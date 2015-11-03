Labaro Viola

Notizie Cataldi Fiorentina

Corriere Fiorentino punge la Fiorentina: “43 milioni spesi per tre centrocampisti, con 4 milioni riscattavi Cataldi”

12 aprile 2026 09:19

TMW: “Cataldi è diventato un punto fermo per Sarri. Un errore non averlo riscattato a Firenze?”

11 aprile 2026 15:59

Ag. Cataldi: “Quando abbiamo chiuso la trattativa per andare alla Fiorentina era un uomo distrutto”

14 marzo 2026 16:07

Il Genoa rimonta due gol anche alla Lazio, ma Cataldi al 97’ fa un favore alla Fiorentina

30 gennaio 2026 23:06

Precedenti Fiorentina Cagliari: 31 vittorie su 45, l'ultimo finì 1-0 con Cataldi che fa la dedica a Bove

24 gennaio 2026 15:28

Cataldi: "Firenze è stata differente per me, Kean ha doti fisiche incredibili e può diventare il numero uno"

15 gennaio 2026 14:07

Cappellini: "Non riscattare Cataldi una follia, è stato uno dei mille errori del mercato estivo Viola"

07 gennaio 2026 16:05

Nazione svela: "Cataldi bocciato da Pioli. Con Palladino sarebbe stato riscattato"

07 gennaio 2026 09:51

Riecco Cataldi: pedina indispensabile per Sarri e rimpianto della Fiorentina

06 gennaio 2026 11:30

Cataldi: "Alla Fiorentina e a Firenze sono stato bene. Quel 1° dicembre fu davvero intenso"

06 gennaio 2026 11:30

Sarri: "A Cataldi ha fatto bene l'aria di Firenze. Se avesse un motore superiore sarebbe da Big"

31 ottobre 2025 23:02

Grassia preoccupato: "Avrei tenuto Cataldi e Adli, c'è qualcosa che non funziona a livello di gruppo"

15 ottobre 2025 21:37

Cataldi torna a Firenze da turista ma il vuoto lasciato a centrocampo pesa ancora

07 ottobre 2025 23:29

Sella: “Alla Fiorentina manca uno come Cataldi. Dzeko? Meglio impiegarlo dall’inizio”

07 ottobre 2025 15:54

Malusci: "Alla Fiorentina manca un giocatore come Torreira, avrei riconfermato Cataldi perchè è un leader"

18 settembre 2025 15:38

Bucchioni: "Cataldi non riscattato per scelta tecnica. Fiorentina società che ha comprato di più in Italia"

04 settembre 2025 16:24

L'abbraccio da brividi tra Bove e Cataldi dopo aver scartato il regalo del compleanno. Ecco il video

07 agosto 2025 15:25

Fattori: “Sohm non è più forte di Adli e Cataldi. Era meglio Bernabè, Pioli ci lavorerà”

04 agosto 2025 18:13

Corriere dello sport: "Cataldi di nuovo al centro del progetto Lazio con Sarri, sarà fondamentale"

20 luglio 2025 16:37

La Fiorentina saluta i calciatori non riscattati: "Grazie per aver indossato con passione la nostra maglia"

30 giugno 2025 11:09

Cataldi su Palladino: "Un uomo capace di affrontare ogni tipo di situazione dentro e fuori dal campo"

28 giugno 2025 11:50

Cataldi saluta: "Non dimenticherò mai quei momenti che ci hanno fatto paura ma poi ci hanno unito"

28 giugno 2025 11:34

La Stampa annuncia: "Cataldi potrebbe non restare alla Lazio, piace al Torino di Baroni"

27 giugno 2025 13:35

Da Roma: Cataldi non è certo di rimanere alla Lazio. Vuole garanzie e fiducia, Sarri riflette

25 giugno 2025 17:30

Anche questa stagione la Fiorentina cambierà il suo regista, è il settimo anno di fila che succede

18 giugno 2025 17:10

TMW conferma: "La Fiorentina ha deciso di non riscattare Cataldi. Ritroverà Sarri alla Lazio"

17 giugno 2025 13:50

Pedullà annuncia: "La Fiorentina ha deciso di non riscattare Cataldi, se lo riprende Sarri"

17 giugno 2025 00:00

Pedullà su Cataldi: "Si viaggia verso un ritorno alla Lazio, il giocatore sarebbe contento di tornare da Sarri."

