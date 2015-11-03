Notizie Adli Fiorentina

Grassia preoccupato: "Avrei tenuto Cataldi e Adli, c'è qualcosa che non funziona a livello di gruppo"
15 ottobre 2025 21:37
Adli: "Volevo rimanere al Milan ma loro volevano vendermi. Sono venuto in Arabia a scopo economico"
27 settembre 2025 17:33
Da Milano: è Adli ad aver chiesto alla Fiorentina di non riscattarlo per affermarsi al Milan
16 settembre 2025 22:52
Adli si trasferisce all’Al Shabab: guadagnerà 6 milioni a stagione per tre anni
08 settembre 2025 16:15
Da Franchi a Riad: Adli pronto a raccogliere l’eredità di Bonaventura anche all’Al-Shabab
06 settembre 2025 22:21
Che fine hanno fatto i calciatori non riscattati dalla Fiorentina? Adli è in Serie D, Colpani in Serie B
05 settembre 2025 12:29
Fattori: “Sohm non è più forte di Adli e Cataldi. Era meglio Bernabè, Pioli ci lavorerà”
04 agosto 2025 18:13
TuttoSport riporta: "Adli in uscita dal Milan potrebbe andare al Sassuolo o al Torino"
26 luglio 2025 19:05
Sassuolo, occhi su Adli: Carnevali conferma l'interesse per l'ex centrocampista della Fiorentina
19 luglio 2025 00:02
TMW: "Il Napoli ha fatto un sondaggio per Adli, nelle ultime ore si è mosso anche il Sassuolo"
15 luglio 2025 11:29
TMW: "Adli fuori dal progetto Milan. L'ex Fiorentina è stato spedito in Serie D in attesa di offerte"
14 luglio 2025 18:14
La Gazzetta scrive: "Adli tornerebbe volentieri alla Fiorentina, è stato proposto anche al Bologna"
11 luglio 2025 12:18
Nazione: “Ritorno di fiamma per Adlì? Se la Fiorentina dovesse chiamare sarebbe la sua priorità”
08 luglio 2025 08:18
Tuttosport spiega: "Adli fuori dai piani di Allegri, interessa molto al Sassuolo neo promosso"
05 luglio 2025 16:32
Allegri scarica Adli prima di cominciare: spedito in ritiro con Milan Futuro e addio già scritto
02 luglio 2025 23:31
Fiorentina omaggia Adli sui social dopo il rirntro al Milan, il Pittore risponde: "È stato un onore"
30 giugno 2025 14:15
La Fiorentina saluta i calciatori non riscattati: "Grazie per aver indossato con passione la nostra maglia"
30 giugno 2025 11:09
Il Qatar vuole Adli ma lui dopo che la Fiorentina lo ha scartato vuole restare al Milan con Allegri
29 giugno 2025 18:20
TuttoSport titola: "Adli è ai margini del progetto di Allegri, verrà ceduto in questa sessione di mercato"
27 giugno 2025 13:20
Per il Corriere Fiorentino Pioli vuole ripartire dal 3-5-2 e come regista il preferito dal tecnico viola è Bennacer
13 giugno 2025 08:49
TMW, Adli potrebbe ripartire dal Napoli. Piace ai dirigenti azzurri per la sua duttilità a centrocampo
29 maggio 2025 14:48
Adlì saluta la Fiorentina: "Grazie a Firenze e a i miei compagni. Gruppo straordinario e uomini veri"
27 maggio 2025 22:13
GdS: "Tare nuovo ds del Milan: tra i nodi da sciogliere anche Adli. La Fiorentina difficilmente lo riscatterà"
24 maggio 2025 12:32
Gazzetta: “Troppi 10 milioni per Adlì, ma se il Milan fa lo sconto, Fiorentina disposta a riscattarlo”
