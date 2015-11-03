Notizie Bruno Gaspar Fiorentina

Vitoria-Fiorentina è la sfida degli ex terzini destri: Dodo e Bruno Gaspar hanno vestito entrambe le maglie
18 dicembre 2024 14:28
L'ex viola Gaspar sta rescindendo il contratto con lo Sporting Lisbona
01 gennaio 2021 17:34
MERET+PJACA, PERFETTI. GASPAR? ORA CORVINO RIPETA IL CAPOLAVORO CON GLI ALTRI FLOP
08 giugno 2018 14:22
Casa Mercato Viola, Rebic potrebbe fruttare 20 milioni. Soldi reinvestiti su Meret? Gaspar ceduto
07 giugno 2018 23:41
Bruno Gaspar, tutti i dettagli sull'operazione: plusvalenza viola e clausola da 60 milioni
07 giugno 2018 20:01
Ufficiale, la Fiorentina cede Bruno Gaspar allo Sporting Lisbona. Nelle casse viola 5 milioni di euro
07 giugno 2018 18:34
Bruno Gaspar a un passo dall’addio: visite mediche in corso a Lisbona
07 giugno 2018 13:40
Gazzetta Dello Sport, la Fiorentina su El Shaarawy: no giallorosso. Rafael o Skorupski per la porta
07 giugno 2018 09:16
Di Marzio: Bruno Gaspar vicino al ritorno in patria, su di lui c'è lo Sporting Lisbona
06 giugno 2018 19:31
Casa Mercato viola, Marchetti nuovo portiere idea concreta. Venuti al posto di Gaspar?
24 maggio 2018 23:41
FORM. UFFICIALE: BRUNO GASPAR TERZINO DESTRO, DAVANTI SAPONARA CON IL CHOLITO
06 maggio 2018 13:51
Probabile formazione: Gaspar a destra preferito a Hristov, Milenkovic al centro. Saponara...
06 maggio 2018 09:43
Bruno Gaspar sempre più vicino all'addio alla Fiorentina, lo vuole l'Olympiacos
03 maggio 2018 16:08
Gil Dias e Bruno Gaspar, Mendes vuole per loro un futuro in Premier League
26 aprile 2018 10:04
La Gazzetta Dello Sport, Laurini verso un altro forfait. Gaspar o Milenkovic? Davanti ancora spazio a Gil Dias contro l'Atalanta
16 febbraio 2018 08:50
Pedullà: "La Fiorentina non farà niente sul mercato. La Roma non vuole Bruno Gaspar"
23 gennaio 2018 14:42
La Fiorentina lascerà partire anche Bruno Gaspar. In entrata un nome nuovo dal Montpellier...
08 gennaio 2018 12:36
Gaspar attacca: “Sono venuto qui per fare il titolare, mi aspettavo più spazio”.
04 gennaio 2018 13:03
I convocati di Pioli per la partita contro il Milan. Fuori Bruno Gaspar per infortunio, il report medico
29 dicembre 2017 17:00
ITALIANI!!... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"
24 novembre 2017 17:53
Dal centro sportivo, Badelj, Laurini e Thereau non ce la fanno. Giocano Bruno Gaspar e Gil Dias
17 novembre 2017 20:58
Chi è Leo Dubois, il terzino destro del Nantes nel mirino della Fiorentina. 23 anni, un contratto in scadenza...
17 novembre 2017 11:39
Nuno Gomes: "Sono un tifoso della Fiorentina. Mi fecero fare una scelta che non rifarei più"
08 novembre 2017 16:06
Bocci (Corriere della Sera): "Se Bruno Gaspar marca El Shaarawy si parte dallo 0-1"
02 novembre 2017 17:26
Sarà turnover a Crotone? Ecco tutti i possibili cambi che Pioli potrebbe decidere di fare. Reparto per reparto
28 ottobre 2017 11:44
Simeone o Babacar? Laurini o Bruno Gaspar? Due ballottaggi per Pioli. Venduti solo 4 mila biglietti per la partita contro il Torino
25 ottobre 2017 11:00
Bruno Gaspar: "Dobbiamo vincere oggi, abbiamo troppi pochi punti per la squadra che siamo. Cancelliamo Chievo"
15 ottobre 2017 11:52
Bruno Gaspar potrebbe andare fuori a Torino contro la Juventus, al suo posto un più fresco e difensivo Laurini?
18 settembre 2017 10:38
Squadra che vince non si cambia: Pioli conferma l’undici di Verona unico dubbio il terzino destro.
