Simeone fa un altro gol a Firenze, la sua nuova ragazza è Giulia, vecchia conoscenza viola...

La loro relazione è stata da poco ufficializzata, il Cholito Simeone ha messo a segno un altro importante gol nella sua vita in riva all'Arno. Infatti il centravanti viola si è fidanzato con una ragaz...

A cura di Redazione Labaroviola 03 maggio 2018 07:19

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