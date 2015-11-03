Labaro Viola

Notizie Scamacca Fiorentina

Scamacca esalta Palladino: "Una ventata d'aria fresca, ci ha trasmesso tranquillità e ci da sicurezza"

25 novembre 2025 22:17

Scugnizzo Viola: "Mancano tre giorni alla fine del mercato, che fine ha fatto l'ambizione?"

27 agosto 2024 12:07

Spalletti: "Dimarco fuori, al posto di Calafiori gioca Mancini. Ho un solo dubbio: Retegui o Scamacca"

28 giugno 2024 20:05

Graziani non le manda a dire: "Spalletti dice che Scamacca è «pigro»? Allora non doveva convocarlo"

24 giugno 2024 17:25

Dopo il flop adesso Spalletti cambia l'Italia: Cristante al posto Jorginho, Retegui al posto di Scamacca

22 giugno 2024 20:16

Scamacca fa capire che l'Atalanta farà andare la Roma in Champions: "Testa al campionato?" E fa la smorfia...

23 maggio 2024 14:42

Spalletti: "Via da Napoli? Voglio bene a tutti, perdono tutti, ma non dimentico niente"

11 maggio 2024 22:58

Monti: "Italiano aveva chiesto Milik, Scamacca o un centravanti tedesco. Nzola l'unico prendibile"

02 maggio 2024 13:27

Retroscena Scamacca, Italiano lo aveva chiesto ed era vicino alla Fiorentina, poi fu preso Cabral

25 aprile 2024 15:06

Polverosi: "L'Atalanta gioca con Scamacca e in panchina Lookman, la Fiorentina con Belotti e Kouamè"

16 aprile 2024 14:21

De Marco analizza: "Scamacca ha rischiato il rosso per il fallo su Milenkovic, intervento a gamba alta"

04 aprile 2024 00:09

Corriere della Sera, Se salta Scamacca la Roma ha come alternativa Beltran seguito anche dalla Fiorentina

30 luglio 2023 18:22

Scamacca, messaggio alla Fiorentina?: "Chi mi prende fa un affare, mi manca stare al posto giusto"

24 luglio 2023 20:44

Scamacca in orbita Fiorentina? La Roma ha chiesto al West Ham di prenderlo in prestito

10 giugno 2023 00:43

Tuttosport, Fiorentina torna a pensare a Scamacca: può lasciare il West Ham in prestito. C'è anche il Milan

02 giugno 2023 13:10

La Salernitana vuole vendere Dia alla Fiorentina per 35 milioni per andare a prendere Scamacca

16 maggio 2023 15:24

Stagione finita per Scamacca, mister 36 milioni di euro si opera al ginocchio. Arriva l'annuncio di Moyes

14 aprile 2023 20:54

Graziani: "Prenderei Scamacca alla Fiorentina, ritorna con il fiocchetto come Immobile. Kean un affare"

12 aprile 2023 15:53

Graziani: "Jovic è quello che chiami a calcetto e ha appena mangiato le tagliatelle con il ragù di chianina"

12 aprile 2023 14:30

Scamacca è un flop in Premier, solo 3 gol fatti su 16 presenze e West Ham terz'ultimo in classifica

22 febbraio 2023 20:57

Retroscena Pedullà: "La Fiorentina era su Scamacca prima di prendere Piatek e Cabral, si erano parlati"

14 giugno 2022 17:48

Borja Valero: "Fossi la Fiorentina farei la spesa a Sassuolo e prenderei subito Scammacca e Frattesi"

09 giugno 2022 16:21

L'Arsenal ha offerto 40 milioni al Sassuolo per Scamacca, l'attaccante ha rifiutato perchè vuole l'Italia

02 giugno 2022 23:56

Dionisi imbarazza il Sassuolo: "Scamacca non meriti i titoli che gli fate, esaltato per mezzo campionato"

17 aprile 2022 22:32

La Nazione: "La Fiorentina vola con Cabral e Ikonè. Alla faccia di Berardi, Scamacca e del Sassuolo"

12 aprile 2022 11:54

Lo schiaffo morale di Scamacca a Vlahovic, rinnova il contratto prima di essere ceduto a giugno

05 aprile 2022 15:00

Biraghi non convocato per Italia-Macedonia. Mancini esclude anche big come Zaniolo e Scamacca

24 marzo 2022 13:30

Scamacca controcorrente: "Meglio essere titolare al Sassuolo che fare la riserva alla Juve o all'Inter"

26 febbraio 2022 13:01

Brovarone rivela: "Pradè segue da anni sia Scamacca che Berardi, li ha scoperti prima degl'altri"

23 febbraio 2022 13:16

Corriere fiorentino rivela: "Italiano aveva chiesto di comprare Berardi e Scamacca a gennaio"

07 febbraio 2022 14:10

Corriere dello Sport, Milik e Scamacca i nomi in pole per il dopo Vlahovic. Idea Yuri Alberto

25 gennaio 2022 09:23

Nazione, Vlahovic via ora? Milik o Schick le ultime idee della Fiorentina per sostituirlo

