20 marzo 2025 09:15
Scugnizzo Viola: "Grazie Juve per averci regalato giocatori top e per esserti presa i nostri scarti"
17 marzo 2025 16:06
Cataldi: "Non abbiamo una gerarchia sulle punizioni. Le ultime nostre partite non sono state buone"
05 marzo 2025 19:13
Djuricic: “Palladino, Peluso, Pradè e Cataldi sono degli amici. Dragowski? Ha ancora la residenza a Firenze”
04 marzo 2025 09:22
Nazione consiglia Palladino: “Serve il 4-3-2-1. Fagioli non può stare in panchina. Cataldi è crollato”
25 febbraio 2025 10:34
Baiano: "Il Como è tecnicamente più forte della Fiorentina, certi giocatori di qualità non li hai tu"
18 febbraio 2025 14:32
Cataldi e Folorunsho spaesati: "Mister come ci mettiamo?" Palladino: "Stretti e compatti"
16 febbraio 2025 19:06
Repubblica: "Cataldi si allena da giorni con regolarità. Palladino vuole schierarlo col Como"
14 febbraio 2025 11:09
Dal Viola Park: "Adlì non si allena e rischia di saltare San Siro. Gud non preoccupa. Ci sono Colpani e Cataldi"
07 febbraio 2025 19:40
Nazione: “Colpani sì, Cataldi no. Palladino è in emergenza a centrocampo vista l’espulsione di Adlì”
31 gennaio 2025 08:36
Dal Viola Park: ancora in dubbio Cataldi, a rischio per il Genoa. Comuzzo regolarmente in gruppo
30 gennaio 2025 14:50
Gazzetta: “Cataldi spinge per esserci contro il Genoa, sta recuperando. Pablo Marì fa il suo esordio?”
30 gennaio 2025 09:01
Scugnizzo Viola: "Lazio-Fiorentina 1-2: Un trionfo viola e il caos della Nord. Coerenza, questa sconosciuta"
28 gennaio 2025 13:41
Cataldi in gruppo da un paio di giorni. Ci prova per la Lazio. Pongracic dal 1’? Palladino ha dei dubbi
24 gennaio 2025 08:50
Cataldi stringe i denti e torna in gruppo, non gioca titolare dal 29 dicembre. La Fiorentina ha bisogno di lui
23 gennaio 2025 09:19
Radio Bruno annuncia: "Cataldi assente dall'allenamento, convocazione difficile per domenica"
22 gennaio 2025 14:00
Cataldi ancora fermo ai box per un problema fisico. Rischia di saldare anche la Lazio
22 gennaio 2025 08:53
Repubblica: "Pongracic e Cataldi per il rilancio. Comuzzo e Colpani verso la panchina"
21 gennaio 2025 08:58
Convocati Fiorentina: Cataldi out. Fuori anche Kayode e Ikonè: cessione vicina?
19 gennaio 2025 10:46
Cataldi assente contro il Torino, Palladino: "Non ancora recuperato, spero per la prossima settimana"
17 gennaio 2025 17:04
Cataldi ancora in dubbio per il Torino, verrà valutato nei prossimi giorni. Folorunsho verso la titolarità
16 gennaio 2025 08:50
Dal Viola Park: “Cataldi ancora a parte, ma può recuperare. Folorunsho può partire titolare"
15 gennaio 2025 09:22
I convocati della Fiorentina per il Monza: Cataldi non ce la fa, c'è Folorunsho. Ok Gudmundsson
12 gennaio 2025 16:56
Fiorentina oggi in campo, Palladino dovrà valutare le condizioni di Gudmundsson, Gosens e Cataldi
07 gennaio 2025 08:26
Corriere dello Sport: “Contro il Napoli tre giocatori in dubbio. Cataldi rischia il forfait, ha l’influenza”
02 gennaio 2025 09:48
TMW: "Cataldi e Gosens verrano riscattati, per De Gea verrà attivata l'opzione fino al 2025/26"
01 gennaio 2025 22:15
Lunedì l’Udinese al Franchi: recuperati Sottil e Cataldi. Turno di riposo per Beltran?
21 dicembre 2024 10:05
Sottil e Cataldi saltano il Guimaraes: non sono stati convocati per una tonsillite
18 dicembre 2024 15:40
Nazione: “Palladino recupera Cataldi, farà coppia con Adlì. Ballottaggio Ikoné-Colpani”
15 dicembre 2024 09:50
Cataldi a rischio per il Lask: il centrocampista non si è allenato con il resto della squadra
11 dicembre 2024 14:20
Caressa: "Pradè mercato geniale, con De Gea e Kean si è fidato della propria conoscenza oltre i numeri"
11 dicembre 2024 00:08
Nazione non ha dubbi: “La zona scudetto non è più un caso per la Fiorentina. Ottava vittoria consecutiva in A”
09 dicembre 2024 09:29
Firenze si rialza grazie a Cataldi e a quel legame con Bove. L’ex Lazio ha dimostrato leadership e maturità
09 dicembre 2024 09:22
Open VAR: Gol di Cataldi regolare, Kouamé e in fuorigioco ma non impatta, il portiere vede partire il pallone
09 dicembre 2024 09:09
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