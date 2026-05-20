Labaro Viola

Marco Collini

Marco Collini

Disastro serie A in Champions, resta solo l'Inter. E ora tocca alla Fiorentina onorare l'Italia in Europa

19 febbraio 2025 23:59

Flachi su Fagioli: "Ha le qualità, ora deve prendersi in mano il centrocampo della Fiorentina"

19 febbraio 2025 15:30

Funaro: "Finire velocemente la Fiesole e la mezza Maratona è il nostro obiettivo, i lavori procedono regolari"

19 febbraio 2025 13:34

La Gazzetta: "Adli fuori contro il Verona, se stringe i denti ci sarà contro il Lecce, poi la Conference"

19 febbraio 2025 11:59

Il Milan ammazza il ranking italiano: pareggia in casa ed esce dalla Champions per colpa di Theo

18 febbraio 2025 21:07

Tmw riporta: "A dicembre anche la Fiorentina prese informazioni per Diao, poi cambiò strategia di mercato"

18 febbraio 2025 14:05

Polverosi: "Gudmundsson mistero del calcio italiano. Entra in campo senza voglia e perde palloni"

18 febbraio 2025 13:45

Calamai: "Palladino non ha esperienza, la Fiorentina se ha ambizione deve prendere un allenatore top"

18 febbraio 2025 12:44

Cambiaso bestemmia in maniera chiara in Juventus-Inter. Arriva la squalifica per il difensore?

18 febbraio 2025 12:35

Simonti, Trento: "Mi manca Firenze. Se segno non esulto, tifo Fiorentina fin da bambino"

22 luglio 2022 12:51

Ferrarini vuol andare a giocare, chiesta la cessione. La Fiorentina deciderà dopo Moena

19 luglio 2022 13:01

I fratelli Berrettini domani in campo assieme nel doppio allo Swiss open di Gstaad. Il programma

18 luglio 2022 13:50

Trentin, Sanvitese: "Quest'anno giocheremo con le maglie della Fiorentina. Onorati dell'affiliazione"

16 luglio 2022 15:37

Del Piano, Brianza Olginatese: "Italiano tecnico col fuoco dentro, rappresenta spirito fiorentino"

16 luglio 2022 14:54

Mancone, Real Vicenza: "Noi un club di svincolati. Fiorentina? Sta tornando nell'elite italiana"

12 luglio 2022 12:30

Bertotto ricorda: "Nel 97' mi incazzai alla tripletta di Batistuta. Volevamo vincere ma ci castigò"

02 maggio 2022 13:25

Menichini avverte: "A Salerno c'è entusiasmo. Io e Mazzone innamorati della Fiorentina"

23 aprile 2022 15:50

È uscito il brano rock di Andreaggi sulla Fiorentina che potrebbe esser suonato allo stadio VIDEO

15 aprile 2022 12:58

Il brano rock di Andreaggi sulla Fiorentina esce venerdì: "Sarà suonato nel prepartita?"

13 aprile 2022 12:48

Roccati elegge Terracciano: "Titolare anche l'anno prossimo. Vicario? Non farebbe il secondo"

07 aprile 2022 13:50

Saudati stronca la società viola: "I dirigenti della Fiorentina non valgono l'Europa"

03 aprile 2022 09:30

"Jovetic restò un anno alla Fiorentina e si ruppe il legamento, Vlahovic ha scelto diversamente"

01 aprile 2022 13:22

Povia teme la Fiorentina: "Merita la Champions League. Inter disattenta, soffriremo"

18 marzo 2022 17:31

Mingardi sceglie Commisso: "Lo vorrei al Bologna. Rivalità? Entrambe contro la Juve"

15 marzo 2022 13:56

Di Gennaro: "Esterni siano decisivi. Italiano ci crede ancora. Castrovilli sta tornando"

12 marzo 2022 19:08

"Cabral esploso nel post-lockdown. Rigorista vero, tecnica superiore a Toni in area"

08 febbraio 2022 13:57

"Rosa inadatta per Sarri. Commisso ha salvato la Fiorentina, investe su squadra e centro sportivo"

05 febbraio 2022 16:21

"Fiorentina meglio della Juve, 140 milioni incassati ma distanti solo tre punti"

04 febbraio 2022 13:59

"A diciott'anni Cragno fu scartato dalla Fiorentina, Corvino gli preferiva Manfredini"

21 gennaio 2022 14:16

"Gattuso uomo vero, tecnico sopravvalutato. Brucia ancora la tripletta di Simeone.."

