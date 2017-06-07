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Gazzetta, Kalinic ha già svuotato il suo armadietto. Simeone e Bruno Gaspar vicini alla Fiorentina

Cessione ormai certa per Nikola Kalinic secondo la Gazzetta dello Sport, intanto Corvino è caldo sul mercato in entrata

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 giugno 2017 11:14
Gazzetta, Kalinic ha già svuotato il suo armadietto. Simeone e Bruno Gaspar vicini alla Fiorentina - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, io centravanti della Fiorentina Nikola Kalinic avrebbe già svuotato l'armadietto all'interno del centro sportivo viola. Per lui la cessione sembra davvero certa con una cifra tra i 20 e i 30 milioni che potrà entrare nelle casse della Fiorentina. Corvino sta già lavorando al sostituto soprattutto su Giovanni Simeone del Genoa ma sta anche chiudendo per Bruno Gaspar, terzino destro portoghese.

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