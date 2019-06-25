In Italia Fiorentina in vantaggio per Bennacer. Per Montella giocatore ideale a cui affidare la manovra
Secondo quanto riporta La Repubblica appena ceduto Veretout, la Fiorentina proverà a chiudere per Bennacer. Sul territorio italiano i viola sono in vantaggio ma c'è da battere la concorrenza del Lione...
A cura di Redazione Labaroviola
25 giugno 2019 17:45
Secondo quanto riporta La Repubblica appena ceduto Veretout, la Fiorentina proverà a chiudere per Bennacer. Sul territorio italiano i viola sono in vantaggio ma c'è da battere la concorrenza del Lione, il quale non molla la presa sul centrocampista dell'Empoli. Per Montella Bennacer è il calciatore ideale per la manovra della nuova Fiorentina per questo Pradè accelera l'operazione.