13 gennaio 2022 12:50

"Rosati era burlone anche a vent'anni, non sorprende vederlo imitare Celentano"

05 gennaio 2022 16:00

"Sottil salta chiunque palla al piede, futuro garantito" Manfredini esalta il giovane viola

04 gennaio 2022 10:18

Mezzano incorona Bianco: "Presto sarà titolare della Fiorentina. A 15 anni capiì sarebbe arrivato"

31 dicembre 2021 10:56

Gol e altruismo, Sottil ha svoltato dopo il rinnovo. Aspettando Ikonè, Italiano ha un titolare in più

16 dicembre 2021 13:42

"Voglio essere Callejon" Niccolò Pierozzi ora alla Pro Patria vuole tornare alla Fiorentina

14 dicembre 2021 12:14

"Capezzi, il nuovo Pizarro". Il paragone col Pek per l' ex faro della Primavera. La sua storia

10 dicembre 2021 19:15

Ikonè-viola, gli accordi sono totali. Adesso la Fiorentina ha paura che il Lille chieda più soldi

10 dicembre 2021 00:07

"Non mollare Marco" Babbo Venuti racconta la chiamata di Ribery dopo l'operazione per il tumore

09 dicembre 2021 13:08

Spalluto ringrazia Vlahovic: "È il mio esempio. Obiettivo? Voglio dieci gol col Gubbio"

07 dicembre 2021 14:32

Pradè preferisce Ikonè a Berardi. Costa 15 milioni rispetto ai 30 di Berardi, ed è più giovane

28 novembre 2021 19:51

Ficini: "Zurkowski tornerà alla Fiorentina. Vlahovic? Via anche con il rinnovo di contratto"

26 novembre 2021 19:35

Caso su Gori: "In futuro sarà centravanti della Fiorentina. La B lo ha fatto maturare"

22 novembre 2021 10:56

Lucchesi raggiante: "Juve è il passato, Fiorentina la mia seconda pelle. Con Italiano a viso aperto"

17 novembre 2021 12:52

Babbo Agostinelli: "Fiorentina fra le top nel Primavera. Italiano? lo segue da vicino"

15 novembre 2021 14:21

Centro sportivo, squadra al lavoro senza nazionali. Presenti Corradini, Di Stefano e Frison

09 novembre 2021 23:33

Petrini su Saponara: "Ricky è come un figlio. L'ovazione del Franchi mi ha fatto commuovere"

09 novembre 2021 14:11

Ballotta su Sarri: "Troppo integralista, Lazio in confusione. A Firenze persi uno scudetto.."

27 ottobre 2021 11:00

Sottil Sr: "Espulsione di Riccardo eccessiva. Rosso da estrarre per casi eclatanti"

26 ottobre 2021 11:27

Murras, Lebowski: "Borja un gigante di umiltà. Commisso ha fatto il massimo con Vlahovic"

25 ottobre 2021 12:47

Pusceddu: "Deluso da Vlahovic. Firenze? Arrivai a fine carriera, Barcellona fu la mia serata"

24 ottobre 2021 13:29

Cugliari: "Commisso diffamato alla Bobo tv. Belotti e Berardi il dopo-Vlahovic"

23 ottobre 2021 21:18

Carnasciali: "Non mi manca il calcio. Ora vado a lavorare e cerco funghi. Venezia? Non una gita"

18 ottobre 2021 14:02

Zironelli: "Italiano perfetto per Firenze. Borgonovo e Dunga due campioni dei miei anni"

18 ottobre 2021 10:34

D.Roma su Maleh: "Corsa e abnegazione i suoi punti di forza. Concorrenza? Uno stimolo in più"

