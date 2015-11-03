Notizie Scamacca Fiorentina

Scamacca esalta Palladino: "Una ventata d'aria fresca, ci ha trasmesso tranquillità e ci da sicurezza"
25 novembre 2025 22:17
Scugnizzo Viola: "Mancano tre giorni alla fine del mercato, che fine ha fatto l'ambizione?"
27 agosto 2024 12:07
Spalletti: "Dimarco fuori, al posto di Calafiori gioca Mancini. Ho un solo dubbio: Retegui o Scamacca"
28 giugno 2024 20:05
Graziani non le manda a dire: "Spalletti dice che Scamacca è «pigro»? Allora non doveva convocarlo"
24 giugno 2024 17:25
Dopo il flop adesso Spalletti cambia l'Italia: Cristante al posto Jorginho, Retegui al posto di Scamacca
22 giugno 2024 20:16
Scamacca fa capire che l'Atalanta farà andare la Roma in Champions: "Testa al campionato?" E fa la smorfia...
23 maggio 2024 14:42
Spalletti: "Via da Napoli? Voglio bene a tutti, perdono tutti, ma non dimentico niente"
11 maggio 2024 22:58
Monti: "Italiano aveva chiesto Milik, Scamacca o un centravanti tedesco. Nzola l'unico prendibile"
02 maggio 2024 13:27
Retroscena Scamacca, Italiano lo aveva chiesto ed era vicino alla Fiorentina, poi fu preso Cabral
25 aprile 2024 15:06
Polverosi: "L'Atalanta gioca con Scamacca e in panchina Lookman, la Fiorentina con Belotti e Kouamè"
16 aprile 2024 14:21
De Marco analizza: "Scamacca ha rischiato il rosso per il fallo su Milenkovic, intervento a gamba alta"
04 aprile 2024 00:09
Corriere della Sera, Se salta Scamacca la Roma ha come alternativa Beltran seguito anche dalla Fiorentina
30 luglio 2023 18:22
Scamacca, messaggio alla Fiorentina?: "Chi mi prende fa un affare, mi manca stare al posto giusto"
24 luglio 2023 20:44
Scamacca in orbita Fiorentina? La Roma ha chiesto al West Ham di prenderlo in prestito
10 giugno 2023 00:43
Tuttosport, Fiorentina torna a pensare a Scamacca: può lasciare il West Ham in prestito. C'è anche il Milan
02 giugno 2023 13:10
La Salernitana vuole vendere Dia alla Fiorentina per 35 milioni per andare a prendere Scamacca
16 maggio 2023 15:24
Stagione finita per Scamacca, mister 36 milioni di euro si opera al ginocchio. Arriva l'annuncio di Moyes
14 aprile 2023 20:54
Graziani: "Prenderei Scamacca alla Fiorentina, ritorna con il fiocchetto come Immobile. Kean un affare"
12 aprile 2023 15:53
Graziani: "Jovic è quello che chiami a calcetto e ha appena mangiato le tagliatelle con il ragù di chianina"
12 aprile 2023 14:30
Scamacca è un flop in Premier, solo 3 gol fatti su 16 presenze e West Ham terz'ultimo in classifica
22 febbraio 2023 20:57
Retroscena Pedullà: "La Fiorentina era su Scamacca prima di prendere Piatek e Cabral, si erano parlati"
14 giugno 2022 17:48
Borja Valero: "Fossi la Fiorentina farei la spesa a Sassuolo e prenderei subito Scammacca e Frattesi"
09 giugno 2022 16:21
L'Arsenal ha offerto 40 milioni al Sassuolo per Scamacca, l'attaccante ha rifiutato perchè vuole l'Italia
02 giugno 2022 23:56
Dionisi imbarazza il Sassuolo: "Scamacca non meriti i titoli che gli fate, esaltato per mezzo campionato"
17 aprile 2022 22:32
La Nazione: "La Fiorentina vola con Cabral e Ikonè. Alla faccia di Berardi, Scamacca e del Sassuolo"
12 aprile 2022 11:54
Lo schiaffo morale di Scamacca a Vlahovic, rinnova il contratto prima di essere ceduto a giugno
05 aprile 2022 15:00
Biraghi non convocato per Italia-Macedonia. Mancini esclude anche big come Zaniolo e Scamacca
24 marzo 2022 13:30
Scamacca controcorrente: "Meglio essere titolare al Sassuolo che fare la riserva alla Juve o all'Inter"
26 febbraio 2022 13:01
Brovarone rivela: "Pradè segue da anni sia Scamacca che Berardi, li ha scoperti prima degl'altri"
23 febbraio 2022 13:16
Corriere fiorentino rivela: "Italiano aveva chiesto di comprare Berardi e Scamacca a gennaio"
07 febbraio 2022 14:10
Corriere dello Sport, Milik e Scamacca i nomi in pole per il dopo Vlahovic. Idea Yuri Alberto
25 gennaio 2022 09:23
Nazione, Vlahovic via ora? Milik o Schick le ultime idee della Fiorentina per sostituirlo
