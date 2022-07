Ferrarini vuol andare a giocare, chiesta la cessione. La Fiorentina deciderà dopo Moena

Il futuro di Gabriele Ferrarini sarà lontano da Firenze. Il difensore classe 2000′ non è stato inserito nella lista dei convocati per il ritiro di Moena, dopo che attraverso il proprio procuratore Paolo Paloni aveva rifiutato una nuova destinazione in prestito. La società viola ha deciso di puntare forte sul prossimo arrivo del brasiliano Dodò e sul fiorentino Venuti. Gabriele dal canto suo, sente il bisogno di avere fiducia completa da un nuovo club ed è deluso dalla poca considerazione della Fiorentina, società che lo ha preso bambino e reso uomo e con la quale ha firmato il rinnovo di contratto lo scorso anno fino al 2025′. Nell’ultima stagione in prestito al Perugia, ha disputato 32 presenze, condite da un gol ed un assist. A livello fisico ha patito un infortunio alla caviglia che gli ha impedito nel girone di ritorno di avere la giusta continuità. Oggi il malanno non è del tutto sparito ma il miglioramento è costante.Le offerte di mercato non sono mancate anche nell’ultimo periodo, sia da club di alto livello in cadetteria che in serie A, come Hellas Verona, Bologna e Cremonese. Il ragazzo si sta allenando nella sua Sarzana insieme ad un preparatore atletico, attento all’evolversi delle trattative che lo riguardano. La Fiorentina valuterà tutte le situazioni al termine del ritiro di Moena, subito prima della tournée in Austria.

Marco Collini