15 giugno 2025 12:04

Orsi: "Se prendi Pioli, vai ad ingaggiare uno dei migliori allenatori in circolazione in Europa"

14 giugno 2025 18:36

Amoruso: "Biraghi al Toro? scelta giusta per tutti, la Fiorentina non ne sentirà la mancanza"

13 giugno 2025 22:54

Per il Corriere Fiorentino Pioli vuole ripartire dal 3-5-2 e come regista il preferito dal tecnico viola è Bennacer

13 giugno 2025 08:49

Per il Corriere dello Sport-Stadio la Fiorentina è interessata a Frendrup dal Genoa e Bennacer

13 giugno 2025 08:22

Repubblica: "Cataldi, turbato dalle dimissioni di Palladino, potrebbe decidere di tornare alla Lazio da Sarri"

10 giugno 2025 14:01

Corriere dello Sport svela: “Sarri vuole Cataldi alla Lazio, la Fiorentina lascerà decidere il calciatore”

08 giugno 2025 09:06

Corriere dello Sport: "Cataldi più lontano dalla Fiorentina. Senza Palladino potrebbe tornare da Sarri"

02 giugno 2025 11:48

Cataldi torna alla Lazio? Ha grande feeling con Sarri. E senza Palladino alla Fiorentina può salutare

01 giugno 2025 20:16

Gazzetta dello Sport: "Cataldi e un riscatto quasi certo: dal legame forte con Palladino al costo contenuto"

27 maggio 2025 11:43

Agostinelli: "La Fiorentina ha fatto poco per le sue possibilità, è mancato il salto di qualità"

24 maggio 2025 15:19

Gazzetta: "Comuzzo dovrebbe recuperare per Udine, Cataldi sarà convocato ma è difficile che giochi"

22 maggio 2025 11:55

Dal Viola Park: "Palladino recupera Cataldi per l'Udinese. Rebus Comuzzo, Gudmundsson recuperato"

21 maggio 2025 21:13

Contro l'Udinese Fagioli e Pablo Marì diffidati. Comuzzo e Cataldi da valutare per il rientro

19 maggio 2025 23:47

Nazione: "Il campionato di Cataldi potrebbe essere già finito. Speranze minime di rivederlo in campo"

14 maggio 2025 09:11

Gazzetta: “Kean e Gudmundsson dovrebbero recuperare per il Bologna. Torna anche Cataldi?”

14 maggio 2025 08:50

Monti: "Cataldi è un'assenza pesantissima, senza di lui ci manca equilibrio a centrocampo"

12 maggio 2025 14:40

Corriere dello Sport: "Cataldi sarà out, pessimismo su Kean. Torna Marì, in mediana Richardson"

11 maggio 2025 09:37

Gazzetta: “Gosens, De Gea e Cataldi verso il riscatto. La Fiorentina può sacrificare Comuzzo”

10 maggio 2025 09:24

Kean è in dubbio per la gara contro il Venezia: "Il giocatore ha avvertito un dolore alla coscia durante uno scatto"

09 maggio 2025 14:20

I convocati della Fiorentina per il Betis: Dodò sta bene e torna a disposizione, Cataldi è l'unico assente

08 maggio 2025 12:20

Malusci: "L'assenza di Cataldi pesa molto, mancherà l'allenatore in campo della Fiorentina domani"

07 maggio 2025 14:15

Rifinitura Fiorentina verso il Betis: Cataldi non si allena ed è l'unico assente, Dodò è recuperato

