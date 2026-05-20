Marco Collini

Disastro serie A in Champions, resta solo l'Inter. E ora tocca alla Fiorentina onorare l'Italia in Europa
19 febbraio 2025 23:59
Flachi su Fagioli: "Ha le qualità, ora deve prendersi in mano il centrocampo della Fiorentina"
19 febbraio 2025 15:30
Funaro: "Finire velocemente la Fiesole e la mezza Maratona è il nostro obiettivo, i lavori procedono regolari"
19 febbraio 2025 13:34
La Gazzetta: "Adli fuori contro il Verona, se stringe i denti ci sarà contro il Lecce, poi la Conference"
19 febbraio 2025 11:59
Il Milan ammazza il ranking italiano: pareggia in casa ed esce dalla Champions per colpa di Theo
18 febbraio 2025 21:07
Tmw riporta: "A dicembre anche la Fiorentina prese informazioni per Diao, poi cambiò strategia di mercato"
18 febbraio 2025 14:05
Polverosi: "Gudmundsson mistero del calcio italiano. Entra in campo senza voglia e perde palloni"
18 febbraio 2025 13:45
Calamai: "Palladino non ha esperienza, la Fiorentina se ha ambizione deve prendere un allenatore top"
18 febbraio 2025 12:44
Cambiaso bestemmia in maniera chiara in Juventus-Inter. Arriva la squalifica per il difensore?
18 febbraio 2025 12:35
Simonti, Trento: "Mi manca Firenze. Se segno non esulto, tifo Fiorentina fin da bambino"
22 luglio 2022 12:51
Ferrarini vuol andare a giocare, chiesta la cessione. La Fiorentina deciderà dopo Moena
19 luglio 2022 13:01
I fratelli Berrettini domani in campo assieme nel doppio allo Swiss open di Gstaad. Il programma
18 luglio 2022 13:50
Trentin, Sanvitese: "Quest'anno giocheremo con le maglie della Fiorentina. Onorati dell'affiliazione"
16 luglio 2022 15:37
Del Piano, Brianza Olginatese: "Italiano tecnico col fuoco dentro, rappresenta spirito fiorentino"
16 luglio 2022 14:54
Mancone, Real Vicenza: "Noi un club di svincolati. Fiorentina? Sta tornando nell'elite italiana"
12 luglio 2022 12:30
Bertotto ricorda: "Nel 97' mi incazzai alla tripletta di Batistuta. Volevamo vincere ma ci castigò"
02 maggio 2022 13:25
Menichini avverte: "A Salerno c'è entusiasmo. Io e Mazzone innamorati della Fiorentina"
23 aprile 2022 15:50
È uscito il brano rock di Andreaggi sulla Fiorentina che potrebbe esser suonato allo stadio VIDEO
15 aprile 2022 12:58
Il brano rock di Andreaggi sulla Fiorentina esce venerdì: "Sarà suonato nel prepartita?"
13 aprile 2022 12:48
Roccati elegge Terracciano: "Titolare anche l'anno prossimo. Vicario? Non farebbe il secondo"
07 aprile 2022 13:50
Saudati stronca la società viola: "I dirigenti della Fiorentina non valgono l'Europa"
03 aprile 2022 09:30
"Jovetic restò un anno alla Fiorentina e si ruppe il legamento, Vlahovic ha scelto diversamente"
01 aprile 2022 13:22
Povia teme la Fiorentina: "Merita la Champions League. Inter disattenta, soffriremo"
18 marzo 2022 17:31
Mingardi sceglie Commisso: "Lo vorrei al Bologna. Rivalità? Entrambe contro la Juve"
15 marzo 2022 13:56
Di Gennaro: "Esterni siano decisivi. Italiano ci crede ancora. Castrovilli sta tornando"
12 marzo 2022 19:08
"Cabral esploso nel post-lockdown. Rigorista vero, tecnica superiore a Toni in area"
08 febbraio 2022 13:57
"Rosa inadatta per Sarri. Commisso ha salvato la Fiorentina, investe su squadra e centro sportivo"
05 febbraio 2022 16:21
"Fiorentina meglio della Juve, 140 milioni incassati ma distanti solo tre punti"
04 febbraio 2022 13:59
"A diciott'anni Cragno fu scartato dalla Fiorentina, Corvino gli preferiva Manfredini"
21 gennaio 2022 14:16
"Gattuso uomo vero, tecnico sopravvalutato. Brucia ancora la tripletta di Simeone.."
