Simeone fa un altro gol a Firenze, la sua nuova ragazza è Giulia, vecchia conoscenza viola...
La loro relazione è stata da poco ufficializzata, il Cholito Simeone ha messo a segno un altro importante gol nella sua vita in riva all'Arno. Infatti il centravanti viola si è fidanzato con una ragaz...
La loro relazione è stata da poco ufficializzata, il Cholito Simeone ha messo a segno un altro importante gol nella sua vita in riva all'Arno. Infatti il centravanti viola si è fidanzato con una ragazza fiorentina, si tratta di Giulia Coppini, ragazza storica di Alan Empereur, difensore brasiliano cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina dove è restato fino al 2014. Miss ragazza in Gambissima Toscana nel 2013, la bellezza di Tavernelle ha conquistato il cuore del Cholito.
Ecco le foto della bella Giulia, la nuova fiamma del centravanti viola