16 settembre 2017 14:34
LA FIORENTINA RACCHIUSA IN DUE GESTI SIMBOLO. QUESTA SQUADRA HA DUE VALORI IN PIÙ RISPETTO ALLO SCORSO ANNO
10 settembre 2017 21:17
Gazzetta, la Fiorentina e la maledizione del terzino destro. Adesso tocca a Laurini con Bruno Gaspar
30 agosto 2017 10:54
Pioli fa esordire Bruno Gaspar e Biraghi, mentre prova Pezzella al fianco di Astori. La probabile formazione della Fiorentina
23 agosto 2017 11:08
Una Fiorentina scialba e prevedibile pareggia 0-0 contro il Parma. Male Babacar, malissimo Bruno Gaspar
13 agosto 2017 20:03
Tutti gli stipendi viola, Babacar e Veretout in testa, Chiesa prende meno di Rebic e Bruno Gaspar
08 agosto 2017 12:01
La Nazione, l'analisi dell'amichevole contro il Braunschweig. Meglio Bruno Gaspar, a fasi alterne Milenkovic
02 agosto 2017 10:10
Gazzetta, male Bruno Gaspar e Maxi Olivera sui terzini, Pioli si consola con la coppia Astori-Vitor Hugo
30 luglio 2017 10:37
Corriere fiorentino, una Fiorentina figlia delle cessioni palesa tutti i suoi difetti contro lo Sporting Lisbona
30 luglio 2017 10:27
Bruno Gaspar e Vitor Hugo a Moena non hanno convinto. Mentre Milenkovic sembra già pronto
24 luglio 2017 12:15
Bruno Gaspar ai suoi ex tifosi: "Dovete essere orgogliosi di me, un giorno tornerò"
20 giugno 2017 18:06
UFFICIALE, BRUNO GASPAR È IL NUOVO TERZINO DESTRO DELLA FIORENTINA. OGGI LE VISITE MEDICHE
19 giugno 2017 15:24
La storia di Bruno Gaspar, il terzino che ha fatto innamorare il Portogallo. Oggi a Firenze
19 giugno 2017 10:47
Sky Sport, in arrivo l'annuncio ufficiale del passaggio di Bruno Gaspar alla Fiorentina
15 giugno 2017 21:18
Corvino vuole prendere Rincon della Juventus. E per Bruno Gaspar si discutono i bonus
15 giugno 2017 08:59
Ceccarini: "Gaspar è viola al 100%, quasi fatta anche per Diallo. Berna? È più no che si"
10 giugno 2017 12:52
La nuova difesa della Fiorentina è quasi fatta, e anche Diallo del Monaco è vicino all'arrivo a Firenze
10 giugno 2017 12:16
Pedullà: "Bruno Gaspar è preso, Karamoh vicino. Bernardeschi non ha detto si all'Inter"
09 giugno 2017 15:06
La Fiorentina ha il suo terzino destro in casa, Venuti trionfa e andrà a Moena. Ma il prossimo anno..
09 giugno 2017 13:48
Tutto fatto, chiusa la trattativa per Bruno Gaspar alla Fiorentina. Visite mediche a breve
08 giugno 2017 23:39
Gazzetta, Kalinic ha già svuotato il suo armadietto. Simeone e Bruno Gaspar vicini alla Fiorentina
07 giugno 2017 11:14
Bruno Gaspar è davvero vicino alla Fiorentina. Ma anche il Lione cerca di inserirsi sul calciatore
06 giugno 2017 09:34
Ceccarini: "Pioli ieri era a Parma per vedere la primavera. Gaspar in arrivo, lo scambio Muriel - Ilicic..."
05 giugno 2017 14:42
Conosciamo meglio Bruno Gaspar, il terzino destro portoghese che Corvino sta per portare alla Fiorentina
05 giugno 2017 14:27
TRA CENTRAVANTI E NUOVO TERZINO DESTRO
04 giugno 2017 16:43
È Carlos Freitas il grande protagonista della trattativa per portare Bruno Gaspar a Firenze, il terzino destro è davvero vicino alla Fiorentina
03 giugno 2017 10:12
Pedullà conferma: "Ottime possibilità che Bruno Gaspar arrivi alla Fiorentina. Il calciatore ha già accettato. Le cifre..."
02 giugno 2017 21:06
Fiorentina vicina all'ingaggio del terzino destro, Bruno Gaspar, classe 93, ha detto si alla maglia viola
02 giugno 2017 19:00
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