24 gennaio 2022 10:40

Lezione di calcio di Dionisi al suo vecchio Empoli. Berardi come a Firenze, fa espellere un giocatore

09 gennaio 2022 16:33

Massimo Mauro non si arrende: "Scamacca è più forte di Vlahovic, per la Juventus meglio lui"

03 gennaio 2022 14:27

Tuttosport non si arrende: "Vlahovic, la Juve lo vuole a gennaio per superare la concorrenza"

30 dicembre 2021 10:53

"Vlahovic superiore a Scamacca, ma l'attaccante del Sassuolo merita di giocare in una big"

29 dicembre 2021 22:02

La Juventus non ha i soldi per Vlahovic e offre 35 milioni al Sassuolo per Scamacca

28 dicembre 2021 15:40

Mauro svela: "Scamacca? Mi piace più di Vlahovic, sa costruirsi un tiro da solo con un dribbling"

27 dicembre 2021 09:31

Nazione, Scamacca in pole per sostituire Vlahovic: il Sassuolo chiede 40 milioni

24 dicembre 2021 08:20

Radio Bruno, contatto tra la Fiorentina e Scamacca dopo la partita, complimenti e apprezzamenti

20 dicembre 2021 13:28

Nazione, summit Fiorentina-Sassuolo per Scamacca? Ieri l'agente, Lucci, era a Firenze

20 dicembre 2021 10:17

Al 32' il Sassuolo passa in vantaggio contro la Fiorentina al Franchi. In gol Scamacca

19 dicembre 2021 13:07

Repubblica, Scamacca, a giugno l'asta, c'è la Fiorentina. Il Sassuolo chiede 40 milioni

19 dicembre 2021 10:23

Gazzetta, Juventus vuole prendere Scamacca per girarlo alla Fiorentina in cambio di Vlahovic

19 dicembre 2021 09:50

Dall'Inghilterra, il Totthenam molla Vlahovic e vuole soffiare Scamacca alla Fiorentina

18 dicembre 2021 13:28

CorFio, Scamacca la carta giusta per prendere Vlahovic? Ecco l'idea della Juventus

18 dicembre 2021 10:44

Nosotti: "Berardi, è l'anno giusto per lasciare il Sassuolo. Scamacca deve acquistare continuità"

17 dicembre 2021 15:27

Brovarone: "Prenderei Gonzalez. Il terzino non l'ho proposto alla Fiorentina, non giocherebbe"

17 dicembre 2021 14:33

Nazione, Scamacca costa la metà di Vlahovic. Berardi? 30 mln cash, può essere il colpo

13 dicembre 2021 10:06

Gazzetta, Scamacca, tutti pazzi di lui: Fiorentina all'assalto con offerta giusta e posto da titolare

12 dicembre 2021 10:39

Gazzetta dello Sport, l'Inter tenta lo sgambetto alla Fiorentina: nerazzurri su Scamacca e Viti

10 dicembre 2021 13:54

CorFio, Vlahovic, Juve lontana dal suo futuro. Scamacca sarà il suo erede?

29 novembre 2021 11:35

Nazione, Berardi è il sogno, Ikonè l’alternativa. Scamacca? Vale 27 milioni

29 novembre 2021 09:31

Gazzetta, Scamacca, la Fiorentina lo marca per sostituire Vlahovic: non vuole fare panchina 

27 novembre 2021 09:23

Nazione, Berardi-Scamacca restano nel mirino. Belotti? Occhio allo svincolo

26 novembre 2021 09:07

Vlahovic dice addio alla Fiorentina? In casa viola il preferito è Scamacca, in pole per l'attacco

23 novembre 2021 09:59

Fiorentina sempre più "Made In Italy": da Scamacca a Orsolini tutti i nomi sul taccuino viola

11 novembre 2021 11:12

Nazione, Fiorentina su Scamacca, il Sassuolo apre al prestito secco o spara 23 milioni 

07 novembre 2021 12:44

Tuttosport, Pepi, la rivelazione degli USA spunta come idea per il dopo Vlahovic

29 ottobre 2021 11:17

Carnevali: "Scamacca? Resta al Sassuolo a gennaio. Vlahovic? Spero resti in Italia"

26 ottobre 2021 11:29

Ceccarini: “A gennaio la Fiorentina piazzerà due colpi in attacco, c’è Scamacca. Kokorin all'addio"

23 ottobre 2021 09:51

Gazzetta, Commisso vuole vendere Vlahovic a gennaio. Scamacca o Lucca il sostituto

20 ottobre 2021 09:55

Nazione, Scamacca, c'è la Fiorentina, Sassuolo pronto a sparare 20 mln. Il 10% da girare al PSV

18 ottobre 2021 11:08

Quote scommesse, Scamacca in pole per l'attacco viola. Vlahovic può restare alla Fiorentina

14 ottobre 2021 10:13

Chi sarà il prossimo bomber della Fiorentina? Scamacca a quota 2,5 invece Lucca quotato a 5

12 ottobre 2021 18:50

Bongiorni su Vlahovic: "Via a gennaio? La Fiorentina potrà soffiare Lucca alla Juve"

12 ottobre 2021 12:46

Scamacca alla Fiorentina? Parla Carnevali: "Nessuna possibilità che venga ceduto a gennaio"

