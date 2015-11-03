Notizie Giulia Coppini Fiorentina

Simeone ammette: "La mia fidanzata Giulia è di Firenze ma vogliamo restare a vivere a Verona"
04 marzo 2022 13:00
Simeone: "Fiorentina? Ero più forte degli altri attaccanti. La mia fidanzata non vuole più tornare a Firenze"
25 luglio 2020 12:37
"Io, Gio e il nostro amore, ecco come ci siamo conosciuti. Ama Firenze, dopo ogni partita..."
23 gennaio 2019 13:29
Lady Simeone: "Vorrei già essere allo stadio, a "Quelli che il calcio" mi diverto. Il talismano..."
01 dicembre 2018 09:03
Lady Simeone: "Cambierò posto allo stadio fin quando non passerà questo momento di Giovanni"
04 novembre 2018 20:01
Un tifoso viola critica Simeone, la fidanzata Giulia: "Incitatelo invece di criticarlo"
01 novembre 2018 19:38
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