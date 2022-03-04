Simeone ammette: "La mia fidanzata Giulia è di Firenze ma vogliamo restare a vivere a Verona"

Giovanni Simeone ha giocato per due anni a Firenze nella Fiorentina, in questi due anni ha conosciuto la sua attuale moglie Giulia Coppini

Giovanni Simeone, ex attaccante della Fiorentina e adesso centravanti del Verona ha parlato a L'Arena, queste le sue parole:

Se le dico Verona? Città splendida ma la gente lo è di più. Mai successo in un’altri luoghi. Ne parlavo con Giulia, com’è che la chiamate voi? Morosa? (Ride ndr). Ecco, lei è di Firenze ma stiamo pensando di fermarci a vivere qui. In altri posti mi fermavano e mi parlavano di calcio. A Verona, no. Mi chiedono come sto, come va la mia famiglia e parliamo di tutto, poi dell’Hellas. Ma è diverso. Mi sembra di aver sempre giocato qui e non di esserci da meno di un anno

E della Fiorentina? Ho bei ricordi. Sono stato bene, Giulia è di Firenze. Ma ora gioco per l’Hellas. Mi fa piacere che ci sia il gemellaggio ma noi andiamo là per vincere.

L'ATTACCO DI TUTTOSPORT A COMMISSO

https://www.labaroviola.com/tuttosport-attacca-commisso-continui-pure-a-vomitare-pensieri-tanto-sara-sempre-impunito/167731/