Notizie Bennacer Fiorentina

Moretto: "Al-Ittihad su Bennacer. Trattativa in corso con il Milan per il trasferimento a titolo definitivo"
23 luglio 2025 17:05
Gazzetta: “No a Kessié, Asllani e Bennacer: la Fiorentina vuole liberarsi da ingaggi molto pesanti”
22 luglio 2025 09:05
Sportmediaset riporta: "La Fiorentina vuole offrire 10 milioni per Sohm, ma l'operazione resta molto complicata"
15 luglio 2025 14:34
TMW, Dallo scudetto con il Milan a esubero totale. Bennacer può ripartire dall'Arabia o dalla Fiorentina di Pioli
14 luglio 2025 16:19
Corriere dello Sport: "Bennacer non convince la Fiorentina. Asllani? L'Inter vuole troppo"
11 luglio 2025 08:02
Cecchi: "Kean non spinge per andarsene e ogni giorno che passa diventa sempre più vicino alla Fiorentina"
10 luglio 2025 15:17
TMW: "La Fiorentina vuole uno tra Bennacer o Asllani. Davanti rispunta il nome di Thauvin"
10 luglio 2025 13:46
Gazzetta dello Sport annuncia: "Bennacer fatto fuori da Allegri, potrebbe ripartire dalla Fiorentina con Pioli"
06 luglio 2025 16:49
Pioli cerca solidità e qualità in mezzo al campo: Bennacer è solo un'idea? Per il Milan è un esubero
04 luglio 2025 22:53
Repubblica svela: "Bennacer il top per la Fiorentina ma l'ostacolo è l'ingaggio da 4 milioni"
29 giugno 2025 09:38
TuttoSport titola: "Adli è ai margini del progetto di Allegri, verrà ceduto in questa sessione di mercato"
27 giugno 2025 13:20
Corriere dello Sport: "Fiorentina su Bennacer ma l'ostacolo resta l'ingaggio da 4 milioni"
25 giugno 2025 11:12
Corriere dello Sport: "Fiorentina su Bennacer, martedì il giorno decisivo. Gli ostacoli sono due"
21 giugno 2025 09:27
Corriere dello Sport: "Pioli vuole Bennacer alla Fiorentina, il Milan chiede 14 milioni"
19 giugno 2025 08:32
Corriere dello Sport: “Fiorentina pronta ad inserirsi se salta Bennacer-Marsiglia. Anjorin e Frendrup le alternative”
18 giugno 2025 08:11
Sportmediaset riporta: "Il Milan vuole Kean e pensa di inserire Terracciano o Bennacer nella trattativa"
17 giugno 2025 14:16
Nazione: "Fiorentina a caccia di un play. Bennacer, Asllani e Kessie sono i tre nomi"
14 giugno 2025 09:23
Pedullà: "Bennacer non è nella lista della Fiorentina. Per ora non ci sono tracce né margini"
13 giugno 2025 23:45
Per il Corriere Fiorentino Pioli vuole ripartire dal 3-5-2 e come regista il preferito dal tecnico viola è Bennacer
13 giugno 2025 08:49
Per il Corriere dello Sport-Stadio la Fiorentina è interessata a Frendrup dal Genoa e Bennacer
13 giugno 2025 08:22
Fiorentina su Bennacer. Corriere dello Sport: “Milan disposto a venderlo per 10 milioni”
12 giugno 2025 08:42
Cm.Com rilancia: "Pioli vuole Bennacer a Firenze, l'uomo chiave dello scudetto al Milan"
11 giugno 2025 23:55
Bennacer ammette: "La Fiorentina ha vinto perchè ha giocato meglio di noi, è stata dura"
05 marzo 2023 19:59
Qui Milan, Pioli perde Leao ma sorride comunque: Bennacer e Calabria recuperano per la Fiorentina
01 marzo 2023 19:17
Torreira potrebbe tornare in Italia: il Milan di Pioli sarebbe pronto ad accoglierlo
27 febbraio 2023 11:42
Torreira può riavvicinarsi alla sua amata Firenze, a giugno può andare al Milan per 7 milioni di euro
26 febbraio 2023 14:05
Verso Milan-Fiorentina, oltre ad Ibrahimovic, rossoneri senza Bennacer e Castillejo
29 novembre 2020 11:48
Antognoni: "Amrabat? È un regista moderno, può essere la novità del campionato. Bennacer..."