24 gennaio 2022 10:40
Lezione di calcio di Dionisi al suo vecchio Empoli. Berardi come a Firenze, fa espellere un giocatore
09 gennaio 2022 16:33
Massimo Mauro non si arrende: "Scamacca è più forte di Vlahovic, per la Juventus meglio lui"
03 gennaio 2022 14:27
Tuttosport non si arrende: "Vlahovic, la Juve lo vuole a gennaio per superare la concorrenza"
30 dicembre 2021 10:53
"Vlahovic superiore a Scamacca, ma l'attaccante del Sassuolo merita di giocare in una big"
29 dicembre 2021 22:02
La Juventus non ha i soldi per Vlahovic e offre 35 milioni al Sassuolo per Scamacca
28 dicembre 2021 15:40
Mauro svela: "Scamacca? Mi piace più di Vlahovic, sa costruirsi un tiro da solo con un dribbling"
27 dicembre 2021 09:31
Nazione, Scamacca in pole per sostituire Vlahovic: il Sassuolo chiede 40 milioni
24 dicembre 2021 08:20
Radio Bruno, contatto tra la Fiorentina e Scamacca dopo la partita, complimenti e apprezzamenti
20 dicembre 2021 13:28
Nazione, summit Fiorentina-Sassuolo per Scamacca? Ieri l'agente, Lucci, era a Firenze
20 dicembre 2021 10:17
Al 32' il Sassuolo passa in vantaggio contro la Fiorentina al Franchi. In gol Scamacca
19 dicembre 2021 13:07
Repubblica, Scamacca, a giugno l'asta, c'è la Fiorentina. Il Sassuolo chiede 40 milioni
19 dicembre 2021 10:23
Gazzetta, Juventus vuole prendere Scamacca per girarlo alla Fiorentina in cambio di Vlahovic
19 dicembre 2021 09:50
Dall'Inghilterra, il Totthenam molla Vlahovic e vuole soffiare Scamacca alla Fiorentina
18 dicembre 2021 13:28
CorFio, Scamacca la carta giusta per prendere Vlahovic? Ecco l'idea della Juventus
18 dicembre 2021 10:44
Nosotti: "Berardi, è l'anno giusto per lasciare il Sassuolo. Scamacca deve acquistare continuità"
17 dicembre 2021 15:27
Brovarone: "Prenderei Gonzalez. Il terzino non l'ho proposto alla Fiorentina, non giocherebbe"
17 dicembre 2021 14:33
Nazione, Scamacca costa la metà di Vlahovic. Berardi? 30 mln cash, può essere il colpo
13 dicembre 2021 10:06
Gazzetta, Scamacca, tutti pazzi di lui: Fiorentina all'assalto con offerta giusta e posto da titolare
12 dicembre 2021 10:39
Gazzetta dello Sport, l'Inter tenta lo sgambetto alla Fiorentina: nerazzurri su Scamacca e Viti
10 dicembre 2021 13:54
CorFio, Vlahovic, Juve lontana dal suo futuro. Scamacca sarà il suo erede?
29 novembre 2021 11:35
Nazione, Berardi è il sogno, Ikonè l’alternativa. Scamacca? Vale 27 milioni
29 novembre 2021 09:31
Gazzetta, Scamacca, la Fiorentina lo marca per sostituire Vlahovic: non vuole fare panchina
27 novembre 2021 09:23
Nazione, Berardi-Scamacca restano nel mirino. Belotti? Occhio allo svincolo
26 novembre 2021 09:07
Vlahovic dice addio alla Fiorentina? In casa viola il preferito è Scamacca, in pole per l'attacco
23 novembre 2021 09:59
Fiorentina sempre più "Made In Italy": da Scamacca a Orsolini tutti i nomi sul taccuino viola
11 novembre 2021 11:12
Nazione, Fiorentina su Scamacca, il Sassuolo apre al prestito secco o spara 23 milioni
07 novembre 2021 12:44
Tuttosport, Pepi, la rivelazione degli USA spunta come idea per il dopo Vlahovic
29 ottobre 2021 11:17
Carnevali: "Scamacca? Resta al Sassuolo a gennaio. Vlahovic? Spero resti in Italia"
26 ottobre 2021 11:29
Ceccarini: “A gennaio la Fiorentina piazzerà due colpi in attacco, c’è Scamacca. Kokorin all'addio"
23 ottobre 2021 09:51
Gazzetta, Commisso vuole vendere Vlahovic a gennaio. Scamacca o Lucca il sostituto
20 ottobre 2021 09:55
Nazione, Scamacca, c'è la Fiorentina, Sassuolo pronto a sparare 20 mln. Il 10% da girare al PSV
18 ottobre 2021 11:08
Quote scommesse, Scamacca in pole per l'attacco viola. Vlahovic può restare alla Fiorentina
14 ottobre 2021 10:13
Chi sarà il prossimo bomber della Fiorentina? Scamacca a quota 2,5 invece Lucca quotato a 5
12 ottobre 2021 18:50
Bongiorni su Vlahovic: "Via a gennaio? La Fiorentina potrà soffiare Lucca alla Juve"
12 ottobre 2021 12:46
Scamacca alla Fiorentina? Parla Carnevali: "Nessuna possibilità che venga ceduto a gennaio"
