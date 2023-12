Corriere dello Sport, la Fiorentina pensa a Dia ma ostacolo Coppa d’Africa. Timido sondaggio per Simeone

Tutto tace, per adesso, sul ruolo di prima punta: la Fiorentina non nega di poter valutare un investimento in tal senso (in Supercoppa, al momento, Italiano si presenterebbe con il solo Beltran) ma le opportunità sul mercato sono ridotte. Ci sarebbe Dia della Salernitana, che ha una clausola di rescissione esercitabile a gennaio (21 milioni per l’Europa) e potrebbe partire, ma sarebbe un’ipotesi solo se clamorosamente non venisse convocato in Coppa d’Africa. Qualche timido sondaggio anche per Simeone, ma il Napoli (che lo valuta 20 milioni) ha lo stesso problema dei viola: Osimhen risponderà alla convocazione della Nigeria, difficile che il Cholito possa andarsene. Lo scrive il Corriere dello Sport.