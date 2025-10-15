Grassia preoccupato: "Avrei tenuto Cataldi e Adli, c'è qualcosa che non funziona a livello di gruppo"

Il punto di vista del giornalista Filippo Grassia sulle difficoltà della Fiorentina attesa dalla difficile trasferta di Milano

Interrogato sui temi caldi di casa Fiorentina, il giornalista Filippo Grassia ha parlato all'interno de "Il Pentasport" di Radio Bruno.

Ecco le impressioni del giornalista:

Sulla posizione di Stefano Pioli:

"Conoscendo Commisso e Pradé, non credo che ci sia la volontà di esonerare un tecnico con quell'ingaggio; la situazione però è al quanto paradossale. Sarebbe da capire se sul mercato hanno lavorato tutti insieme, mi auguro di si. Io Cataldi e Adli li avrei tenuti, nel centrocampo viola ci sarebbero stai bene e sono stati la fortuna della Fiorentina nelle 8 vittorie consecutive".

Sul calendario:

"Il calendario della Fiorentina non è semplice, rischi di uscirne davvero con le ossa rotte. Se volevi cambiare tecnico lo avresti dovuto fare adesso nella sosta. Pioli resterà sulla Fiorentina almeno fino al Bologna, ma è comunque conscio che quanto raggiunto sino ad ora è troppo poco. Forse converrebbe modificare l'identità di questa squadra. Fossero stati solo 2/3 giocatori sotto rendimento sarebbe stato un conto, ma ad ora tutti i giocatori stanno rendendo al 40% delle loro potenzialità. C'è qualcosa che non funziona a livello di gruppo: non a caso in 6 partite ha cambiato 4 moduli. I singoli li hai, ma ti manca la squadra; per uscirne indenni da Milano proverei la difesa a 4, tre centrocampisti e davanti Kean e Piccoli con un giocatore a supporto. Devi cercare di attaccare il Milan rendendo meno fragile la fase difensiva"