Notizie Lione Fiorentina

Corriere dello Sport: "La Fiorentina non ha ancora presentato un'offerta concreta per Mangala"
29 gennaio 2026 09:23
Corriere dello Sport: “Fiorentina su Mangala del Lione, il centrocampista è un pallino di Goretti”
28 gennaio 2026 09:45
Ricordate Tessmann? Vicinissimo alla Fiorentina, nel 2024 saltò per le commissioni. Ora centrocampista fondamentale del Lione
26 settembre 2025 15:01
Sportmediaset riporta: "Veretout lascia il Lione dopo un solo anno e passa all'Al-Arabi"
24 luglio 2025 18:35
Lione e Crystal Palace con la stessa proprietà: la UEFA manda in Conference gli inglesi. Nottingham in EL?
11 luglio 2025 17:51
Con il Lione retrocesso, ora Tessmann vuole tornare in Italia. Ci provano Torino e Genoa
07 luglio 2025 18:00
La Gazzetta dello Sport titola: "L'ex obiettivo viola Tessmann potrebbe tornare in Italia, su di lui il Pisa"
28 giugno 2025 15:16
Tessmann e Mangala rifiutarono la Fiorentina per il Lione..i francesi retrocessi per debiti
24 giugno 2025 22:38
Gazzetta: “Man ha detto sì alla Fiorentina ma manca l’intesa con il Parma. Piace Cherki ma c’è una folta concorrenza”
22 gennaio 2025 09:00
Textor: "Luiz Henrique può andare al Lione o in Premier League. La multiproprietà ci avvantaggia"
14 gennaio 2025 19:39
Luiz Henrique vicino al Lione? No, La DNCG blocca il mercato in entrata del club francese
10 gennaio 2025 20:24
Repubblica: "La Fiorentina ha alzato l'offerta a 20 milioni per Luiz Henrique, ne ballano 10 con il Botafogo"
09 gennaio 2025 08:42
Dalla Francia: Luiz Henrique sarà un giocatore del Lione. Il club francese ha la stessa proprietà del Botafogo
02 gennaio 2025 15:25
In molti tifosi viola lo sognavano alla Fiorentina ma Cherki se lo contendono Psg e Atalanta
17 dicembre 2024 20:55
Ceccarini: "Fiorentina, non solo Matic, per il centrocampo si valuta Folorunsho del Napoli"
16 dicembre 2024 23:46
Di Marzio annuncia: "La Fiorentina punta su Matic per la mediana, ma Conte lo vuole a Napoli"
14 dicembre 2024 22:33
Accostato alla Fiorentina, l'ex viola Veretout raggiunge Tessmann al Lione per 4 milioni di euro
05 settembre 2024 14:26
Di Marzio annuncia: "Mangala voleva la Fiorentina ma va all'Everton. Lione mantiene l'impegno con gli inglesi"
29 agosto 2024 18:06
Ceccarini: "Mangala vuole la Fiorentina. Accordo con il Lione per il prestito con diritto a 25 milioni"
29 agosto 2024 14:08
Pedullà: "Per Mangala alla Fiorentina serve che il Lione apre al prestito. Su Brekalo Valencia e Maiorca"
29 agosto 2024 13:26
Si chiude la telenovela Tessmann: è ufficiale al Lione dopo il trasferimento saltato alla Fiorentina
27 agosto 2024 18:51
Tessmann, dal "no grazie" di Inter e Fiorentina alla nuova offerta francese: "C'è l'interesse del Lione"
22 agosto 2024 17:39
Gattuso snobbato anche in Francia? Il Lione non è convinto e preferirebbe Grosso come allenatore
13 settembre 2023 18:43
Colpo della Roma, visite mediche a sorpresa di Aouar del Lione. Arriva a parametro zero da giugno
13 aprile 2023 12:03
Cassano prende in giro Frey: "Disse che aveva studiato bene Juninho, poi non ha preso una palla"
07 marzo 2023 15:54
Corriere dello Sport, Fiorentina su Mbemba e Denayer. Folta concorrenza, ostacolo ingaggio?