14 ottobre 2021 13:01

Under 21, oggi Italia-Svezia. Panchina per il viola Ferrarini, Lucca guida l'attacco

12 ottobre 2021 14:01

Bongiorni su Vlahovic: "Via a gennaio? La Fiorentina potrà soffiare Lucca alla Juve"

12 ottobre 2021 12:46

Esposito: "Con Batistuta nel 98/99' avremmo vinto tutto. Vlahovic meno decisivo di Osimhen"

11 ottobre 2021 14:49

Primavera, finisce 2-2 con l'Inter. Beffa nel finale, non basta un grande Di Stefano. La cronaca

11 settembre 2021 15:25

Ferrarini, martedì il prestito al Perugia. Alla Fiorentina torna il baby Corradini. I dettagli

14 agosto 2021 14:59

Primavera, pareggio 0-0 contro la prima squadra del Prato in amichevole. La cronaca

12 agosto 2021 21:26

Primavera, Fiorentina ammessa d'ufficio alla semifinale del torneo di Vignola.Il motivo

11 agosto 2021 14:15

Malotti: "Borja Valero a Montevarchi? Più facile diventare Papa. Sottil ha la stoffa del campione"

11 agosto 2021 06:40

Corsi: "Kouamè ci piace ma non è il preferito. Terzic? Con Italiano migliorerà a quattro"

06 agosto 2021 17:08

Primavera, 7-0 nella prima amichevole contro la rappr. Fiumalbo. Bene Di Stefano e Toci

06 agosto 2021 13:08

Primavera, tre calciatori si legano alla scuderia di Totti. Nella lista anche il neo acquisto Kayode

04 agosto 2021 22:03

Primavera, il baby Corradini vicino al ritorno alla Fiorentina. Si chiude nel weekend

03 agosto 2021 23:28

Fiorentina Primavera, due amichevoli nel ritiro di Fiumalbo. 12 agosto test col Prato?

29 luglio 2021 19:21

Rastelli, Levico Terme: "In D capiì che Italiano sarebbe arrivato in A. Fiorentina? Schiero dieci difensori"

29 luglio 2021 07:32

Ds Gubbio: "Sinergia con la Fiorentina prosegue. Ghidotti e Spalluto pronti per i grandi"

28 luglio 2021 12:54

Bicerna, C4 Foligno: "L'amichevole è un premio ai ragazzi. Vlahovic? Lo mancheremo con tre uomini"

24 luglio 2021 09:23

Primavera, domenica il raduno. Ritiro precampionato a Fiumalbo dal 31 luglio al 13 agosto. I dettagli

24 luglio 2021 00:09

Santopadre, coach Berrettini: "Matteo orgoglio italiano. Fiorentina? Non si perde gli highlights"

23 luglio 2021 10:31

Babbo Frison: "Filippo e la sorpresa di Moena. La serietà e l'amicizia con Bianco"

21 luglio 2021 12:47

Viola club Conversano Puglia, al via la campagna tesseramenti 2021'/ 22'. Tutti i dettagli

16 luglio 2021 12:57

Babbo Di Stefano: "Filippo dalla Ninfea alla Coppa Italia sognando Baggio. Il meglio deve arrivare"

15 luglio 2021 13:59

Dalle Mura, sfuma l'ipotesi Reggina. La Fiorentina lo valuterà nel ritiro di Moena. Le ultime

09 luglio 2021 13:59

Frione, Ultras Spezia: "Italiano uomo senza palle. Fosse uscito allo scoperto avremmo capito"

07 luglio 2021 13:13

Fiorini: "Mi voleva l' Empoli, scelsi la Fiorentina col cuore. Io come Gonzalo? Un onore"

02 luglio 2021 12:59

Vc Calabria Viola: "L'anno zero di Commisso, rilancio o contestazione. Sogni? Vorrei Boga"

30 giugno 2021 13:41

Babbo Bianco: "Alessandro resta in Primavera a fare la differenza. Italiano? Meglio di Gattuso coi giovani"

29 giugno 2021 12:34

Cremonese e Reggina vogliono Gori. La Fiorentina deciderà dopo il ritiro di Moena

