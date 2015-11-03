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Notizie Lione Fiorentina

Corriere dello Sport: "La Fiorentina non ha ancora presentato un'offerta concreta per Mangala"

29 gennaio 2026 09:23

Corriere dello Sport: “Fiorentina su Mangala del Lione, il centrocampista è un pallino di Goretti”

28 gennaio 2026 09:45

Ricordate Tessmann? Vicinissimo alla Fiorentina, nel 2024 saltò per le commissioni. Ora centrocampista fondamentale del Lione

26 settembre 2025 15:01

Sportmediaset riporta: "Veretout lascia il Lione dopo un solo anno e passa all'Al-Arabi"

24 luglio 2025 18:35

Lione e Crystal Palace con la stessa proprietà: la UEFA manda in Conference gli inglesi. Nottingham in EL?

11 luglio 2025 17:51

Con il Lione retrocesso, ora Tessmann vuole tornare in Italia. Ci provano Torino e Genoa

07 luglio 2025 18:00

La Gazzetta dello Sport titola: "L'ex obiettivo viola Tessmann potrebbe tornare in Italia, su di lui il Pisa"

28 giugno 2025 15:16

Tessmann e Mangala rifiutarono la Fiorentina per il Lione..i francesi retrocessi per debiti

24 giugno 2025 22:38

Gazzetta: “Man ha detto sì alla Fiorentina ma manca l’intesa con il Parma. Piace Cherki ma c’è una folta concorrenza”

22 gennaio 2025 09:00

Textor: "Luiz Henrique può andare al Lione o in Premier League. La multiproprietà ci avvantaggia"

14 gennaio 2025 19:39

Luiz Henrique vicino al Lione? No, La DNCG blocca il mercato in entrata del club francese

10 gennaio 2025 20:24

Repubblica: "La Fiorentina ha alzato l'offerta a 20 milioni per Luiz Henrique, ne ballano 10 con il Botafogo"

09 gennaio 2025 08:42

Dalla Francia: Luiz Henrique sarà un giocatore del Lione. Il club francese ha la stessa proprietà del Botafogo

02 gennaio 2025 15:25

In molti tifosi viola lo sognavano alla Fiorentina ma Cherki se lo contendono Psg e Atalanta

17 dicembre 2024 20:55

Ceccarini: "Fiorentina, non solo Matic, per il centrocampo si valuta Folorunsho del Napoli"

16 dicembre 2024 23:46

Di Marzio annuncia: "La Fiorentina punta su Matic per la mediana, ma Conte lo vuole a Napoli"

14 dicembre 2024 22:33

Accostato alla Fiorentina, l'ex viola Veretout raggiunge Tessmann al Lione per 4 milioni di euro

05 settembre 2024 14:26

Di Marzio annuncia: "Mangala voleva la Fiorentina ma va all'Everton. Lione mantiene l'impegno con gli inglesi"

29 agosto 2024 18:06

Ceccarini: "Mangala vuole la Fiorentina. Accordo con il Lione per il prestito con diritto a 25 milioni"

29 agosto 2024 14:08

Pedullà: "Per Mangala alla Fiorentina serve che il Lione apre al prestito. Su Brekalo Valencia e Maiorca"

29 agosto 2024 13:26

Si chiude la telenovela Tessmann: è ufficiale al Lione dopo il trasferimento saltato alla Fiorentina

27 agosto 2024 18:51

Tessmann, dal "no grazie" di Inter e Fiorentina alla nuova offerta francese: "C'è l'interesse del Lione"

22 agosto 2024 17:39

Gattuso snobbato anche in Francia? Il Lione non è convinto e preferirebbe Grosso come allenatore

13 settembre 2023 18:43

Colpo della Roma, visite mediche a sorpresa di Aouar del Lione. Arriva a parametro zero da giugno

13 aprile 2023 12:03

Cassano prende in giro Frey: "Disse che aveva studiato bene Juninho, poi non ha preso una palla"

07 marzo 2023 15:54

Corriere dello Sport, Fiorentina su Mbemba e Denayer. Folta concorrenza, ostacolo ingaggio?