13 gennaio 2022 12:50
"Rosati era burlone anche a vent'anni, non sorprende vederlo imitare Celentano"
05 gennaio 2022 16:00
"Sottil salta chiunque palla al piede, futuro garantito" Manfredini esalta il giovane viola
04 gennaio 2022 10:18
Mezzano incorona Bianco: "Presto sarà titolare della Fiorentina. A 15 anni capiì sarebbe arrivato"
31 dicembre 2021 10:56
Gol e altruismo, Sottil ha svoltato dopo il rinnovo. Aspettando Ikonè, Italiano ha un titolare in più
16 dicembre 2021 13:42
"Voglio essere Callejon" Niccolò Pierozzi ora alla Pro Patria vuole tornare alla Fiorentina
14 dicembre 2021 12:14
"Capezzi, il nuovo Pizarro". Il paragone col Pek per l' ex faro della Primavera. La sua storia
10 dicembre 2021 19:15
Ikonè-viola, gli accordi sono totali. Adesso la Fiorentina ha paura che il Lille chieda più soldi
10 dicembre 2021 00:07
"Non mollare Marco" Babbo Venuti racconta la chiamata di Ribery dopo l'operazione per il tumore
09 dicembre 2021 13:08
Spalluto ringrazia Vlahovic: "È il mio esempio. Obiettivo? Voglio dieci gol col Gubbio"
07 dicembre 2021 14:32
Pradè preferisce Ikonè a Berardi. Costa 15 milioni rispetto ai 30 di Berardi, ed è più giovane
28 novembre 2021 19:51
Ficini: "Zurkowski tornerà alla Fiorentina. Vlahovic? Via anche con il rinnovo di contratto"
26 novembre 2021 19:35
Caso su Gori: "In futuro sarà centravanti della Fiorentina. La B lo ha fatto maturare"
22 novembre 2021 10:56
Lucchesi raggiante: "Juve è il passato, Fiorentina la mia seconda pelle. Con Italiano a viso aperto"
17 novembre 2021 12:52
Babbo Agostinelli: "Fiorentina fra le top nel Primavera. Italiano? lo segue da vicino"
15 novembre 2021 14:21
Centro sportivo, squadra al lavoro senza nazionali. Presenti Corradini, Di Stefano e Frison
09 novembre 2021 23:33
Petrini su Saponara: "Ricky è come un figlio. L'ovazione del Franchi mi ha fatto commuovere"
09 novembre 2021 14:11
Ballotta su Sarri: "Troppo integralista, Lazio in confusione. A Firenze persi uno scudetto.."
27 ottobre 2021 11:00
Sottil Sr: "Espulsione di Riccardo eccessiva. Rosso da estrarre per casi eclatanti"
26 ottobre 2021 11:27
Murras, Lebowski: "Borja un gigante di umiltà. Commisso ha fatto il massimo con Vlahovic"
25 ottobre 2021 12:47
Pusceddu: "Deluso da Vlahovic. Firenze? Arrivai a fine carriera, Barcellona fu la mia serata"
24 ottobre 2021 13:29
Cugliari: "Commisso diffamato alla Bobo tv. Belotti e Berardi il dopo-Vlahovic"
23 ottobre 2021 21:18
Carnasciali: "Non mi manca il calcio. Ora vado a lavorare e cerco funghi. Venezia? Non una gita"
18 ottobre 2021 14:02
Zironelli: "Italiano perfetto per Firenze. Borgonovo e Dunga due campioni dei miei anni"
18 ottobre 2021 10:34
D.Roma su Maleh: "Corsa e abnegazione i suoi punti di forza. Concorrenza? Uno stimolo in più"
14 ottobre 2021 13:01
Under 21, oggi Italia-Svezia. Panchina per il viola Ferrarini, Lucca guida l'attacco
12 ottobre 2021 14:01
Bongiorni su Vlahovic: "Via a gennaio? La Fiorentina potrà soffiare Lucca alla Juve"
12 ottobre 2021 12:46
Esposito: "Con Batistuta nel 98/99' avremmo vinto tutto. Vlahovic meno decisivo di Osimhen"
11 ottobre 2021 14:49
Primavera, finisce 2-2 con l'Inter. Beffa nel finale, non basta un grande Di Stefano. La cronaca
11 settembre 2021 15:25
Ferrarini, martedì il prestito al Perugia. Alla Fiorentina torna il baby Corradini. I dettagli
14 agosto 2021 14:59
Primavera, pareggio 0-0 contro la prima squadra del Prato in amichevole. La cronaca
12 agosto 2021 21:26
Primavera, Fiorentina ammessa d'ufficio alla semifinale del torneo di Vignola.Il motivo
11 agosto 2021 14:15
Malotti: "Borja Valero a Montevarchi? Più facile diventare Papa. Sottil ha la stoffa del campione"
11 agosto 2021 06:40
Corsi: "Kouamè ci piace ma non è il preferito. Terzic? Con Italiano migliorerà a quattro"
06 agosto 2021 17:08
Primavera, 7-0 nella prima amichevole contro la rappr. Fiumalbo. Bene Di Stefano e Toci
06 agosto 2021 13:08
Primavera, tre calciatori si legano alla scuderia di Totti. Nella lista anche il neo acquisto Kayode
04 agosto 2021 22:03
Primavera, il baby Corradini vicino al ritorno alla Fiorentina. Si chiude nel weekend
03 agosto 2021 23:28
Fiorentina Primavera, due amichevoli nel ritiro di Fiumalbo. 12 agosto test col Prato?
