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Notizie Simeone Fiorentina

Simeone carico per il ritorno in campo: “Eccomi, che voglia di tornare in campo… Forza Torino”

06 febbraio 2026 17:24

Furia Nicola contro il Torino: "Simeone allunga il braccio, tocca di mano e aumenta il volume del corpo"

13 dicembre 2025 18:29

Il Torino vince grazie all’arbitro: tocco di mano di Simeone e niente rigore. Fiorentina a -11

13 dicembre 2025 17:31

Nico Gonzalez: "Alla Juve non ero Io, Simeone mi da fiducia, voglio tornare quello di Firenze"

27 settembre 2025 23:56

La Roma crolla all'Olimpico: Simeone segna il gol vittoria per il blitz granata

14 settembre 2025 14:42

Di Marzio: "Pisa scatenato, dopo Aebischer e Cuadrado pronto a chiudere per Nzola"

05 agosto 2025 00:12

TMW: "Nzola vicinissimo al Pisa in prestito con diritto di riscatto dopo l'anno al Lens"

30 luglio 2025 17:59

Tuttosport rivela: "Dopo il no di Simeone, il Pisa punta tutto su Nzola per l'attacco"

27 luglio 2025 18:04

Hancko: “Quando ero alla Fiorentina giocavo con il Cholito e chiesi una foto a suo padre, è una leggenda”

26 luglio 2025 17:55

Il Corriere dello Sport riporta: "Gilardino sempre più vicino al Pisa per il post Inzaghi"

15 giugno 2025 14:21

Tuttosport, non solo Kouamé per l'attacco del Torino: nuovo contatto con il Napoli per Simeone

16 gennaio 2025 14:30

Nazione: “Non solo idea Djuric per la Fiorentina. Seguiti anche Lapadula e Simeone”

14 novembre 2024 10:09

Dalla Turchia: "La Fiorentina mette nel mirino Simeone per gennaio. Potrebbe essere lui il vice Kean"

09 novembre 2024 17:11

Corriere dello Sport: "Il Torino osserva Kouamé e Nzola per gennaio, caccia al sostituto di Zapata"

14 ottobre 2024 09:20

Il retroscena di Romano: "Simeone ha chiamato Amrabat, ma l'Atletico non offriva l'obbligo di riscatto"

06 settembre 2024 14:56

Dalla Spagna, L'Atletico Madrid mostra interesse per Amrabat. Piace molto a Simeone

29 luglio 2024 18:28

Argentina U23, Giuliano Simeone: "Coesisto con Beltran, ma penso che lui sia più giocatore d'area"

23 luglio 2024 19:19

Corriere dello Sport: “Retegui prima scelta, i 30 milioni non spaventano. Sullo sfondo Simeone”

24 giugno 2024 07:59

Simeone: "A Udine ho dormito nella stanza in cui ho visto per l'ultima volta Davide, era lì con me"

04 maggio 2024 14:27

Nzola resta in bilico. Corriere Fiorentino: “Simeone accostato alla Fiorentina, anche lui rendimento basso”

17 gennaio 2024 09:20

Corriere dello Sport, la Fiorentina pensa a Dia ma ostacolo Coppa d’Africa. Timido sondaggio per Simeone

19 dicembre 2023 09:46

Amrabat vuole l'Atletico. Dalla Spagna: Simeone sonda nomi top come Verratti e Kessié

23 giugno 2023 19:32

Corriere dello Sport: "Niente Barça, Simeone vuole Amrabat all'Atletico Madrid. Club al lavoro"

15 giugno 2023 09:08

Simeone: "Arrivato in albergo sono entrato nella stanza dove morì Davide, sapevo sarebbe stata una bella giornata"

04 giugno 2023 12:08

Dalla Spagna, Non solo Barcellona su Amrabat, c'è anche l'Atletico: sfida Xavi-Simeone per il marocchino

28 marzo 2023 18:49

Oliveira rimprovera la Fiorentina: "Grosso errore lasciar partire Simeone. Guardate cosa fa a Napoli"

28 marzo 2023 17:45

Fallimento Atletico Madrid, per gennaio hanno messo De Paul sul mercato, andrà via per incassare

02 novembre 2022 14:40

Mandorlini 'bacchetta' la Fiorentina: "A Firenze non hanno avuto pazienza con Simeone"

28 ottobre 2022 14:52

Tuttosport, tutti vogliono Milenkovic, non solo Inter, Napoli e Juve, si inserisce l'Atletico Madrid

05 luglio 2022 12:07

Dopo l'oblio di Firenze, è rinato Simeone. Arsenal e West Ham si contengono il Cholito

11 giugno 2022 21:28

La Juventus cerca di imitare la Fiorentina, come vice Vlahovic adesso vogliono Simeone come a Firenze

03 giugno 2022 15:35

Ceccherini non ha dubbi: "Simeone è il centravanti più forte della serie A, meglio anche di Vlahovic"

23 aprile 2022 16:50

Da Verona, Simeone verrà riscattato per 12 milioni e poi potrebbe essere venduto a 20 milioni

