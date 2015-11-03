Labaro Viola

Notizie Bennacer Fiorentina

Moretto: "Al-Ittihad su Bennacer. Trattativa in corso con il Milan per il trasferimento a titolo definitivo"

23 luglio 2025 17:05

Gazzetta: “No a Kessié, Asllani e Bennacer: la Fiorentina vuole liberarsi da ingaggi molto pesanti”

22 luglio 2025 09:05

Sportmediaset riporta: "La Fiorentina vuole offrire 10 milioni per Sohm, ma l'operazione resta molto complicata"

15 luglio 2025 14:34

TMW, Dallo scudetto con il Milan a esubero totale. Bennacer può ripartire dall'Arabia o dalla Fiorentina di Pioli

14 luglio 2025 16:19

Corriere dello Sport: "Bennacer non convince la Fiorentina. Asllani? L'Inter vuole troppo"

11 luglio 2025 08:02

Cecchi: "Kean non spinge per andarsene e ogni giorno che passa diventa sempre più vicino alla Fiorentina"

10 luglio 2025 15:17

TMW: "La Fiorentina vuole uno tra Bennacer o Asllani. Davanti rispunta il nome di Thauvin"

10 luglio 2025 13:46

Gazzetta dello Sport annuncia: "Bennacer fatto fuori da Allegri, potrebbe ripartire dalla Fiorentina con Pioli"

06 luglio 2025 16:49

Pioli cerca solidità e qualità in mezzo al campo: Bennacer è solo un'idea? Per il Milan è un esubero

04 luglio 2025 22:53

Repubblica svela: "Bennacer il top per la Fiorentina ma l'ostacolo è l'ingaggio da 4 milioni"

29 giugno 2025 09:38

TuttoSport titola: "Adli è ai margini del progetto di Allegri, verrà ceduto in questa sessione di mercato"

27 giugno 2025 13:20

Corriere dello Sport: "Fiorentina su Bennacer ma l'ostacolo resta l'ingaggio da 4 milioni"

25 giugno 2025 11:12

Corriere dello Sport: "Fiorentina su Bennacer, martedì il giorno decisivo. Gli ostacoli sono due"

21 giugno 2025 09:27

Corriere dello Sport: "Pioli vuole Bennacer alla Fiorentina, il Milan chiede 14 milioni"

19 giugno 2025 08:32

Corriere dello Sport: “Fiorentina pronta ad inserirsi se salta Bennacer-Marsiglia. Anjorin e Frendrup le alternative”

18 giugno 2025 08:11

Sportmediaset riporta: "Il Milan vuole Kean e pensa di inserire Terracciano o Bennacer nella trattativa"

17 giugno 2025 14:16

Nazione: "Fiorentina a caccia di un play. Bennacer, Asllani e Kessie sono i tre nomi"

14 giugno 2025 09:23

Pedullà: "Bennacer non è nella lista della Fiorentina. Per ora non ci sono tracce né margini"

13 giugno 2025 23:45

Per il Corriere Fiorentino Pioli vuole ripartire dal 3-5-2 e come regista il preferito dal tecnico viola è Bennacer

13 giugno 2025 08:49

Per il Corriere dello Sport-Stadio la Fiorentina è interessata a Frendrup dal Genoa e Bennacer

13 giugno 2025 08:22

Fiorentina su Bennacer. Corriere dello Sport: “Milan disposto a venderlo per 10 milioni”

12 giugno 2025 08:42

Cm.Com rilancia: "Pioli vuole Bennacer a Firenze, l'uomo chiave dello scudetto al Milan"

11 giugno 2025 23:55

Bennacer ammette: "La Fiorentina ha vinto perchè ha giocato meglio di noi, è stata dura"

05 marzo 2023 19:59

Qui Milan, Pioli perde Leao ma sorride comunque: Bennacer e Calabria recuperano per la Fiorentina

01 marzo 2023 19:17

Torreira potrebbe tornare in Italia: il Milan di Pioli sarebbe pronto ad accoglierlo

27 febbraio 2023 11:42

Torreira può riavvicinarsi alla sua amata Firenze, a giugno può andare al Milan per 7 milioni di euro

26 febbraio 2023 14:05

Verso Milan-Fiorentina, oltre ad Ibrahimovic, rossoneri senza Bennacer e Castillejo

29 novembre 2020 11:48

Antognoni: "Amrabat? È un regista moderno, può essere la novità del campionato. Bennacer..."

