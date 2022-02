“Cabral esploso nel post-lockdown. Rigorista vero, tecnica superiore a Toni in area”

Nelle scorse ore si è concretizzato l’arrivo a Firenze di Arthur Cabral, erede designato di Dusan Vlahovic alla Fiorentina, Labaroviola ha contattato in esclusiva Claudio Paronitti, giornalista del portale svizzero Chalcio.com.

Buongiorno Claudio, che tipo di calciatore ha preso la Fiorentina?

“Fa delle doti fisiche il suo mantra. Dal 2019 post-lockdown abbiamo ritrovato un giocatore totalmente maturato per il campionato svizzero. La sua è stata un’esplosione più che una crescita. Ha segnato sia in campionato che in Europa, nella quale ha marcato il cartellinocon sorprendente regolarità”.

Chi ti ricorda? Qualcuno dice Luca Toni..

“Non lo paragonerei a un elemento specifico, in quanto è un misto di forza fisica, senso della posizione e fiuto del gol le caratteristiche del centravanti puro, infatti dentro l’area sa sempre dove posizionarsi per metterla dentro, ma ha la tecnica pura del brasiliano medio. È freddo anche dal dischetto, dove raramente sbaglia. Rispetto a Toni, è superiore nell’aspetto tecnico”.

Quali erano i club sul calciatore?

“Qui in Svizzera sappiamo che sia Barcellona che Bayern Monaco ne abbiano chiesto informazioni. Questo certifica il suo valore”.

Potrà ambientarsi rapidamente in serie A?

“È un calciatore estremamente generoso e sa di essere saltato sul treno della vita. Sono fiducioso perché ha la tecnica e la mentalità per imporsi anche nel campionato più difficile almeno a livello tattico d’Europa”.

Marco Collini