22 maggio 2025 08:42
Gazzetta: "Palladino ha studiato la difesa 4 con Dodò e Gosens esterni alti, Adli o Ndour punta"
18 maggio 2025 11:37
La Gazzetta afferma: "Zaniolo tornerà in Turchia. Ai saluti anche Adli e Colpani, solamente Folorunsho in bilico"
14 maggio 2025 15:00
Amoruso: "L'assenza di Kean può essere un bene perché la Fiorentina è diventata prevedibile con lui"
12 maggio 2025 14:22
Gazzetta: "Adlì domani si gioca il futuro, non è un punto fisso per la Fiorentina. Per il riscatto servono 10 milioni"
07 maggio 2025 09:03
Malusci: "Assurdo manchi il sostituto di Dodo, Folorunsho è l'unico che può fare quel ruolo da adattato"
30 aprile 2025 14:11
Flachi scuote la Fiorentina: “Squadra cresciuta quest'anno, col Betis per diventare grandi”
29 aprile 2025 23:00
Cm.com scrive: "Sono basse le percentuali di permanenza di Adli a Firenze, il riscatto è di 10 milioni"
29 aprile 2025 12:55
Nazione: “Adlì dipinge, eurogol di Mandragora. Fiorentina in piena bagarre nella corsa all’Europa”
28 aprile 2025 09:40
Adli risorge contro l’Empoli: "Si torna a dipingere", ma il suo futuro è ancora in bilico
27 aprile 2025 22:46
Adli sull'infortunio: "Ho avuto difficoltà a tornare ma la società e i compagni mi sono stati vicini"
27 aprile 2025 18:28
Probabile formazione viola: "Fagioli potrebbe riposare un turno, scalpita Adli dall'inizio"
26 aprile 2025 19:10
Probabile formazione viola: Adli e Richardson dovrebbero partire titolari contro il Celje
16 aprile 2025 13:57
Cm.com: "La Fiorentina non ha intenzione di riscattare Adli a 10 milioni. Sottil tornerà a Firenze"
05 aprile 2025 11:46
Gazzetta: “Adlì difficilmente resterà alla Fiorentina, riscatto fissato a 10 milioni. Sottil verso il ritorno a Firenze"
05 aprile 2025 09:21
Nazione: "Adlì-Sottil, spunta l'ipotesi nuovo doppio prestito. Fiorentina e Milan ne riparleranno"
03 aprile 2025 09:25
Corriere dello Sport svela: "La Fiorentina non riscatterà Adlì, troppi i 13 milioni chiesti dal Milan"
03 aprile 2025 09:09
Yacine Adli: Il grande ex di San Siro anche a Firenze non dimentica mai lo spirito di squadra
02 aprile 2025 22:35
Nazione: “Adlì ora è diventato una riserva. Per il riscatto servono 10 milioni. Scambio con Sottil? Milan non propenso”
02 aprile 2025 08:50
Da Milano sono sicuri: "Sottil tornerà alla Fiorentina a giugno, nessuno scambio con Adli"
01 aprile 2025 12:14
La Gazzetta dello Sport riporta: "Adli sa benissimo che sarà dura tornare ad essere un titolare della Fiorentina"
26 marzo 2025 13:28
Adli: "Champions ancora possibile, è tutto aperto. Futuro? Portare la Fiorentina in alto, poi vedremo"
25 marzo 2025 16:00
Adli: "Il centrocampo gira bene, ci vorrà tempo per reinserirsi. Conference tosta, concentrati sul Celje"
25 marzo 2025 15:55
Nazione: "Cataldi, Adlì e Gud, il loro riscatto è nel limbo per diversi motivi. Sull'islandese pesa il processo"
25 marzo 2025 09:50
Nazione: "Ikonè? Il Como può riscattarlo per 8 milioni. Adlì-Sottil scambio alla pari tra Fiorentina e Milan?"