23 giugno 2021 13:21

Mimbo, zio Castrovilli: "A dieci anni capiì sarebbe andato in Nazionale. Fiorentina? Tornerà a brillare con Gaetano"

22 giugno 2021 13:34

Il Venezia vuole ancora Ferrarini in prestito. Anche il Monza lo ha chiesto alla Fiorentina. Le ultime

16 giugno 2021 12:45

Babbo Ferrarini: "Siamo tifosi viola. Gabriele è pronto per la A. Restare al Venezia? Deciderà Gattuso"

14 giugno 2021 13:10

Marino, pres. Gattuso club Corigliano: "Commisso e Rino due calabresi capatosta. Il pregio? L'umiltà"

07 giugno 2021 13:28

Sandrelli: "Irrispettoso non ringraziare Prandelli. Gattuso? Sarebbe certificato di ambizioni"

22 maggio 2021 12:38

Pazienza: "Dainelli e Jorgensen i trascinatori della mia Fiorentina. Pronostici? Nulla scontato.."

16 maggio 2021 08:51

Ligas: "Rinnovo Vlahovic? Commisso lo ceda e rifaccia la squadra. Domani gara ricca di gol"

11 maggio 2021 13:27

D.Rossi: "Vlahovic un tesoro prezioso. Lite con Liajic? Rimasi sorpreso dell'esonero.."

10 maggio 2021 12:51

Di Bari, ex ds Foggia: "De Zerbi ha carattere tosto, perfetto per allenare la Fiorentina"

04 maggio 2021 13:16

C. Amoroso: "Troppi investimenti su calciatori vecchi. Cecchi Gori? Fu tradito dalle stanze del potere"

29 aprile 2021 13:30

Innocenti, 1' All.Venuti: "Lorenzo per me come un figlio. Da piccolo aveva più fame di tutti"

28 aprile 2021 13:38

Bucciantini: "La Juve concede, Fiorentina sia cinica. Vlahovic? Ricorda i più forti"

24 aprile 2021 15:40

Orlandini, Bandabardò: "Vicino alla Fiorentina anche durante i concerti. Gonzalo? Calciatore rock"

06 aprile 2021 18:24

Bucchioni: "Dimissioni Prandelli? Non sono sorpreso. Callejon starà fuori anche con Iachini"

01 aprile 2021 12:56

Alberto Maraschi: "Fiorentino a vita grazie a mio padre. Paragoni? Era forte come Higuain"

24 marzo 2021 11:58

Benvegnù: "Ho il cuore diviso fra la Fiorentina ed i Radiohead. Chiesa? Polemico e tuffatore"

22 marzo 2021 14:48

Magnelli, compositore: "La Fiorentina è una fede. Sposto concerti ed eventi per assistere alle partite"

21 marzo 2021 15:25

Fava, Eurosport: "Eysseric un miracolo Prandelliano. Al Nizza era calciatore bello ma inutile"

19 marzo 2021 17:10

Esclusiva tifo, conosciamo il Vc Ponte a Greve: "Il club dei Babbi viola. Tifosi tra Fiorentina e solidarietà"

17 marzo 2021 13:42

Archivio

Esplora l'archivio di Marco Collini

Sett. 8
Sett. 29 Sett. 28 Sett. 18 Sett. 16 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 13 Sett. 11 Sett. 10 Sett. 6 Sett. 5 Sett. 3 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 52 Sett. 50 Sett. 49 Sett. 47 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 36 Sett. 32 Sett. 31 Sett. 30 Sett. 29 Sett. 28 Sett. 27 Sett. 26 Sett. 25 Sett. 24 Sett. 23 Sett. 20 Sett. 19 Sett. 18 Sett. 17 Sett. 16 Sett. 14 Sett. 13 Sett. 12 Sett. 11 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 8 Sett. 7 Sett. 6 Sett. 5 Sett. 4 Sett. 3 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 53 Sett. 52 Sett. 51 Sett. 50 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 40 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 37 Sett. 36 Sett. 30 Sett. 28 Sett. 27 Sett. 26 Sett. 25