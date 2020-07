Simeone: “Fiorentina? Ero più forte degli altri attaccanti. La mia fidanzata non vuole più tornare a Firenze”

“Fiorentina? Stavo bene a Firenze – ha detto l’ex viola Giovanni Simeone a Sportweek – , ero lì da due anni, la città mi piaceva, avevo degli amici e lì mi sono fidanzato. Avevo una grande voglia di riprendermi la maglia da titolare così a Montella ho detto “Voglio restare qui, mi sento più forte degli altri attaccanti che sono qui. Se lei non mi dice che non mi viole, resto e mi riprendo la mia maglia”. Che cosa mi rispose? Non giocai un minuto nelle prime due partite, allora ho capito che la miglior soluzione era andarmene. Il Cagliari mi ha fortemente voluto, aveva già un gruppo molto competitivo, posto ideale per me. Le persone mi hanno accolto come un re”.

“Cagliari è un luogo unico, tutto ti fa stare bene, ti senti subito a tuo agio. A me piace trascorrere molto tempo in casa, a Firenze vivevo in un appartamento, qui ho un villa. La mia ragazza, Giulia, che è di Firenze non ci vuole più tornare”.