12 giugno 2022 10:14
Sky Sport annuncia: "Alla Fiorentina piace il terzino destro Dubois come post Odriozola"
09 giugno 2022 00:20
Nazione, Fiorentina su Dubois: il Lione è disposto a trattare, chiede 12 milioni
28 maggio 2022 09:51
Espulsioni, Fiorentina da record, sono 8 nel 2021: peggio solo il Lione con 10
08 novembre 2021 09:25
CDS, Florenzi in uscita dalla Roma, Fiorentina interessata. Fine Agosto possibile offerta
03 agosto 2021 09:44
Il Messaggero, Fiorentina su Florenzi. Da battere la concorrenza di Lione e Atletico Madrid
02 agosto 2021 14:03
Gazzetta dello Sport, se parte Lirola, Fiorentina su Florenzi. Il Chelsea spara alto per Zappacosta
01 agosto 2021 09:00
Dalla Francia, Fiorentina sull'attaccante Boupendza: l'Hatayspor chiede 10 milioni di euro
21 luglio 2021 20:04
Chiesa sempre più vicino alla Juventus, Di Marzio: "De Sciglio in prestito al Lione, è fatta"
04 ottobre 2020 17:18
Sky, il Milan vende Paquetà al Lione. Adesso assalto a Milenkovic e Pezzella
29 settembre 2020 13:54
Tatarusanu torna in Serie A. L'ex viola farà il secondo di Donnarumma al Milan
09 settembre 2020 14:45
Aulas: "Da bordo campo la Juventus ha messo una pressione sull'arbitro"
09 agosto 2020 15:29
Nazione, Andersen può arrivare a Firenze ma il Lione lo valuta 20 milioni
23 giugno 2020 08:28
Nazione, Fiorentina, occhi su Andersen, uno tra Pezzella e Milenkovic lascerà Firenze
22 giugno 2020 08:28
Il Lione ci ha provato con Thiago Silva, ma il brasiliano ha chiesto un mensile da 1 milioni e mezzo
21 giugno 2020 15:19
La nota del Lione: "Riprendiamo la Ligue 1 o diversi club falliranno. C'è tempo fino al 25 maggio per ripensarci"
10 maggio 2020 18:16
Tino Costa: "A Lione un giorno iniziò a piovere, aprii l'armadio di Benzema e gli rubai gli stivali"
25 aprile 2020 20:40
Sky Sport, Coronavirus: il Lione ed altri club della Ligue 1 tagliano gli stipendi ai calciatori
19 marzo 2020 13:57
Ag. Terrier: "Gioca come Chiesa. Su di lui c'era anche la Fiorentina"
26 febbraio 2020 11:38
Coronavirus, i sindaci vicini a Lione: "Impedite l'arrivo dei 3.000 tifosi della Juventus"
25 febbraio 2020 19:26
Ghezzal: "Non vedo l’ora di iniziare. Grazie a tutti i tifosi per i messaggi di benvenuto"
03 settembre 2019 19:45
Ufficiale: Ghezzal è un nuovo giocatore della Fiorentina. Depositato il contratto in Lega
02 settembre 2019 22:39
In Italia Fiorentina in vantaggio per Bennacer. Per Montella giocatore ideale a cui affidare la manovra
25 giugno 2019 17:45
Bennacer futuro in Francia, è vicinissimo al Lione. Rischia di sfumare un obiettivo per la Fiorentina
24 giugno 2019 13:18
Colpo di scena Edimilson Fernandes. Il Lione vuole soffiare lo svizzero alla Fiorentina
04 aprile 2019 23:02
La Nazione, tutti vogliono Veretout. In arrivo due offerte monstre dalla Francia
25 ottobre 2018 11:05
Veretout: in arrivo un'offerta molto interessante da parte del Lione
18 aprile 2018 11:40
Sorteggi Europa League: l'Atalanta pesca Everton e Lione, meglio per Milan e Lazio
25 agosto 2017 15:22
Corvino vuole soffiare Ghezzal alla Roma. Fiorentina pronta a chiudere per il calciatore svincolato dal Lione
11 luglio 2017 18:52
La Fiorentina batte il Lione per Bruno Gaspar, decisiva la lunghezza del contratto offerto al calciatore
07 giugno 2017 11:24
Bruno Gaspar è davvero vicino alla Fiorentina. Ma anche il Lione cerca di inserirsi sul calciatore
06 giugno 2017 09:34
Dalla Francia, la Fiorentina vuole Jordan Ferri, centrocampista del Lione. Costa 8 milioni
28 aprile 2017 09:50
Domenica di follia a Bastia: tifosi locali aggrediscono la squadra del Lione durante il riscaldamento
16 aprile 2017 20:13
Nazione: Ferri, Corvino insiste. Il Galatasaray non lo convince...
27 gennaio 2017 12:02
Per Mammana adesso è asta tra le big europee, dalla Francia parlano ancora di Fiorentina
09 ottobre 2016 12:56
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