19 settembre 2020 08:45
Corsi: "Bennacer volevo darlo alla Fiorentina, ma lui voleva un club più importante. Rasmussen in difficoltà..."
28 settembre 2019 16:40
La Nazione, i motivi per i quali è saltato l'acquisto del centrocampista dell'Empoli Bennacer
09 luglio 2019 10:07
Calamai: "Simeone resta se accetta di fare la riserva. In arrivo uno sponsor importante.."
04 luglio 2019 22:33
Pradè e le risposte su i giocatori "chiaccherati" in entrata: alcuni sono fuori budget, altri suggestioni. Da Viviano a Bennacer passando per Cutrone e Borja Valero
04 luglio 2019 14:45
Repubblica, Bennacer sarà della Fiorentina per 12 milioni di euro. Biraghi sarà ceduto all'estero
02 luglio 2019 11:07
Commisso vuole una Fiorentina che dia spettacolo, una viola con 3-4 attaccanti tra giovani ed esperti
01 luglio 2019 11:22
CorSport, accordo Fiorentina-Empoli per Bennacer. Si aspetta solo il sì del giocatore
30 giugno 2019 09:23
Le priorità dei viola sono due: cedere Veretout diviso tra Milan e Napoli e chiudere per Bennacer
29 giugno 2019 12:01
Bennacer ad una passo, da Biglia a De Rossi fino a Tonali, tutti i nomi per il centrocampo
26 giugno 2019 14:12
In Italia Fiorentina in vantaggio per Bennacer. Per Montella giocatore ideale a cui affidare la manovra
25 giugno 2019 17:45
"Bennacer sarà il primo acquisto di Commisso. Il suo arrivo esclude quello di De Rossi"
24 giugno 2019 15:41
Bennacer futuro in Francia, è vicinissimo al Lione. Rischia di sfumare un obiettivo per la Fiorentina
24 giugno 2019 13:18
Come sarà costruita la squadra della Fiorentina per andare in Europa League?
23 giugno 2019 12:16
La Nazione, appena Commisso dà l'ok si chiude per Bennacer. L'Empoli lo valuta 12 milioni
22 giugno 2019 09:27
Fiorentina, scatto per Bennacer, l'Empoli chiede Hancko e forse Vlahovic. Già trovato il sostituto
21 giugno 2019 14:59
"La Fiorentina ha l'accordo con l'Empoli per Bennacer. Ma il ragazzo non risponde al telefono"
21 giugno 2019 00:02
Pedullà: "Domani il giorno dell'offerta ufficiale del Milan per Veretout. Il futuro di Simeone.."
19 giugno 2019 22:09
Da Genova, Fiorentina vicina a Bennacer, accordo vicino con l'Empoli, il giocatore ha detto si
19 giugno 2019 19:50
La Nazione, Bennacer ha dato il suo consenso per venire a Firenze. Il Napoli e il Genoa si sono defilate
19 giugno 2019 17:39
La Fiorentina piomba su Bennacer, contatti tra Pradè e il suo agente Accardi
19 giugno 2019 13:06
CorSport, ecco le tre soluzioni per rinforzare il centrocampo della Fiorentina
19 giugno 2019 12:07
Corsi: "Esiste l'interesse della viola per Bennacer. Traorè è stata una pagina brutta sia per il ragazzo che per noi..."
18 giugno 2019 17:23
La Fiorentina piomba su Bennacer e Caputo dell'Empoli
17 giugno 2019 14:08
Casa Mercato Viola, nuovo rifiuto per Obiang. Dabo se ne va. Da Empoli..
15 gennaio 2019 22:07
DI Gennaro: "Bennacer e Traore alla Fiorentina sarebbero titolari. Norgaard come..."
17 dicembre 2018 18:10
Casa Mercato Viola, ag. Pjaca smentita di rito. Viola chiudi presto per Meret, potrebbe inserirsi una big
08 giugno 2018 23:40
Casa Mercato Viola, Fiorentina in vantaggio per Lazzari della Spal. Per Chiesa rifiutata maxi offerta
25 maggio 2018 23:42
Archivio