07 maggio 2025 11:45

Corriere dello Sport svela: "Cataldi a fari spenti sta provando ad eliminare il fastidio muscolare"

07 maggio 2025 09:15

Corriere Fiorentino: "Cataldi resta in dubbio per il Betis, si scaldano Adlì e Fagioli"

06 maggio 2025 08:20

Corriere dello Sport pessimista: "Cataldi assente oggi, dovrebbe saltare anche il ritorno di giovedì contro il Betis"

04 maggio 2025 14:20

Bocci: "Beltran fa fatica a fare la punta, la mancanza di un vice Kean si fa sentire troppo"

02 maggio 2025 18:42

Cataldi esce per infortunio muscolare. Ieri non si era allenato con il resto del gruppo per precauzione

01 maggio 2025 21:56

Nazione: “Futuro di Cataldi? Ci sarà tempo ma se dipendesse solo da lui ci sarebbe sempre la Fiorentina”

29 aprile 2025 09:56

Nazione: “La Fiorentina esce da San Siro mordendosi le mani. L’esclusione di Cataldi porta fragilità”

06 aprile 2025 09:48

Cataldi: "Sono più rammaricato per i due punti persi che soddisfatto per un pari a San Siro"

06 aprile 2025 00:15

Cataldi ricorda Suor Paola: "Sei stata d'ispirazione per me, hai dedicato la tua intera vita al prossimo"

02 aprile 2025 14:20

Corriere dello Sport: "Gosens, Cataldi e De Gea pronti a restare. Bove, Zaniolo e Colpani, riscatto difficile"

29 marzo 2025 09:50

Sentite Cataldi: "Vorrei vincere la Conference ma ancora di più vorrei andare in Champions, ti dà tanto"

26 marzo 2025 10:53

Cataldi: "Palladino? Rapporto franco e diretto. Infortuni? Dispiaciuto di essere fuori così a lungo"

26 marzo 2025 10:48

Nazione: “Cataldi verso il riscatto, resterà alla Fiorentina. 4 milioni alla Lazio”

26 marzo 2025 10:38

Di Gennaro: "La Fiorentina può tenere nel mirino la Champions. Fagioli? È di un'altra categoria, ha il calcio nel dna"

26 marzo 2025 09:52

Nazione: "Cataldi, Adlì e Gud, il loro riscatto è nel limbo per diversi motivi. Sull'islandese pesa il processo"

25 marzo 2025 09:50

Gazzetta: "Cataldi e Folorunsho verranno riscattati per 12 milioni. Adlì dubbio per la Fiorentina, cifre alte"

23 marzo 2025 10:15

Borja Valero: “Centrocampo Fiorentina? Il Made in Italy può essere un bene per il calcio. Si compensano”

20 marzo 2025 09:15

Scugnizzo Viola: "Grazie Juve per averci regalato giocatori top e per esserti presa i nostri scarti"

17 marzo 2025 16:06

Cataldi: "Non abbiamo una gerarchia sulle punizioni. Le ultime nostre partite non sono state buone"

05 marzo 2025 19:13

Djuricic: “Palladino, Peluso, Pradè e Cataldi sono degli amici. Dragowski? Ha ancora la residenza a Firenze”

04 marzo 2025 09:22

Nazione consiglia Palladino: “Serve il 4-3-2-1. Fagioli non può stare in panchina. Cataldi è crollato”

25 febbraio 2025 10:34

Baiano: "Il Como è tecnicamente più forte della Fiorentina, certi giocatori di qualità non li hai tu"

18 febbraio 2025 14:32

Cataldi e Folorunsho spaesati: "Mister come ci mettiamo?" Palladino: "Stretti e compatti"

16 febbraio 2025 19:06

Repubblica: "Cataldi si allena da giorni con regolarità. Palladino vuole schierarlo col Como"

14 febbraio 2025 11:09

Dal Viola Park: "Adlì non si allena e rischia di saltare San Siro. Gud non preoccupa. Ci sono Colpani e Cataldi"

07 febbraio 2025 19:40

Nazione: “Colpani sì, Cataldi no. Palladino è in emergenza a centrocampo vista l’espulsione di Adlì”

31 gennaio 2025 08:36

Dal Viola Park: ancora in dubbio Cataldi, a rischio per il Genoa. Comuzzo regolarmente in gruppo

30 gennaio 2025 14:50

Gazzetta: “Cataldi spinge per esserci contro il Genoa, sta recuperando. Pablo Marì fa il suo esordio?”