12 giugno 2022 10:14

Sky Sport annuncia: "Alla Fiorentina piace il terzino destro Dubois come post Odriozola"

09 giugno 2022 00:20

Nazione, Fiorentina su Dubois: il Lione è disposto a trattare, chiede 12 milioni

28 maggio 2022 09:51

Espulsioni, Fiorentina da record, sono 8 nel 2021: peggio solo il Lione con 10

08 novembre 2021 09:25

CDS, Florenzi in uscita dalla Roma, Fiorentina interessata. Fine Agosto possibile offerta

03 agosto 2021 09:44

Il Messaggero, Fiorentina su Florenzi. Da battere la concorrenza di Lione e Atletico Madrid

02 agosto 2021 14:03

Gazzetta dello Sport, se parte Lirola, Fiorentina su Florenzi. Il Chelsea spara alto per Zappacosta

01 agosto 2021 09:00

Dalla Francia, Fiorentina sull'attaccante Boupendza: l'Hatayspor chiede 10 milioni di euro

21 luglio 2021 20:04

Chiesa sempre più vicino alla Juventus, Di Marzio: "De Sciglio in prestito al Lione, è fatta"

04 ottobre 2020 17:18

Sky, il Milan vende Paquetà al Lione. Adesso assalto a Milenkovic e Pezzella

29 settembre 2020 13:54

Tatarusanu torna in Serie A. L'ex viola farà il secondo di Donnarumma al Milan

09 settembre 2020 14:45

Aulas: "Da bordo campo la Juventus ha messo una pressione sull'arbitro"

09 agosto 2020 15:29

Nazione, Andersen può arrivare a Firenze ma il Lione lo valuta 20 milioni

23 giugno 2020 08:28

Nazione, Fiorentina, occhi su Andersen, uno tra Pezzella e Milenkovic lascerà Firenze

22 giugno 2020 08:28

Il Lione ci ha provato con Thiago Silva, ma il brasiliano ha chiesto un mensile da 1 milioni e mezzo

21 giugno 2020 15:19

La nota del Lione: "Riprendiamo la Ligue 1 o diversi club falliranno. C'è tempo fino al 25 maggio per ripensarci"

10 maggio 2020 18:16

Tino Costa: "A Lione un giorno iniziò a piovere, aprii l'armadio di Benzema e gli rubai gli stivali"

25 aprile 2020 20:40

Sky Sport, Coronavirus: il Lione ed altri club della Ligue 1 tagliano gli stipendi ai calciatori

19 marzo 2020 13:57

Ag. Terrier: "Gioca come Chiesa. Su di lui c'era anche la Fiorentina"

26 febbraio 2020 11:38

Coronavirus, i sindaci vicini a Lione: "Impedite l'arrivo dei 3.000 tifosi della Juventus"

25 febbraio 2020 19:26

Ghezzal: "Non vedo l’ora di iniziare. Grazie a tutti i tifosi per i messaggi di benvenuto"

03 settembre 2019 19:45

Ufficiale: Ghezzal è un nuovo giocatore della Fiorentina. Depositato il contratto in Lega

02 settembre 2019 22:39

In Italia Fiorentina in vantaggio per Bennacer. Per Montella giocatore ideale a cui affidare la manovra

25 giugno 2019 17:45

Bennacer futuro in Francia, è vicinissimo al Lione. Rischia di sfumare un obiettivo per la Fiorentina

24 giugno 2019 13:18

Colpo di scena Edimilson Fernandes. Il Lione vuole soffiare lo svizzero alla Fiorentina

04 aprile 2019 23:02

La Nazione, tutti vogliono Veretout. In arrivo due offerte monstre dalla Francia

25 ottobre 2018 11:05

Veretout: in arrivo un'offerta molto interessante da parte del Lione

18 aprile 2018 11:40

Sorteggi Europa League: l'Atalanta pesca Everton e Lione, meglio per Milan e Lazio

25 agosto 2017 15:22

Corvino vuole soffiare Ghezzal alla Roma. Fiorentina pronta a chiudere per il calciatore svincolato dal Lione

11 luglio 2017 18:52

La Fiorentina batte il Lione per Bruno Gaspar, decisiva la lunghezza del contratto offerto al calciatore

07 giugno 2017 11:24

Bruno Gaspar è davvero vicino alla Fiorentina. Ma anche il Lione cerca di inserirsi sul calciatore

06 giugno 2017 09:34

Dalla Francia, la Fiorentina vuole Jordan Ferri, centrocampista del Lione. Costa 8 milioni

28 aprile 2017 09:50

Domenica di follia a Bastia: tifosi locali aggrediscono la squadra del Lione durante il riscaldamento

16 aprile 2017 20:13

Nazione: Ferri, Corvino insiste. Il Galatasaray non lo convince...

27 gennaio 2017 12:02

Per Mammana adesso è asta tra le big europee, dalla Francia parlano ancora di Fiorentina

09 ottobre 2016 12:56

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