09 ottobre 2021 20:08

Scamacca vuole lasciare il Sassuolo, duello Inter-Fiorentina. La richiesta è 25 milioni

09 ottobre 2021 18:37

Tuttosport, Fiorentina su Scamacca ma i tifosi sognano Kramaric per il dopo Vlahovic

07 ottobre 2021 10:39

CorSport, Scamacca in pole per l'attacco. Per l'esterno Fiorentina su Orsolini e Berardi

19 agosto 2021 09:54

Pasqual: "Nastasic diverso da Pezzella. Cessione Vlahovic? Sarà fondamentale reinvestire bene i soldi"

19 agosto 2021 08:05

Bucciantini: "A quattro giorni dalla Roma non voglio sentire che va via Vlahovic e arriva Scamacca"

18 agosto 2021 14:58

Lorenzo Amoruso: "La Fiorentina deve solo capire cosa fare: in due anni ha venduto tutti"

18 agosto 2021 14:42

CorSport, Scamacca, Kean o Belotti, la Fiorentina sceglie. Serve anche un vice-Vlahovic

18 agosto 2021 09:44

Gazzetta, se parte Vlahovic Fioerentina su Scamacca: il Sassuolo chiede 35 milioni. Kean l'alternativa

18 agosto 2021 08:50

Di Marzio, l'agente Lucci ha incontrato la società viola al cs

17 agosto 2021 18:23

SkySport, futuro di Vlahovic in 48 ore: decide Commisso. In caso di cessione Viola su Cunha e Scamacca

13 agosto 2021 09:02

CorSport, Vlahovic-Atletico, Ferragosto è la deadline. Scamacca per la Fiorentina è il sostituto

13 agosto 2021 08:58

CorSport, la Fiorentina vuole blindare Vlahovic ma sonda Scamacca in caso di addio del serbo

10 agosto 2021 08:50

Tuttosport, fiducia per il rinnovo di Vlahovic. In caso di cessione occhi su Scamacca e Belotti

10 agosto 2021 08:46

Di Marzio: "Scamacca nel mirino della Fiorentina se parte Vlahovic. Su di lui anche Inter ed Eintracht"

09 agosto 2021 08:28

Il Corriere dello Sport scrive: "Scamacca destinato alla Fiorentina, lo acquisterà: no all'Inter"

07 agosto 2021 09:07

Sportitalia, Scamacca, contatti in corso Fiorentina-Sassuolo: è la priorità in caso d'addio di un top

08 luglio 2021 16:14

Longari (Sportitalia): Fiorentina su Scamacca. Per il Sassuolo è incedibile

24 giugno 2021 08:27

Il Milan punta tutto su Scamacca. Vlahovic resta il sogno ma la Fiorentina chiede 40 milioni

17 aprile 2021 09:13

Scamacca show, Genoa batte Parma 2-1. La Fiorentina rimane a +7 dalla zona retrocessione

19 marzo 2021 23:06

Cm.com, Scamacca è il bomber che serve alla Fiorentina: il Sassuolo chiede 17/18 milioni

29 dicembre 2020 00:08

Galli: "Alario è l'attaccante ideale per la Fiorentina. Scamacca? Doppione di Vlahovic"

28 dicembre 2020 17:04

Nazione, Scamacca, la Fiorentina lo vuole e ci prova: il Genoa ha aperto alla sua cessione

27 dicembre 2020 12:11

Corriere dello Sport, Caicedo-Pavoletti i nomi per l'attacco. All'estero occhi su Origi

27 dicembre 2020 11:11

Gazzetta, Piatek, ritorno di fiamma della Fiorentina. L'ostacolo? L'ingaggio ma i viola...

27 dicembre 2020 10:01

Gazzetta, Cutrone-Scamacca, spunta l'ipotesi scambio di prestiti. La situazione attuale...

27 dicembre 2020 09:50

Il Secolo XIX, Kouamé-Scamacca destini incrociati? Il Genoa pensa al clamoroso ritorno dell'ivoriano

24 dicembre 2020 18:11

Nazione, Lazio su Duncan, Eysseric andrà in prestito. Fiorentina sempre su Scamacca

23 dicembre 2020 13:01

Gazzetta, Scamacca, il Milan gioca d'anticipo sulla Fiorentina. Il Sassuolo chiede 25 milioni

22 dicembre 2020 08:50

Gazzetta, Scamacca, la Fiorentina lo vuole già a gennaio. Il Sassuolo chiede 20 milioni. La situazione

21 dicembre 2020 08:41

Fiorentina su Amrabat e Scamacca. Da valutare la fattibilità delle due operazioni

24 novembre 2019 10:56

Da Scamacca a Riccardi ecco tutta la lista dei giovani talenti italiani nel mirino della Fiorentina

15 novembre 2019 11:57

La Nazione, la Fiorentina è vicina al talento Scamacca. Operazione da 3 milioni

14 novembre 2019 11:03

La Fiorentina è a caccia di giovani forti e italiani. Ecco tutti i nomi sul taccuino di Pradè

06 novembre 2019 11:31

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