30 gennaio 2025 09:01

Scugnizzo Viola: "Lazio-Fiorentina 1-2: Un trionfo viola e il caos della Nord. Coerenza, questa sconosciuta"

28 gennaio 2025 13:41

Cataldi in gruppo da un paio di giorni. Ci prova per la Lazio. Pongracic dal 1’? Palladino ha dei dubbi 

24 gennaio 2025 08:50

Cataldi stringe i denti e torna in gruppo, non gioca titolare dal 29 dicembre. La Fiorentina ha bisogno di lui

23 gennaio 2025 09:19

Radio Bruno annuncia: "Cataldi assente dall'allenamento, convocazione difficile per domenica"

22 gennaio 2025 14:00

Cataldi ancora fermo ai box per un problema fisico. Rischia di saldare anche la Lazio 

22 gennaio 2025 08:53

Repubblica: "Pongracic e Cataldi per il rilancio. Comuzzo e Colpani verso la panchina"

21 gennaio 2025 08:58

Convocati Fiorentina: Cataldi out. Fuori anche Kayode e Ikonè: cessione vicina?

19 gennaio 2025 10:46

Cataldi assente contro il Torino, Palladino: "Non ancora recuperato, spero per la prossima settimana"

17 gennaio 2025 17:04

Cataldi ancora in dubbio per il Torino, verrà valutato nei prossimi giorni. Folorunsho verso la titolarità 

16 gennaio 2025 08:50

Dal Viola Park: “Cataldi ancora a parte, ma può recuperare. Folorunsho può partire titolare"

15 gennaio 2025 09:22

I convocati della Fiorentina per il Monza: Cataldi non ce la fa, c'è Folorunsho. Ok Gudmundsson

12 gennaio 2025 16:56

Fiorentina oggi in campo, Palladino dovrà valutare le condizioni di Gudmundsson, Gosens e Cataldi 

07 gennaio 2025 08:26

Corriere dello Sport: “Contro il Napoli tre giocatori in dubbio. Cataldi rischia il forfait, ha l’influenza”

02 gennaio 2025 09:48

TMW: "Cataldi e Gosens verrano riscattati, per De Gea verrà attivata l'opzione fino al 2025/26"

01 gennaio 2025 22:15

Lunedì l’Udinese al Franchi: recuperati Sottil e Cataldi. Turno di riposo per Beltran?

21 dicembre 2024 10:05

Sottil e Cataldi saltano il Guimaraes: non sono stati convocati per una tonsillite

18 dicembre 2024 15:40

Nazione: “Palladino recupera Cataldi, farà coppia con Adlì. Ballottaggio Ikoné-Colpani”

15 dicembre 2024 09:50

Cataldi a rischio per il Lask: il centrocampista non si è allenato con il resto della squadra

11 dicembre 2024 14:20

Caressa: "Pradè mercato geniale, con De Gea e Kean si è fidato della propria conoscenza oltre i numeri"

11 dicembre 2024 00:08

Nazione non ha dubbi: “La zona scudetto non è più un caso per la Fiorentina. Ottava vittoria consecutiva in A”

09 dicembre 2024 09:29

Firenze si rialza grazie a Cataldi e a quel legame con Bove. L’ex Lazio ha dimostrato leadership e maturità 

09 dicembre 2024 09:22

Open VAR: Gol di Cataldi regolare, Kouamé e in fuorigioco ma non impatta, il portiere vede partire il pallone

09 dicembre 2024 09:09

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