07 aprile 2022 15:43

Simeone: "Fa piacere il gemellaggio ma noi andiamo a Firenze per vincere contro la Fiorentina"

04 marzo 2022 13:17

Simeone ammette: "La mia fidanzata Giulia è di Firenze ma vogliamo restare a vivere a Verona"

04 marzo 2022 13:00

Simeone critica Vlahovic: "E' fin troppo ossessivo nel voler migliorare, mi sembra esagerato"

09 febbraio 2022 12:13

Dalla Spagna, Simeone ha chiesto Milenkovic all'Atletico. L'operazione si può fare in estate

11 gennaio 2022 13:57

Simeone: "Ho conosciuto la mia ragazza a una cena con la Fiorentina, l'ho stupita con Napoleone"

24 dicembre 2021 13:52

Simeone e quelle follie che avrebbe fatto per avere Vlahovic all'Atletico: oggi sfiderà suo figlio

22 dicembre 2021 11:00

Il reparto offensivo della Fiorentina di Pioli era da urlo: Vlahovic, Simeone, Muriel e Chiesa

14 dicembre 2021 22:01

Mandorlini rivela: "Una volta Luca Toni si è arrabbiato perchè l'ho paragonato a Simeone"

04 novembre 2021 16:16

Simeone vede Sarri e Reina e segna gol a raffica, quattro gol fatti e 4-1 alla Lazio

24 ottobre 2021 17:51

Simeone: "Sono tornato a segnare perchè adesso faccio meditazione come a Firenze"

25 settembre 2021 23:55

Simeone: "Alla Fiorentina ho dato tutto. Ribery l'ho visto a Firenze, giocatore di altro livello"

02 settembre 2021 16:28

Simeone dice addio al Cagliari: "Ho 26 anni e devo alzare il mio livello"

10 luglio 2021 19:57

Tre anni dopo, lo stesso incrocio. La Fiorentina potrebbe fare un altro grande regalo alla Juventus

13 maggio 2021 13:29

Simeone spreca una colossale occasione da gol e fa un favore alla Fiorentina, il Cagliari perde contro lo Spezia

21 marzo 2021 00:18

Arriva Semplici, toglie Simeone e il Cagliari torna a vincere e segnare. Fiorentina a meno sette in classifica

28 febbraio 2021 17:36

Simeone continua a non segnare, il Cagliari perde anche contro il Torino. Fiorentina a +10

19 febbraio 2021 23:22

Simeone su Torreira: "Potrebbe andar via, tutto può succedere con il mercato aperto"

20 gennaio 2021 21:01

Il capolavoro, 18 milioni da Simeone. La vittoria viola anche grazie a lui

11 gennaio 2021 13:35

Simeone: "Sono emozionato a tornare qui oggi. Grazie ai fiorentini, mi fanno sentire bene"

10 gennaio 2021 17:47

Simeone: "Firenze è sempre un rincontro speciale. Partita importante, vogliamo tornare a vincere"

10 gennaio 2021 15:35

Fiorentina-Cagliari, non solo nel segno di Davide: tanti incroci ed obbiettivi comuni

10 gennaio 2021 01:29

Il Cagliari non vince più, squadra in ritiro prima della partita contro la Fiorentina

07 gennaio 2021 20:14

Il Cagliari di Simeone e Sottil perde ancora e sprofonda in classifica, il Benevento vince in Sardegna

06 gennaio 2021 14:37

L'ex attaccante della Fiorentina Giovanni Simeone è positivo al Covid-19. Cagliari in isolamento

25 novembre 2020 13:11

Simeone: "Alla Fiorentina non stavo bene con me stesso. Non avevo fiducia perché non segnavo"

14 novembre 2020 15:33

Sottil Sr: "L'involuzione della squadra è evidente, ma Iachini rimane un buon allenatore. Riccardo è sereno a Cagliari"

03 novembre 2020 16:58

Simeone: "Fiorentina? Ero più forte degli altri attaccanti. La mia fidanzata non vuole più tornare a Firenze"

25 luglio 2020 12:37

(FOTO) Simeone si lamenta del gol annullato: "E' fuorigioco?" E Nainggolan: "Se sposti la linea sì"

09 luglio 2020 20:12

Zenga: "Siamo stati un po' sfortunati, vorrei rivedere il gol annullato a Simeone"

08 luglio 2020 21:51

Formazione Cagliari, giocano Simeone e Joao Pedro. Out Pisacane. Gli undici rossoblù

08 luglio 2020 19:06

Simeone: "Non ho rimpianti con la Fiorentina. Preferivano Muriel a me. Il mio riscatto è il Cagliari"

03 luglio 2020 14:16

Firicano su Simeone: "Alla Fiorentina ha subito l'esigenza della piazza. A Cagliari se non segna.."

