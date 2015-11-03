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Notizie Giulia Coppini Fiorentina

Simeone ammette: "La mia fidanzata Giulia è di Firenze ma vogliamo restare a vivere a Verona"

04 marzo 2022 13:00

Simeone: "Fiorentina? Ero più forte degli altri attaccanti. La mia fidanzata non vuole più tornare a Firenze"

25 luglio 2020 12:37

"Io, Gio e il nostro amore, ecco come ci siamo conosciuti. Ama Firenze, dopo ogni partita..."

23 gennaio 2019 13:29

Lady Simeone: "Vorrei già essere allo stadio, a "Quelli che il calcio" mi diverto. Il talismano..."

01 dicembre 2018 09:03

Lady Simeone: "Cambierò posto allo stadio fin quando non passerà questo momento di Giovanni"

04 novembre 2018 20:01

Un tifoso viola critica Simeone, la fidanzata Giulia: "Incitatelo invece di criticarlo"

01 novembre 2018 19:38

Simeone fa un altro gol a Firenze, la sua nuova ragazza è Giulia, vecchia conoscenza viola...

03 maggio 2018 07:19

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