24 marzo 2025 09:34
Gazzetta: "Cataldi e Folorunsho verranno riscattati per 12 milioni. Adlì dubbio per la Fiorentina, cifre alte"
23 marzo 2025 10:15
Corriere Fiorentino: “Per riscattare Adli è Folorunsho servirebbero 21 milioni. La Fiorentina è in dubbio”
20 marzo 2025 09:35
Graziani: "Non adagiamoci sulla vittoria con la Juve, ma questa squadra può lottare fino alla fine per la Champions"
19 marzo 2025 14:37
Zaniolo sotto la lente: un rendimento deludente che non può bastare a Palladino
14 marzo 2025 22:34
Adli festeggia sui social il ritorno in campo e pubblica una foto della caviglia a cui si era fatto male
14 marzo 2025 11:24
Nazione: “Fiorentina ancora con il 3-5-2. Pongracic torna dal 1’, Adlì può essere il jolly”
09 marzo 2025 09:52
Dal Viola Park: "Adli recupera, Pongracic in dubbio. A Napoli 3-5-2, Gudmundsson favorito su Beltran"
08 marzo 2025 14:26
Nazione: “Adlì torna a disposizione, sorride Palladino. Folorunsho a rischio forfait”
08 marzo 2025 09:09
Palladino può sorridere, Adli e Pongracic verso la convocazione, Folorunsho ritorna in Conference
08 marzo 2025 00:08
Nazione: “Oggi pomeriggio allenamento al Viola Park. Adlì e Folorunsho i dubbi, non si forzano i tempi”
07 marzo 2025 08:56
Rifinitura Fiorentina: Colpani l'unico assente, Folorunsho fa lavoro differenziato. Kean e Adli recuperati
05 marzo 2025 11:27
Gazzetta: "Palladino dovrà correre ai ripari col Panathinaikos: out Adli, Folorunsho e Colpani"
04 marzo 2025 14:30
Nazione: “Finalmente la Fiorentina ritrova Adlì. Folorunsho verrà valutato nei prossimi giorni”
04 marzo 2025 10:11
Corriere Fiorentino: “Gudmundsson stringe i denti, Palladino spera di averlo. Il recupero di Adlì sarebbe fondamentale”
03 marzo 2025 09:49
Corriere dello Sport: “Adlì e Folorunsho verso il recupero. La Fiorentina oggi ricomincerà ad allenarsi”
02 marzo 2025 10:08
Cm.com: "Adli-Sottil, si va verso uno scambio a titolo definitivo per risolvere i riscatti"
01 marzo 2025 23:48
Fiorentina, nuova missione ad Atene, ma saranno solo 300 i tifosi al seguito dei viola
01 marzo 2025 23:10
Cecchi: "Adli grave assenza, verticalizza con precisione, Cataldi e Mandragora non lo sanno fare"
27 febbraio 2025 22:39
Nazione: “Adlì vicino al recupero, domani può essere convocato ma massima cautela”
27 febbraio 2025 08:45
Dal Viola Park: rientro incerto per Kean, nuovi esami nei prossimi giorni. Poche speranze per Adli
24 febbraio 2025 15:30
La Gazzetta: "Adli fuori contro il Verona, se stringe i denti ci sarà contro il Lecce, poi la Conference"
19 febbraio 2025 11:59
Nazione annuncia: “La Fiorentina ha recuperato Pablo Marì, partirà dalla panchina. Adlì ancora out”
15 febbraio 2025 10:13
Gazzetta: “Palladino osserva Adlì, seduta di oggi fondamentale per capire se recupera per domenica”
14 febbraio 2025 08:31
La Gazzetta scrive: "Un miracolo se Adlì fosse convocato. Mandragora titolare, ha superato Cataldi"
13 febbraio 2025 10:42
Adli non recupera, anche Pablo Mari fuori dai convocati per Inter-Fiorentina. Ci sono Zaniolo e Fagioli
09 febbraio 2025 18:02
Adli verso il forfait contro l'Inter: Fagioli si candida per una maglia da titolare
09 febbraio 2025 14:55
Adlì non recupera per la gara di domani a San Siro contro l'Inter. Fagioli debutta dal 1’?
