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Notizie Bruno Gaspar Fiorentina

Vitoria-Fiorentina è la sfida degli ex terzini destri: Dodo e Bruno Gaspar hanno vestito entrambe le maglie

18 dicembre 2024 14:28

L'ex viola Gaspar sta rescindendo il contratto con lo Sporting Lisbona

01 gennaio 2021 17:34

MERET+PJACA, PERFETTI. GASPAR? ORA CORVINO RIPETA IL CAPOLAVORO CON GLI ALTRI FLOP

08 giugno 2018 14:22

Casa Mercato Viola, Rebic potrebbe fruttare 20 milioni. Soldi reinvestiti su Meret? Gaspar ceduto

07 giugno 2018 23:41

Bruno Gaspar, tutti i dettagli sull'operazione: plusvalenza viola e clausola da 60 milioni

07 giugno 2018 20:01

Ufficiale, la Fiorentina cede Bruno Gaspar allo Sporting Lisbona. Nelle casse viola 5 milioni di euro

07 giugno 2018 18:34

Bruno Gaspar a un passo dall’addio: visite mediche in corso a Lisbona

07 giugno 2018 13:40

Gazzetta Dello Sport, la Fiorentina su El Shaarawy: no giallorosso. Rafael o Skorupski per la porta

07 giugno 2018 09:16

Di Marzio: Bruno Gaspar vicino al ritorno in patria, su di lui c'è lo Sporting Lisbona

06 giugno 2018 19:31

Casa Mercato viola, Marchetti nuovo portiere idea concreta. Venuti al posto di Gaspar?

24 maggio 2018 23:41

FORM. UFFICIALE: BRUNO GASPAR TERZINO DESTRO, DAVANTI SAPONARA CON IL CHOLITO

06 maggio 2018 13:51

Probabile formazione: Gaspar a destra preferito a Hristov, Milenkovic al centro. Saponara...

06 maggio 2018 09:43

Bruno Gaspar sempre più vicino all'addio alla Fiorentina, lo vuole l'Olympiacos

03 maggio 2018 16:08

Gil Dias e Bruno Gaspar, Mendes vuole per loro un futuro in Premier League

26 aprile 2018 10:04

La Gazzetta Dello Sport, Laurini verso un altro forfait. Gaspar o Milenkovic? Davanti ancora spazio a Gil Dias contro l'Atalanta

16 febbraio 2018 08:50

Pedullà: "La Fiorentina non farà niente sul mercato. La Roma non vuole Bruno Gaspar"

23 gennaio 2018 14:42

La Fiorentina lascerà partire anche Bruno Gaspar. In entrata un nome nuovo dal Montpellier...

08 gennaio 2018 12:36

Gaspar attacca: “Sono venuto qui per fare il titolare, mi aspettavo più spazio”.

04 gennaio 2018 13:03

I convocati di Pioli per la partita contro il Milan. Fuori Bruno Gaspar per infortunio, il report medico

29 dicembre 2017 17:00

ITALIANI!!... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"

24 novembre 2017 17:53

Dal centro sportivo, Badelj, Laurini e Thereau non ce la fanno. Giocano Bruno Gaspar e Gil Dias

17 novembre 2017 20:58

Chi è Leo Dubois, il terzino destro del Nantes nel mirino della Fiorentina. 23 anni, un contratto in scadenza...

17 novembre 2017 11:39

Nuno Gomes: "Sono un tifoso della Fiorentina. Mi fecero fare una scelta che non rifarei più"

08 novembre 2017 16:06

Bocci (Corriere della Sera): "Se Bruno Gaspar marca El Shaarawy si parte dallo 0-1"

02 novembre 2017 17:26

Sarà turnover a Crotone? Ecco tutti i possibili cambi che Pioli potrebbe decidere di fare. Reparto per reparto

28 ottobre 2017 11:44

Simeone o Babacar? Laurini o Bruno Gaspar? Due ballottaggi per Pioli. Venduti solo 4 mila biglietti per la partita contro il Torino

25 ottobre 2017 11:00

Bruno Gaspar: "Dobbiamo vincere oggi, abbiamo troppi pochi punti per la squadra che siamo. Cancelliamo Chievo"

15 ottobre 2017 11:52

Bruno Gaspar potrebbe andare fuori a Torino contro la Juventus, al suo posto un più fresco e difensivo Laurini?

18 settembre 2017 10:38

Squadra che vince non si cambia: Pioli conferma l’undici di Verona unico dubbio il terzino destro.