19 settembre 2020 08:45

Corsi: "Bennacer volevo darlo alla Fiorentina, ma lui voleva un club più importante. Rasmussen in difficoltà..."

28 settembre 2019 16:40

La Nazione, i motivi per i quali è saltato l'acquisto del centrocampista dell'Empoli Bennacer

09 luglio 2019 10:07

Calamai: "Simeone resta se accetta di fare la riserva. In arrivo uno sponsor importante.."

04 luglio 2019 22:33

Pradè e le risposte su i giocatori "chiaccherati" in entrata: alcuni sono fuori budget, altri suggestioni. Da Viviano a Bennacer passando per Cutrone e Borja Valero

04 luglio 2019 14:45

Repubblica, Bennacer sarà della Fiorentina per 12 milioni di euro. Biraghi sarà ceduto all'estero

02 luglio 2019 11:07

Commisso vuole una Fiorentina che dia spettacolo, una viola con 3-4 attaccanti tra giovani ed esperti

01 luglio 2019 11:22

CorSport, accordo Fiorentina-Empoli per Bennacer. Si aspetta solo il sì del giocatore

30 giugno 2019 09:23

Le priorità dei viola sono due: cedere Veretout diviso tra Milan e Napoli e chiudere per Bennacer

29 giugno 2019 12:01

Bennacer ad una passo, da Biglia a De Rossi fino a Tonali, tutti i nomi per il centrocampo

26 giugno 2019 14:12

In Italia Fiorentina in vantaggio per Bennacer. Per Montella giocatore ideale a cui affidare la manovra

25 giugno 2019 17:45

"Bennacer sarà il primo acquisto di Commisso. Il suo arrivo esclude quello di De Rossi"

24 giugno 2019 15:41

Bennacer futuro in Francia, è vicinissimo al Lione. Rischia di sfumare un obiettivo per la Fiorentina

24 giugno 2019 13:18

Come sarà costruita la squadra della Fiorentina per andare in Europa League?

23 giugno 2019 12:16

La Nazione, appena Commisso dà l'ok si chiude per Bennacer. L'Empoli lo valuta 12 milioni

22 giugno 2019 09:27

Fiorentina, scatto per Bennacer, l'Empoli chiede Hancko e forse Vlahovic. Già trovato il sostituto

21 giugno 2019 14:59

"La Fiorentina ha l'accordo con l'Empoli per Bennacer. Ma il ragazzo non risponde al telefono"

21 giugno 2019 00:02

Pedullà: "Domani il giorno dell'offerta ufficiale del Milan per Veretout. Il futuro di Simeone.."

19 giugno 2019 22:09

Da Genova, Fiorentina vicina a Bennacer, accordo vicino con l'Empoli, il giocatore ha detto si

19 giugno 2019 19:50

La Nazione, Bennacer ha dato il suo consenso per venire a Firenze. Il Napoli e il Genoa si sono defilate

19 giugno 2019 17:39

La Fiorentina piomba su Bennacer, contatti tra Pradè e il suo agente Accardi

19 giugno 2019 13:06

CorSport, ecco le tre soluzioni per rinforzare il centrocampo della Fiorentina

19 giugno 2019 12:07

Corsi: "Esiste l'interesse della viola per Bennacer. Traorè è stata una pagina brutta sia per il ragazzo che per noi..."

18 giugno 2019 17:23

La Fiorentina piomba su Bennacer e Caputo dell'Empoli

17 giugno 2019 14:08

Casa Mercato Viola, nuovo rifiuto per Obiang. Dabo se ne va. Da Empoli..

15 gennaio 2019 22:07

DI Gennaro: "Bennacer e Traore alla Fiorentina sarebbero titolari. Norgaard come..."

17 dicembre 2018 18:10

Casa Mercato Viola, ag. Pjaca smentita di rito. Viola chiudi presto per Meret, potrebbe inserirsi una big

08 giugno 2018 23:40

Casa Mercato Viola, Fiorentina in vantaggio per Lazzari della Spal. Per Chiesa rifiutata maxi offerta

25 maggio 2018 23:42

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