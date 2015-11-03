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Notizie Sportweek Fiorentina

Scamacca controcorrente: "Meglio essere titolare al Sassuolo che fare la riserva alla Juve o all'Inter"

26 febbraio 2022 13:01

Dainelli: "Stavo per firmare con l'Inter del triplete, restai a Firenze per amore della Fiorentina"

25 settembre 2021 13:02

Che fine ha fatto Nakata? Non ha più una casa, vive in giro per il mondo, promuove Sakè

27 marzo 2021 12:42

Simeone: "Fiorentina? Ero più forte degli altri attaccanti. La mia fidanzata non vuole più tornare a Firenze"

25 luglio 2020 12:37

Sportweek scrive a De Rossi: "Ma quale Fiorentina e quale deroga, fai la gavetta"

11 luglio 2020 14:08

Cutrone: "Dell'esperienza inglese non rinnego nulla mi ha fatto crescere come uomo ma il mister del Wolves..."

21 febbraio 2020 20:10

Commisso scherza con il direttore di Sportweek: "Non siamo mai in prima pagina"

31 ottobre 2019 20:23

Pjaca indignato: "Non ho mai detto che senza infortuni sarei al livello di Hazard e Neymar"

16 ottobre 2018 21:22

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