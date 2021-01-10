Simeone: "Firenze è sempre un rincontro speciale. Partita importante, vogliamo tornare a vincere"

Il post del "Cholito" Simeone in vista di Fiorentina-Cagliari

Giovanni Simeone, ex della partita che si svolgerà fra poche ore, torna a Firenze da avversario ed è pronto per una partita speciale per lui. Queste le parole apparse sul suo profilo Twitter:

"Si torna a Firenze e per me è sempre un rincontro speciale, ma sopratutto una partita molto importante per noi. Stiamo lavorando solo per tornare sulla strada che vogliamo. Forza Casteddu!".

Di seguito il post integrale.

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