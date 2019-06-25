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In Italia Fiorentina in vantaggio per Bennacer. Per Montella giocatore ideale a cui affidare la manovra

Secondo quanto riporta La Repubblica appena ceduto Veretout, la Fiorentina proverà a chiudere per Bennacer. Sul territorio italiano i viola sono in vantaggio ma c'è da battere la concorrenza del Lione...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 giugno 2019 17:45
In Italia Fiorentina in vantaggio per Bennacer. Per Montella giocatore ideale a cui affidare la manovra - EMPOLI, ITALY - APRIL 20: Ismael Bennacer of Empoli Fc in action during the Serie A match between Empoli and SPAL at Stadio Carlo Castellani on April 20, 2019 in Empoli, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)
EMPOLI, ITALY - APRIL 20: Ismael Bennacer of Empoli Fc in action during the Serie A match between Empoli and SPAL at Stadio Carlo Castellani on April 20, 2019 in Empoli, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)
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Secondo quanto riporta La Repubblica appena ceduto Veretout, la Fiorentina proverà a chiudere per Bennacer. Sul territorio italiano i viola sono in vantaggio ma c'è da battere la concorrenza del Lione, il quale non molla la presa sul centrocampista dell'Empoli. Per Montella Bennacer è il calciatore ideale per la manovra della nuova Fiorentina per questo Pradè accelera l'operazione.

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