Labaro Viola

Notizie Adli Fiorentina

Grassia preoccupato: "Avrei tenuto Cataldi e Adli, c'è qualcosa che non funziona a livello di gruppo"

15 ottobre 2025 21:37

Adli: "Volevo rimanere al Milan ma loro volevano vendermi. Sono venuto in Arabia a scopo economico"

27 settembre 2025 17:33

Da Milano: è Adli ad aver chiesto alla Fiorentina di non riscattarlo per affermarsi al Milan

16 settembre 2025 22:52

Adli si trasferisce all’Al Shabab: guadagnerà 6 milioni a stagione per tre anni

08 settembre 2025 16:15

Da Franchi a Riad: Adli pronto a raccogliere l’eredità di Bonaventura anche all’Al-Shabab

06 settembre 2025 22:21

Che fine hanno fatto i calciatori non riscattati dalla Fiorentina? Adli è in Serie D, Colpani in Serie B

05 settembre 2025 12:29

Fattori: “Sohm non è più forte di Adli e Cataldi. Era meglio Bernabè, Pioli ci lavorerà”

04 agosto 2025 18:13

TuttoSport riporta: "Adli in uscita dal Milan potrebbe andare al Sassuolo o al Torino"

26 luglio 2025 19:05

Sassuolo, occhi su Adli: Carnevali conferma l'interesse per l'ex centrocampista della Fiorentina

19 luglio 2025 00:02

TMW: "Il Napoli ha fatto un sondaggio per Adli, nelle ultime ore si è mosso anche il Sassuolo"

15 luglio 2025 11:29

TMW: "Adli fuori dal progetto Milan. L'ex Fiorentina è stato spedito in Serie D in attesa di offerte"

14 luglio 2025 18:14

La Gazzetta scrive: "Adli tornerebbe volentieri alla Fiorentina, è stato proposto anche al Bologna"

11 luglio 2025 12:18

Nazione: “Ritorno di fiamma per Adlì? Se la Fiorentina dovesse chiamare sarebbe la sua priorità”

08 luglio 2025 08:18

Tuttosport spiega: "Adli fuori dai piani di Allegri, interessa molto al Sassuolo neo promosso"

05 luglio 2025 16:32

Allegri scarica Adli prima di cominciare: spedito in ritiro con Milan Futuro e addio già scritto

02 luglio 2025 23:31

Fiorentina omaggia Adli sui social dopo il rirntro al Milan, il Pittore risponde: "È stato un onore"

30 giugno 2025 14:15

La Fiorentina saluta i calciatori non riscattati: "Grazie per aver indossato con passione la nostra maglia"

30 giugno 2025 11:09

Il Qatar vuole Adli ma lui dopo che la Fiorentina lo ha scartato vuole restare al Milan con Allegri

29 giugno 2025 18:20

TuttoSport titola: "Adli è ai margini del progetto di Allegri, verrà ceduto in questa sessione di mercato"

27 giugno 2025 13:20

Per il Corriere Fiorentino Pioli vuole ripartire dal 3-5-2 e come regista il preferito dal tecnico viola è Bennacer

13 giugno 2025 08:49

TMW, Adli potrebbe ripartire dal Napoli. Piace ai dirigenti azzurri per la sua duttilità a centrocampo

29 maggio 2025 14:48

Adlì saluta la Fiorentina: "Grazie a Firenze e a i miei compagni. Gruppo straordinario e uomini veri"

27 maggio 2025 22:13

GdS: "Tare nuovo ds del Milan: tra i nodi da sciogliere anche Adli. La Fiorentina difficilmente lo riscatterà"

24 maggio 2025 12:32

Gazzetta: “Troppi 10 milioni per Adlì, ma se il Milan fa lo sconto, Fiorentina disposta a riscattarlo”

22 maggio 2025 08:42

Gazzetta: "Palladino ha studiato la difesa 4 con Dodò e Gosens esterni alti, Adli o Ndour punta"

