TuttoSport titola: “Adli è ai margini del progetto di Allegri, verrà ceduto in questa sessione di mercato”

Secondo quanto riportato da TuttoSport, l’ex centrocampista viola Yacine Adli non riscattato dalla Fiorentina dopo la stagione appena passata in maglia gigliata non rientra nei piani del progetto tecnico rossonero di Massimiliano Allegri, nuovo tecnico del Milan, e del direttore ex Lazio Tare. Adli, di conseguenza, deve cercarsi una nuova sistemazione in Italia o all’estero e con lui Allegri ha già messo fuori anche altri due centrocampisti avvicinati alla Fiorentina come l’algerino Bennacer che ha militato nel Marsiglia nell’ultima stagione e già allenato da Pioli e Musah, cercato anche dal Napoli di Conte per rinforzare il centrocampo azzurro.