16 settembre 2017 14:34

LA FIORENTINA RACCHIUSA IN DUE GESTI SIMBOLO. QUESTA SQUADRA HA DUE VALORI IN PIÙ RISPETTO ALLO SCORSO ANNO

10 settembre 2017 21:17

Gazzetta, la Fiorentina e la maledizione del terzino destro. Adesso tocca a Laurini con Bruno Gaspar

30 agosto 2017 10:54

Pioli fa esordire Bruno Gaspar e Biraghi, mentre prova Pezzella al fianco di Astori. La probabile formazione della Fiorentina

23 agosto 2017 11:08

Una Fiorentina scialba e prevedibile pareggia 0-0 contro il Parma. Male Babacar, malissimo Bruno Gaspar

13 agosto 2017 20:03

Tutti gli stipendi viola, Babacar e Veretout in testa, Chiesa prende meno di Rebic e Bruno Gaspar

08 agosto 2017 12:01

La Nazione, l'analisi dell'amichevole contro il Braunschweig. Meglio Bruno Gaspar, a fasi alterne Milenkovic

02 agosto 2017 10:10

Gazzetta, male Bruno Gaspar e Maxi Olivera sui terzini, Pioli si consola con la coppia Astori-Vitor Hugo

30 luglio 2017 10:37

Corriere fiorentino, una Fiorentina figlia delle cessioni palesa tutti i suoi difetti contro lo Sporting Lisbona

30 luglio 2017 10:27

Bruno Gaspar e Vitor Hugo a Moena non hanno convinto. Mentre Milenkovic sembra già pronto

24 luglio 2017 12:15

Bruno Gaspar ai suoi ex tifosi: "Dovete essere orgogliosi di me, un giorno tornerò"

20 giugno 2017 18:06

UFFICIALE, BRUNO GASPAR È IL NUOVO TERZINO DESTRO DELLA FIORENTINA. OGGI LE VISITE MEDICHE

19 giugno 2017 15:24

La storia di Bruno Gaspar, il terzino che ha fatto innamorare il Portogallo. Oggi a Firenze

19 giugno 2017 10:47

Sky Sport, in arrivo l'annuncio ufficiale del passaggio di Bruno Gaspar alla Fiorentina

15 giugno 2017 21:18

Corvino vuole prendere Rincon della Juventus. E per Bruno Gaspar si discutono i bonus

15 giugno 2017 08:59

Ceccarini: "Gaspar è viola al 100%, quasi fatta anche per Diallo. Berna? È più no che si"

10 giugno 2017 12:52

La nuova difesa della Fiorentina è quasi fatta, e anche Diallo del Monaco è vicino all'arrivo a Firenze

10 giugno 2017 12:16

Pedullà: "Bruno Gaspar è preso, Karamoh vicino. Bernardeschi non ha detto si all'Inter"

09 giugno 2017 15:06

La Fiorentina ha il suo terzino destro in casa, Venuti trionfa e andrà a Moena. Ma il prossimo anno..

09 giugno 2017 13:48

Tutto fatto, chiusa la trattativa per Bruno Gaspar alla Fiorentina. Visite mediche a breve

08 giugno 2017 23:39

Gazzetta, Kalinic ha già svuotato il suo armadietto. Simeone e Bruno Gaspar vicini alla Fiorentina

07 giugno 2017 11:14

Bruno Gaspar è davvero vicino alla Fiorentina. Ma anche il Lione cerca di inserirsi sul calciatore

06 giugno 2017 09:34

Ceccarini: "Pioli ieri era a Parma per vedere la primavera. Gaspar in arrivo, lo scambio Muriel - Ilicic..."

05 giugno 2017 14:42

Conosciamo meglio Bruno Gaspar, il terzino destro portoghese che Corvino sta per portare alla Fiorentina

05 giugno 2017 14:27

TRA CENTRAVANTI E NUOVO TERZINO DESTRO

04 giugno 2017 16:43

È Carlos Freitas il grande protagonista della trattativa per portare Bruno Gaspar a Firenze, il terzino destro è davvero vicino alla Fiorentina

03 giugno 2017 10:12

Pedullà conferma: "Ottime possibilità che Bruno Gaspar arrivi alla Fiorentina. Il calciatore ha già accettato. Le cifre..."

02 giugno 2017 21:06

Fiorentina vicina all'ingaggio del terzino destro, Bruno Gaspar, classe 93, ha detto si alla maglia viola

02 giugno 2017 19:00

Dal Portogallo, la Fiorentina vuole il terzino destro Bruno Gaspar, costa 3 milioni. Concorrenza della Lazio

02 giugno 2017 18:25

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