09 ottobre 2021 20:08
Scamacca vuole lasciare il Sassuolo, duello Inter-Fiorentina. La richiesta è 25 milioni
09 ottobre 2021 18:37
Tuttosport, Fiorentina su Scamacca ma i tifosi sognano Kramaric per il dopo Vlahovic
07 ottobre 2021 10:39
CorSport, Scamacca in pole per l'attacco. Per l'esterno Fiorentina su Orsolini e Berardi
19 agosto 2021 09:54
Pasqual: "Nastasic diverso da Pezzella. Cessione Vlahovic? Sarà fondamentale reinvestire bene i soldi"
19 agosto 2021 08:05
Bucciantini: "A quattro giorni dalla Roma non voglio sentire che va via Vlahovic e arriva Scamacca"
18 agosto 2021 14:58
Lorenzo Amoruso: "La Fiorentina deve solo capire cosa fare: in due anni ha venduto tutti"
18 agosto 2021 14:42
CorSport, Scamacca, Kean o Belotti, la Fiorentina sceglie. Serve anche un vice-Vlahovic
18 agosto 2021 09:44
Gazzetta, se parte Vlahovic Fioerentina su Scamacca: il Sassuolo chiede 35 milioni. Kean l'alternativa
18 agosto 2021 08:50
Di Marzio, l'agente Lucci ha incontrato la società viola al cs
17 agosto 2021 18:23
SkySport, futuro di Vlahovic in 48 ore: decide Commisso. In caso di cessione Viola su Cunha e Scamacca
13 agosto 2021 09:02
CorSport, Vlahovic-Atletico, Ferragosto è la deadline. Scamacca per la Fiorentina è il sostituto
13 agosto 2021 08:58
CorSport, la Fiorentina vuole blindare Vlahovic ma sonda Scamacca in caso di addio del serbo
10 agosto 2021 08:50
Tuttosport, fiducia per il rinnovo di Vlahovic. In caso di cessione occhi su Scamacca e Belotti
10 agosto 2021 08:46
Di Marzio: "Scamacca nel mirino della Fiorentina se parte Vlahovic. Su di lui anche Inter ed Eintracht"
09 agosto 2021 08:28
Il Corriere dello Sport scrive: "Scamacca destinato alla Fiorentina, lo acquisterà: no all'Inter"
07 agosto 2021 09:07
Sportitalia, Scamacca, contatti in corso Fiorentina-Sassuolo: è la priorità in caso d'addio di un top
08 luglio 2021 16:14
Longari (Sportitalia): Fiorentina su Scamacca. Per il Sassuolo è incedibile
24 giugno 2021 08:27
Il Milan punta tutto su Scamacca. Vlahovic resta il sogno ma la Fiorentina chiede 40 milioni
17 aprile 2021 09:13
Scamacca show, Genoa batte Parma 2-1. La Fiorentina rimane a +7 dalla zona retrocessione
19 marzo 2021 23:06
Cm.com, Scamacca è il bomber che serve alla Fiorentina: il Sassuolo chiede 17/18 milioni
29 dicembre 2020 00:08
Galli: "Alario è l'attaccante ideale per la Fiorentina. Scamacca? Doppione di Vlahovic"
28 dicembre 2020 17:04
Nazione, Scamacca, la Fiorentina lo vuole e ci prova: il Genoa ha aperto alla sua cessione
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Corriere dello Sport, Caicedo-Pavoletti i nomi per l'attacco. All'estero occhi su Origi
27 dicembre 2020 11:11
Gazzetta, Piatek, ritorno di fiamma della Fiorentina. L'ostacolo? L'ingaggio ma i viola...
27 dicembre 2020 10:01
Gazzetta, Cutrone-Scamacca, spunta l'ipotesi scambio di prestiti. La situazione attuale...
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Il Secolo XIX, Kouamé-Scamacca destini incrociati? Il Genoa pensa al clamoroso ritorno dell'ivoriano
24 dicembre 2020 18:11
Nazione, Lazio su Duncan, Eysseric andrà in prestito. Fiorentina sempre su Scamacca
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Gazzetta, Scamacca, il Milan gioca d'anticipo sulla Fiorentina. Il Sassuolo chiede 25 milioni
22 dicembre 2020 08:50
Gazzetta, Scamacca, la Fiorentina lo vuole già a gennaio. Il Sassuolo chiede 20 milioni. La situazione
21 dicembre 2020 08:41
Fiorentina su Amrabat e Scamacca. Da valutare la fattibilità delle due operazioni
24 novembre 2019 10:56
Da Scamacca a Riccardi ecco tutta la lista dei giovani talenti italiani nel mirino della Fiorentina
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La Nazione, la Fiorentina è vicina al talento Scamacca. Operazione da 3 milioni
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La Fiorentina è a caccia di giovani forti e italiani. Ecco tutti i nomi sul taccuino di Pradè
06 novembre 2019 11:31
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