Bongiorni su Vlahovic: “Via a gennaio? La Fiorentina potrà soffiare Lucca alla Juve”

Per parlare della vicenda Vlahovic e del possibile interessamento della Fiorentina per Daniele Lucca, Labaroviola ha contattato in esclusiva Antonio Bongiorni, il responsabile tecnico del Capezzano Pianore.

Buongiorno Antonio, fra tanti nomi per il dopo-Vlahovic si parla tanto di Lorenzo Lucca, punta di diamante del Pisa. Che pensi di lui?

“È un grande talento, ancora un po’ ruvido tecnicamente ma vede la porta in maniera inesorabile. Un piccolo Luca Toni”.

Credi che il Pisa tratterebbe la sua cessione già a gennaio?

“I nerazzurri quest’anno puntano seriamente alla A ed a malincuore rinuncerebbero al loro centravanti. Certo se li proponessero un’alternativa pronta da subito potrebbero pensare ad una sua immediata cessione..”.

La Fiorentina ha chiesto informazioni su di lui, ti risultano altre società interessate?

“So per certo che su di lui ci siano le mani della Juventus, lo fanno seguire da tre anni almeno. Magari se ci fosse l’ok della Fiorentina alla cessione di Vlahovic, i bianconeri potrebbero lasciare la strada ed i viola li soffierebbero il bomber italiano”.

Secondo te sarebbe un profilo in grado da subito di assumere la 9 della Fiorentina?

“Avrà bisogno solo di un po’ di tempo per conoscere la categoria ed adattarsi ai difensori. Poi la sua prospettiva è lanciata fino alla Nazionale senza discussioni. Lo affiancherà ad un altro centravanti con un più d’esperienza come Scamacca”.

Il tuo pupillo Bonaventura sembra aver ritrovato lo smalto dei tempi milanisti. Vi siete sentiti?

“Certo, sono stato invitato in tribuna a vedere la sfida con l’Inter. Non avevo dubbi su di lui, se gli infortuni lo lasciano in pace è sempre uno dei migliori numeri 10 del campionato. Ci ho parlato ed è rimasto stregato dal tecnico Italiano, è sorpreso della maniacalità nello studio dell’avversario. Detto da lui, ho la conferma che la Fiorentina ha azzeccato l’allenatore”.

Marco Collini

