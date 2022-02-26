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Scamacca controcorrente: "Meglio essere titolare al Sassuolo che fare la riserva alla Juve o all'Inter"

Gianluca Scamacca, classe 1999, attaccante italiano del Sassuolo e rivelazione di questo campionato, ha parlato al settimanale della Gazzetta

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 febbraio 2022 13:01
Scamacca controcorrente: "Meglio essere titolare al Sassuolo che fare la riserva alla Juve o all'Inter" - Firenze, stadio A.Franchi, 19.12.2021, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 19.12.2021, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Esultanza Gianluca Scamacca (Sassuolo)

L'attaccante del Sassuolo Gianluca Scamacca ha rilasciato un'intervista a Sportweek dove ha parlato del suo futuro: "Per me è molto più importante una maglia da titolare nel Sassuolo che il rischio di fare la riserva in una grande squadra. Ma poi qui è diverso rispetto ad altre parti. Il Sassuolo ha strutture e organizzazione, è un piccolo top club. Il lavoro fatto negli ultimi anni porta oggi la squadra ad andare a vincere in casa delle grandi: lo abbiamo fatto con Juve, Milan e Inter". Lo riporta TMW

LE PAROLE DI ITALIANO IN CONFERENZA STAMPA

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