09 febbraio 2025 10:00
Cm.com: "I riscatti di Adli e Sottil sono fissati alla stessa cifra, Sottil vuole convincere il Milan a riscattarlo"
08 febbraio 2025 12:21
Verso San Siro: per Fagioli chance dal 1’? Marì forse a gara in corso. Adlì prova a stringere i denti
08 febbraio 2025 10:07
Dal Viola Park: "Adlì non si allena e rischia di saltare San Siro. Gud non preoccupa. Ci sono Colpani e Cataldi"
07 febbraio 2025 19:40
Adli ironizza con Dodo dopo l'errore del primo tempo: "Cosa saresti con il tiro"
07 febbraio 2025 14:17
Gazzetta non ha dubbi: “Adlì andrà in tribuna dove troverà una 'folla', quella dei nuovi acquisti”
06 febbraio 2025 09:29
Scugnizzo Viola: "Lazio-Fiorentina 1-2: Un trionfo viola e il caos della Nord. Coerenza, questa sconosciuta"
28 gennaio 2025 13:41
Adli: "Deluso per il rosso stupido, ma niente era più importante della vittoria. Forza Viola!"
27 gennaio 2025 00:25
Adli: "La cena di gruppo è stata necessaria per fare gruppo e stare tutti più insieme"
26 gennaio 2025 20:31
Adli, il leader silenzioso di Palladino protagonista di un girone d'andata da Top
30 dicembre 2024 23:38
Corriere dello Sport: “I conti tornano con un centravanti ed un portiere. Ma perché togliere Adlì?”
30 dicembre 2024 09:27
Adli: "Non si festeggia per un pareggio, se vogliamo restare in alto non dobbiamo accontentarci"
29 dicembre 2024 21:56
Adli nominato come player of the month della Fiorentina del mese di Novembre
21 dicembre 2024 18:46
Adlì è sempre più fondamentale per la Fiorentina: quando cala lui la partita si fa in salita
18 dicembre 2024 09:28
Scugnizzo Viola: "Italiano poca roba. Pradè ha fatto benissimo. Colpani inesistente"
16 dicembre 2024 14:23
Adli essenziale ora più che mai per la Fiorentina. Idee, gol e assist. Deve accendere la luce
06 dicembre 2024 09:07
Convocati Fiorentina: Adli out a sorpresa, assenti anche Gudmundsson e Richardson, c'è Biraghi
28 novembre 2024 12:53
Corriere dello Sport: “La Fiorentina lavora al riscatto di Adlì: 10 milioni e clausola pro Milan del 10%”
27 novembre 2024 08:56
Adlì, la crescita viola passa dalle sue giocate: non solo gol e assist ma anche costruzione di gioco
26 novembre 2024 09:22
Adli il piacere di stupire, lo “raccomanda” Maldini. E torna quel paragone con Zidane
26 novembre 2024 08:48
Adli da record: è il centrocampista più giovane ad aver partecipato ad almeno 5 gol in A
26 novembre 2024 08:33
Scugnizzo Viola: "La Fiorentina di Palladino: una macchina perfetta tra numeri storici e progettualità vincente"
25 novembre 2024 12:15
Sentite Nazione: “Adli in gol e poi ancora Kean il magnifico: ora sì, il sogno può diventare realtà”
25 novembre 2024 10:53
Adli: "Tre punti che valgono tanto, la squadra lavora benissimo, sono molto contento"
24 novembre 2024 18:39
Dodo: "Ultimi due anni difficili, sappiamo cosa significa tutto questo per i nostri tifosi"
24 novembre 2024 17:43
Fiorentina inarrestabile! Adli e Kean e firmano il 2-0 contro il Como. Settima vittoria consecutiva in A
24 novembre 2024 16:56
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