24 giugno 2020 21:12

Risultati, vincono Napoli e Cagliari in trasferta. Simeone-gol decisivo. Amrabat convince

23 giugno 2020 22:13

Brovarone: "Ci serve un bomber da almeno 15 gol. Vlahovic è fortissimo, ecco cosa gli serve"

28 maggio 2020 15:27

Simeone non dimentica Firenze, dona una sua maglia della Fiorentina per aiutare Careggi

08 maggio 2020 00:33

Nazione, Simeone tesoretto d'oro per la Fiorentina: ecco il focus sugli altri in prestito

26 aprile 2020 11:26

eSerieA, domani super Lirola torna in campo: tra gli avversari ci sono Simeone e Kulusevski

17 aprile 2020 19:11

Simeone: "La Fiorentina è un club incredibile ma a volte bisogna prendere decisioni che non vorresti"

18 marzo 2020 19:03

Zenga: "Mio figlio vuole giocare con Simeone, Joao e Nainggolan dopo aver visto la partita contro la Fiorentina"

05 marzo 2020 15:44

Vlahovic VS Simeone, stessi gol ma con minutaggio diverso. I numeri danno ragione a Pradè

18 febbraio 2020 18:30

Simeone: "Morata come Inzaghi, sempre sul fuorigioco. Ma Pippo giocava nella Juventus e senza Var"

18 gennaio 2020 14:52

Sottil Sr.: "Sogno un giorno di allenare mio figlio Riccardo. Mi ispiro a Simeone. Ecco perché.. "

13 dicembre 2019 13:55

Cecchi: " Ora godiamoci Vlahovic. Simeone l'anno scorso era un pacco, anche ieri due errori suoi gravi.."

11 novembre 2019 15:27

Simeone e le lacrime d'amore per la Fiorentina. Il retroscena della sua cessione, ormai era della Samp...

11 novembre 2019 13:37

Simeone: "Sono in una grande squadra. Ero carico per questa che resta la mia gara del cuore"

10 novembre 2019 15:31

Simeone segna, piange e dedica il gol ad Astori con il saluto al capitano

10 novembre 2019 14:56

Montella: "Simeone voleva riscattarsi a parole, Nainggolan era tentato dal venire alla Fiorentina, poi..."

09 novembre 2019 11:52

Pezzella e Simeone nel ricordo di Davide Astori: Ma per 90 minuti dovranno essere nemici in campo...

08 novembre 2019 10:13

Jeda: "Castrovilli è fortissimo, domenica sarà il 1° pericolo. Simeone? A Cagliari ha trovato la sua dimensione"

07 novembre 2019 10:46

"Se segnerò non potrò controllare le emozioni. Firenze bella ma manca il mare, Astori sempre con me"

06 novembre 2019 15:24

Riva: "Simeone si muove bene, non ha fatto rimpiangere l'assenza di Pavoletti. Il Cagliari così in alto non è un caso"

06 novembre 2019 11:51

Vlahovic: "Voglio creare difficoltà a Montella. Andiamo a Cagliari per vincere la partita"

03 novembre 2019 23:36

A Cagliari primi mugugni su Simeone, senza di lui più punti in classifica. E a gennaio...

22 ottobre 2019 15:50

Simeone: "La tragedia di Astori ci ha legato a Firenze. Ho lasciato un pezzo di cuore lì. Ecco il mio obiettivo"

18 ottobre 2019 00:06

"Il Cagliari è al livello della Fiorentina. Simeone è un bomber completo"

17 ottobre 2019 11:56

Simeone: "A Cagliari fiducia che a Firenze non avevo più. Io volevo allegria, alla Fiorentina invece..."

03 ottobre 2019 11:04

Anticipo, Simeone segna e trascina il Cagliari. Vittoria 3-1 sul Genoa. La cronaca

21 settembre 2019 00:08

Simeone va all'Atletico Madrid, ma è il fratello minore del Cholito: Giuliano dal River ai Colchoneros

12 settembre 2019 19:25

Simeone: "Ciao Firenze, ti ho rispettata ed amata a modo mio. Non ho rimorsi nè rimpanti. Tiferò sempre viola"

31 agosto 2019 13:30

Simeone: "Il Cagliari è una scelta di cuore. Importante vedere il loro interesse. Voglio la Nazionale"

30 agosto 2019 11:33

Simeone potrebbe sbloccare De Paul. Per la prima punta i sogni si chiamano Falcao ed Ibrahimovic

30 agosto 2019 09:11

Di Marzio, Simeone è in viaggio verso Cagliari. Il Cholito ha firmato, inserita clausola rescissoria da 30 mln

30 agosto 2019 09:01

Sportitalia, domani Simeone è atteso a Cagliari per conoscere l'ambiente ed effettuare le visite mediche

30 agosto 2019 00:23

Commisso: "Non voglio dire niente su Simeone. Le soluzioni per lo stadio sono tre. Buon compleanno Fiorentina!"

29 agosto 2019 19:38

Simeone è del Cagliari, prestito con obbligo di riscatto a 16 milioni. Tutto fatto, i dettagli

29 agosto 2019 18:49

Graziani: "Fiorentina, prendi Andrè Silva, una scommessa che oggi costa la metà"

29 agosto 2019 16:44

(SCHEDA E VIDEO) Ecco chi è Pedro, il dopo Simeone, vicino alla viola

29 agosto 2019 14:15

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