29 luglio 2021 19:21
Rastelli, Levico Terme: "In D capiì che Italiano sarebbe arrivato in A. Fiorentina? Schiero dieci difensori"
29 luglio 2021 07:32
Ds Gubbio: "Sinergia con la Fiorentina prosegue. Ghidotti e Spalluto pronti per i grandi"
28 luglio 2021 12:54
Bicerna, C4 Foligno: "L'amichevole è un premio ai ragazzi. Vlahovic? Lo mancheremo con tre uomini"
24 luglio 2021 09:23
Primavera, domenica il raduno. Ritiro precampionato a Fiumalbo dal 31 luglio al 13 agosto. I dettagli
24 luglio 2021 00:09
Santopadre, coach Berrettini: "Matteo orgoglio italiano. Fiorentina? Non si perde gli highlights"
23 luglio 2021 10:31
Babbo Frison: "Filippo e la sorpresa di Moena. La serietà e l'amicizia con Bianco"
21 luglio 2021 12:47
Viola club Conversano Puglia, al via la campagna tesseramenti 2021'/ 22'. Tutti i dettagli
16 luglio 2021 12:57
Babbo Di Stefano: "Filippo dalla Ninfea alla Coppa Italia sognando Baggio. Il meglio deve arrivare"
15 luglio 2021 13:59
Dalle Mura, sfuma l'ipotesi Reggina. La Fiorentina lo valuterà nel ritiro di Moena. Le ultime
09 luglio 2021 13:59
Frione, Ultras Spezia: "Italiano uomo senza palle. Fosse uscito allo scoperto avremmo capito"
07 luglio 2021 13:13
Fiorini: "Mi voleva l' Empoli, scelsi la Fiorentina col cuore. Io come Gonzalo? Un onore"
02 luglio 2021 12:59
Vc Calabria Viola: "L'anno zero di Commisso, rilancio o contestazione. Sogni? Vorrei Boga"
30 giugno 2021 13:41
Babbo Bianco: "Alessandro resta in Primavera a fare la differenza. Italiano? Meglio di Gattuso coi giovani"
29 giugno 2021 12:34
Cremonese e Reggina vogliono Gori. La Fiorentina deciderà dopo il ritiro di Moena
23 giugno 2021 13:21
Mimbo, zio Castrovilli: "A dieci anni capiì sarebbe andato in Nazionale. Fiorentina? Tornerà a brillare con Gaetano"
22 giugno 2021 13:34
Il Venezia vuole ancora Ferrarini in prestito. Anche il Monza lo ha chiesto alla Fiorentina. Le ultime
16 giugno 2021 12:45
Babbo Ferrarini: "Siamo tifosi viola. Gabriele è pronto per la A. Restare al Venezia? Deciderà Gattuso"
14 giugno 2021 13:10
Marino, pres. Gattuso club Corigliano: "Commisso e Rino due calabresi capatosta. Il pregio? L'umiltà"
07 giugno 2021 13:28
Sandrelli: "Irrispettoso non ringraziare Prandelli. Gattuso? Sarebbe certificato di ambizioni"
22 maggio 2021 12:38
Pazienza: "Dainelli e Jorgensen i trascinatori della mia Fiorentina. Pronostici? Nulla scontato.."
16 maggio 2021 08:51
Ligas: "Rinnovo Vlahovic? Commisso lo ceda e rifaccia la squadra. Domani gara ricca di gol"
11 maggio 2021 13:27
D.Rossi: "Vlahovic un tesoro prezioso. Lite con Liajic? Rimasi sorpreso dell'esonero.."
10 maggio 2021 12:51
Di Bari, ex ds Foggia: "De Zerbi ha carattere tosto, perfetto per allenare la Fiorentina"
04 maggio 2021 13:16
C. Amoroso: "Troppi investimenti su calciatori vecchi. Cecchi Gori? Fu tradito dalle stanze del potere"
29 aprile 2021 13:30
Innocenti, 1' All.Venuti: "Lorenzo per me come un figlio. Da piccolo aveva più fame di tutti"
28 aprile 2021 13:38
Bucciantini: "La Juve concede, Fiorentina sia cinica. Vlahovic? Ricorda i più forti"
24 aprile 2021 15:40
Orlandini, Bandabardò: "Vicino alla Fiorentina anche durante i concerti. Gonzalo? Calciatore rock"
06 aprile 2021 18:24
Bucchioni: "Dimissioni Prandelli? Non sono sorpreso. Callejon starà fuori anche con Iachini"
01 aprile 2021 12:56
Alberto Maraschi: "Fiorentino a vita grazie a mio padre. Paragoni? Era forte come Higuain"
24 marzo 2021 11:58
Benvegnù: "Ho il cuore diviso fra la Fiorentina ed i Radiohead. Chiesa? Polemico e tuffatore"
22 marzo 2021 14:48
Magnelli, compositore: "La Fiorentina è una fede. Sposto concerti ed eventi per assistere alle partite"
21 marzo 2021 15:25
Fava, Eurosport: "Eysseric un miracolo Prandelliano. Al Nizza era calciatore bello ma inutile"
19 marzo 2021 17:10
Esclusiva tifo, conosciamo il Vc Ponte a Greve: "Il club dei Babbi viola. Tifosi tra Fiorentina e solidarietà"
17 marzo 2021 13:42
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