18 maggio 2025 11:37

La Gazzetta afferma: "Zaniolo tornerà in Turchia. Ai saluti anche Adli e Colpani, solamente Folorunsho in bilico"

14 maggio 2025 15:00

Amoruso: "L'assenza di Kean può essere un bene perché la Fiorentina è diventata prevedibile con lui"

12 maggio 2025 14:22

Gazzetta: "Adlì domani si gioca il futuro, non è un punto fisso per la Fiorentina. Per il riscatto servono 10 milioni"

07 maggio 2025 09:03

Malusci: "Assurdo manchi il sostituto di Dodo, Folorunsho è l'unico che può fare quel ruolo da adattato"

30 aprile 2025 14:11

Flachi scuote la Fiorentina: “Squadra cresciuta quest'anno, col Betis per diventare grandi”

29 aprile 2025 23:00

Cm.com scrive: "Sono basse le percentuali di permanenza di Adli a Firenze, il riscatto è di 10 milioni"

29 aprile 2025 12:55

Nazione: “Adlì dipinge, eurogol di Mandragora. Fiorentina in piena bagarre nella corsa all’Europa”

28 aprile 2025 09:40

Adli risorge contro l’Empoli: "Si torna a dipingere", ma il suo futuro è ancora in bilico

27 aprile 2025 22:46

Adli sull'infortunio: "Ho avuto difficoltà a tornare ma la società e i compagni mi sono stati vicini"

27 aprile 2025 18:28

Probabile formazione viola: "Fagioli potrebbe riposare un turno, scalpita Adli dall'inizio"

26 aprile 2025 19:10

Probabile formazione viola: Adli e Richardson dovrebbero partire titolari contro il Celje

16 aprile 2025 13:57

Cm.com: "La Fiorentina non ha intenzione di riscattare Adli a 10 milioni. Sottil tornerà a Firenze"

05 aprile 2025 11:46

Gazzetta: “Adlì difficilmente resterà alla Fiorentina, riscatto fissato a 10 milioni. Sottil verso il ritorno a Firenze"

05 aprile 2025 09:21

Nazione: "Adlì-Sottil, spunta l'ipotesi nuovo doppio prestito. Fiorentina e Milan ne riparleranno"

03 aprile 2025 09:25

Corriere dello Sport svela: "La Fiorentina non riscatterà Adlì, troppi i 13 milioni chiesti dal Milan"

03 aprile 2025 09:09

Yacine Adli: Il grande ex di San Siro anche a Firenze non dimentica mai lo spirito di squadra

02 aprile 2025 22:35

Nazione: “Adlì ora è diventato una riserva. Per il riscatto servono 10 milioni. Scambio con Sottil? Milan non propenso”

02 aprile 2025 08:50

Da Milano sono sicuri: "Sottil tornerà alla Fiorentina a giugno, nessuno scambio con Adli"

01 aprile 2025 12:14

La Gazzetta dello Sport riporta: "Adli sa benissimo che sarà dura tornare ad essere un titolare della Fiorentina"

26 marzo 2025 13:28

Adli: "Champions ancora possibile, è tutto aperto. Futuro? Portare la Fiorentina in alto, poi vedremo"

25 marzo 2025 16:00

Adli: "Il centrocampo gira bene, ci vorrà tempo per reinserirsi. Conference tosta, concentrati sul Celje"

25 marzo 2025 15:55

Nazione: "Cataldi, Adlì e Gud, il loro riscatto è nel limbo per diversi motivi. Sull'islandese pesa il processo"

25 marzo 2025 09:50

Nazione: "Ikonè? Il Como può riscattarlo per 8 milioni. Adlì-Sottil scambio alla pari tra Fiorentina e Milan?"

