Notizie Sportweek Fiorentina

Scamacca controcorrente: "Meglio essere titolare al Sassuolo che fare la riserva alla Juve o all'Inter"
26 febbraio 2022 13:01
Dainelli: "Stavo per firmare con l'Inter del triplete, restai a Firenze per amore della Fiorentina"
25 settembre 2021 13:02
Che fine ha fatto Nakata? Non ha più una casa, vive in giro per il mondo, promuove Sakè
27 marzo 2021 12:42
Simeone: "Fiorentina? Ero più forte degli altri attaccanti. La mia fidanzata non vuole più tornare a Firenze"
25 luglio 2020 12:37
Sportweek scrive a De Rossi: "Ma quale Fiorentina e quale deroga, fai la gavetta"
11 luglio 2020 14:08
Cutrone: "Dell'esperienza inglese non rinnego nulla mi ha fatto crescere come uomo ma il mister del Wolves..."
21 febbraio 2020 20:10
Commisso scherza con il direttore di Sportweek: "Non siamo mai in prima pagina"
31 ottobre 2019 20:23
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