Bruno Gaspar è davvero vicino alla Fiorentina. Ma anche il Lione cerca di inserirsi sul calciatore

Dopo Vitor Hugo Corvino sta cercando di chiudere per il terzino destro portoghese. Costo del cartellino intorno ai 3 milioni

Come riporta La Nazione l'attenzione di Corvino, dopo Vitor Hugo, è su Bruno Gaspar. L’intesa tra la Fiorentina e il terzino destro è stata trovata, adesso si lavora con il Vitoria Guimaraes per il cartellino: c’è la volontà di chiudere a 3 milioni, e anticipare anche il Lione che starebbe provando ad inserirsi. Al giocatore contratto pluriennale e accordo lungo, provando a far la differenza al netto del fatto che sarà un’annata senza Europa.