24 marzo 2025 09:34

Gazzetta: "Cataldi e Folorunsho verranno riscattati per 12 milioni. Adlì dubbio per la Fiorentina, cifre alte"

23 marzo 2025 10:15

Corriere Fiorentino: “Per riscattare Adli è Folorunsho servirebbero 21 milioni. La Fiorentina è in dubbio”

20 marzo 2025 09:35

Graziani: "Non adagiamoci sulla vittoria con la Juve, ma questa squadra può lottare fino alla fine per la Champions"

19 marzo 2025 14:37

Zaniolo sotto la lente: un rendimento deludente che non può bastare a Palladino

14 marzo 2025 22:34

Adli festeggia sui social il ritorno in campo e pubblica una foto della caviglia a cui si era fatto male

14 marzo 2025 11:24

Nazione: “Fiorentina ancora con il 3-5-2. Pongracic torna dal 1’, Adlì può essere il jolly”

09 marzo 2025 09:52

Dal Viola Park: "Adli recupera, Pongracic in dubbio. A Napoli 3-5-2, Gudmundsson favorito su Beltran"

08 marzo 2025 14:26

Nazione: “Adlì torna a disposizione, sorride Palladino. Folorunsho a rischio forfait”

08 marzo 2025 09:09

Palladino può sorridere, Adli e Pongracic verso la convocazione, Folorunsho ritorna in Conference

08 marzo 2025 00:08

Nazione: “Oggi pomeriggio allenamento al Viola Park. Adlì e Folorunsho i dubbi, non si forzano i tempi”

07 marzo 2025 08:56

Rifinitura Fiorentina: Colpani l'unico assente, Folorunsho fa lavoro differenziato. Kean e Adli recuperati

05 marzo 2025 11:27

Gazzetta: "Palladino dovrà correre ai ripari col Panathinaikos: out Adli, Folorunsho e Colpani"

04 marzo 2025 14:30

Nazione: “Finalmente la Fiorentina ritrova Adlì. Folorunsho verrà valutato nei prossimi giorni”

04 marzo 2025 10:11

Corriere Fiorentino: “Gudmundsson stringe i denti, Palladino spera di averlo. Il recupero di Adlì sarebbe fondamentale”

03 marzo 2025 09:49

Corriere dello Sport: “Adlì e Folorunsho verso il recupero. La Fiorentina oggi ricomincerà ad allenarsi”

02 marzo 2025 10:08

Cm.com: "Adli-Sottil, si va verso uno scambio a titolo definitivo per risolvere i riscatti"

01 marzo 2025 23:48

Fiorentina, nuova missione ad Atene, ma saranno solo 300 i tifosi al seguito dei viola

01 marzo 2025 23:10

Cecchi: "Adli grave assenza, verticalizza con precisione, Cataldi e Mandragora non lo sanno fare"

27 febbraio 2025 22:39

Nazione: “Adlì vicino al recupero, domani può essere convocato ma massima cautela”

27 febbraio 2025 08:45

Dal Viola Park: rientro incerto per Kean, nuovi esami nei prossimi giorni. Poche speranze per Adli

24 febbraio 2025 15:30

La Gazzetta: "Adli fuori contro il Verona, se stringe i denti ci sarà contro il Lecce, poi la Conference"

19 febbraio 2025 11:59

Nazione annuncia: “La Fiorentina ha recuperato Pablo Marì, partirà dalla panchina. Adlì ancora out”

15 febbraio 2025 10:13

Gazzetta: “Palladino osserva Adlì, seduta di oggi fondamentale per capire se recupera per domenica” 

14 febbraio 2025 08:31

La Gazzetta scrive: "Un miracolo se Adlì fosse convocato. Mandragora titolare, ha superato Cataldi"

13 febbraio 2025 10:42

Adli non recupera, anche Pablo Mari fuori dai convocati per Inter-Fiorentina. Ci sono Zaniolo e Fagioli

09 febbraio 2025 18:02

Adli verso il forfait contro l'Inter: Fagioli si candida per una maglia da titolare

09 febbraio 2025 14:55

Adlì non recupera per la gara di domani a San Siro contro l'Inter. Fagioli debutta dal 1’?

09 febbraio 2025 10:00

Cm.com: "I riscatti di Adli e Sottil sono fissati alla stessa cifra, Sottil vuole convincere il Milan a riscattarlo"

08 febbraio 2025 12:21

Verso San Siro: per Fagioli chance dal 1’? Marì forse a gara in corso. Adlì prova a stringere i denti

08 febbraio 2025 10:07

Dal Viola Park: "Adlì non si allena e rischia di saltare San Siro. Gud non preoccupa. Ci sono Colpani e Cataldi"

07 febbraio 2025 19:40

Adli ironizza con Dodo dopo l'errore del primo tempo: "Cosa saresti con il tiro"

07 febbraio 2025 14:17

Gazzetta non ha dubbi: “Adlì andrà in tribuna dove troverà una 'folla', quella dei nuovi acquisti”

06 febbraio 2025 09:29

Scugnizzo Viola: "Lazio-Fiorentina 1-2: Un trionfo viola e il caos della Nord. Coerenza, questa sconosciuta"

28 gennaio 2025 13:41

Adli: "Deluso per il rosso stupido, ma niente era più importante della vittoria. Forza Viola!"

27 gennaio 2025 00:25

Adli: "La cena di gruppo è stata necessaria per fare gruppo e stare tutti più insieme"

26 gennaio 2025 20:31

Adli, il leader silenzioso di Palladino protagonista di un girone d'andata da Top

30 dicembre 2024 23:38

Corriere dello Sport: “I conti tornano con un centravanti ed un portiere. Ma perché togliere Adlì?”

30 dicembre 2024 09:27

Adli: "Non si festeggia per un pareggio, se vogliamo restare in alto non dobbiamo accontentarci"

29 dicembre 2024 21:56

Adli nominato come player of the month della Fiorentina del mese di Novembre

21 dicembre 2024 18:46

Adlì è sempre più fondamentale per la Fiorentina: quando cala lui la partita si fa in salita 

18 dicembre 2024 09:28

Scugnizzo Viola: "Italiano poca roba. Pradè ha fatto benissimo. Colpani inesistente"

16 dicembre 2024 14:23

Adli essenziale ora più che mai per la Fiorentina. Idee, gol e assist. Deve accendere la luce 

06 dicembre 2024 09:07

Convocati Fiorentina: Adli out a sorpresa, assenti anche Gudmundsson e Richardson, c'è Biraghi

28 novembre 2024 12:53

Corriere dello Sport: “La Fiorentina lavora al riscatto di Adlì: 10 milioni e clausola pro Milan del 10%”

27 novembre 2024 08:56

Adlì, la crescita viola passa dalle sue giocate: non solo gol e assist ma anche costruzione di gioco

26 novembre 2024 09:22

Adli il piacere di stupire, lo “raccomanda” Maldini. E torna quel paragone con Zidane

26 novembre 2024 08:48

Adli da record: è il centrocampista più giovane ad aver partecipato ad almeno 5 gol in A

26 novembre 2024 08:33

Scugnizzo Viola: "La Fiorentina di Palladino: una macchina perfetta tra numeri storici e progettualità vincente"

25 novembre 2024 12:15

Sentite Nazione: “Adli in gol e poi ancora Kean il magnifico: ora sì, il sogno può diventare realtà”

25 novembre 2024 10:53

Adli: "Tre punti che valgono tanto, la squadra lavora benissimo, sono molto contento"

24 novembre 2024 18:39

Dodo: "Ultimi due anni difficili, sappiamo cosa significa tutto questo per i nostri tifosi"

24 novembre 2024 17:43

Fiorentina inarrestabile! Adli e Kean e firmano il 2-0 contro il Como. Settima vittoria consecutiva in A

24 novembre 2024 16:56

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